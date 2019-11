Résumé 23ème Journée Russian PL : derby de Krasnodar

Krasnodar 3-2 Kuban Krasnodar - Pereyra (39'), Shirokov (60'), Kaleshin (78') | Sosnin (30'), Ignatiev (55')

Affiche de cette 23ème Journée, le derby de Krasnodar entre le FK Krasnodar et le Kuban Krasnodar, derby jeune mais dont l'itérêt grandit saison après saison.

Cette année, deux belles équipes assez joueuses et portées vers l'offensive nous ont offert un spectacle assez incroyable. Sans aucun doute l'un des grands matchs de cette saison de Russian Premier League. Les 30 premières minutes prennent la forme d'un round d'observation jusqu'à ce qu'Anton Sosnin ne décide d'envoyer un missile dans la lucarne de d'Andrey Dikan, le match commence. Le FKK v réagir 9 minutes plus tard en égalisant grâce à Mauricio Pereyra l'uruguyaen a la conclusion d'un fantastique mouvement collectif. La première période se termine sur le score de 1 partout.

On reprend de plus belle pour les 45 dernières minutes, Ignatiev redonne l'avantage au Kuban a la 55 ème minute, mais 5 minutes plus tard Shirokov le vétéran remet les deux équipes à égalité. C'est un match fou au niveau de l'intensité et des occasions de buts. Le ballon va d'un but à l'autre a une vitesse incroyable mais le match va finalement tourner à l'avantage de Krasnodar qui va faire la différence dans le dernier quart d'heure sur un nouveau mouvement collectif conclu par le lateral droit Kaleshin bien servi par Roman Shirokov, buteur et passeur et surtout homme du match de l'une des plus belle rencontre de la saison.

Au classement, le FK Krasnodar consolide un peu sa 2ème place a 8 points du Zenit solide leader, tandis que le Kuban conserve sa 8ème place.

Zenit Saint-Petersbourg 1-1 Rubin Kazan - Hulk (48' sp) | Nabiullin (4')

Il ne fallait pas arriver en retard pour la deuxième affiche de cette 23ème journée, le Rubin fait la différence très tôt dans le match grâce à Nabiullin, a la conclusion d'une passe exceptionnelle de Georgiev, la lateral du Rubin Kazan en progression ces dernières semaines montre qu'il est lui aussi capable de conclure les actions. Le Zenit montre des signes de fatigue à l'approche du match contre Séville, et ils vont longtemps courir après le score, il faudra d'ailleurs attendre la 48ème minute et une faute de Kislyak pour qu'Hulk se charge d'égaliser sur penalty.

Le Zenit va même se retrouver a 10 dix minutes plus tard après l'expulsion de Domenico Criscito pour un deuxième carton jaune. Aleksandr Kerzhakov qui faisait son retour aurait pu offrir la victoire au Zenit en toute fin de match mais sa frappe s'échoue sur la barre.

Score final 1-1, le Zenit s'en sort plutôt bien compte tenu des circonstances mais avec les nombreux suspendus et la méforme de certains de joueurs, on se demande bien comment pourront ils faire face à Séville en Europa League.

Dinamo Moscou 2-1 Mordovia Saransk - Douglas (42'), Kuranyi (45+1) | Danilo (86')

Le Dinamo retrouve des couleurs, après sa victoire probante contre le CSKA dans la semaine, les coéquipiers de Mathieu Valbuena (qui avait déclarer forfait pour la réception de Saransk) se sont imposés à domicile face au promu. Match à sens unique, le Dinamo a toujours eu la maîtrise de la rencontre que ce soit au niveau de la possession de balle et des occasions de buts.

La défense remaniée du Dinamo (Douglas de retour en charnière centrale aux cotés d'Hubocan) fait face aux contres du Mordovia. Le Dinamo se créer de nombreuses occasions mais impossible d'ouvrir le score, du coup le Dinamo va tout miser sur son arme de prédilection, les coups de pied arrêtés, corner tiré par Dzsudzsak, tête victorieuse de Douglas, 1-0 pour le Dinamo. Quelques minutes plus tard nouveau corner pour le Dinamo, Dzsudzsak et cette fois c'est Kuranyi qui reprend le ballon de volée.Le Dinamo marque deux buts coup sur coup sur corner et l'arbitre siffle la fin de la première période.

La deuxième mi-temps est un florilège d'occasions moscovites sur le but du Mordovia, mais la maladresse offensive des attaquants du Dinamo privent l'équipe d'un écart plus large, un écart sur les visiteurs vont même réduire en toute fin de match grâce à Danilo. Insuffisant cependant pour faire douter le Dinamo qui s'impose et revient a 1 point du CSKA et 5 de Krasnodar avec toujours un match en retard. Le Mordovia de son coté est toujours 10ème.



Amkar Perm 1-0 CSKA Moscou - Kireev (59')

Déplacement à priori facile du CSKA sur la pelouse de la lanterne rouge l'Amkar Perm, enfin en théorie, puisque sur le terrain on assiste à une débâcle moscovite dans tous les secteurs, une attaque maladroite et une défense totalement absente, il n'en fallait pas plus pour que l'Amkar motivé bouscule le double champion en titre. Ce devait être un match facile mais ce sont bien les locaux qui sont les plus dangereux et ce sont eux qui vont ouvrir le score par Igor Kireev à l'heure de jeu sur un énième cafouillage défensif entre Ignashevich, Nababkin.

Une erreur fatale qui a pour conséquence une 3ème défaite consécutive pour le CSKA, une grosse faillite collective et l'une des contre-performances de la saison, le CSKA est donc battu sur la pelouse de la lanterne rouge a la surprise générale et peut désormais dire définitivement adieu au titre, et se met en situation délicate dans la course à la ligue des champions, désormais le CSKA est 3ème à 4 points de Krasnodar.



Les autres résultats :

FC Ufa 0-1 Arsenal Tula

Ural Ekaterinbourg 2-0 Lokomotiv Moscou

Torpedo Moscou 0-0 Terek Grozny

FK Rostov 2-1 Spartak Moscou

Le classement après 23 Journées :