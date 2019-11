Live Ligue des Champions: FC Porto - Bayern Munich en direct commenté

Victoire du FC Porto 3 buts à 1 avec des réalisations de Quaresma par 2 fois et de Jackson Martinez pour les Dragons, tandis que Thiago Alcantara est venu réduire le score après la mi temps. Les munichois ont été un peu décevant, les absences de joueurs majeurs ont probablement coûté aux allemands ce qui a profité aux Dragons. Les hommes de Julen Lopetegui ont pris une bonne avance avant le match retour qui aura lieu dans une semaine à l'Allianz Arena.

79' Brahimi, un des joueurs tant attendu, sort au dépend d'Hernâni. L'international algerienne n'a pas été à la auteur de ses qualités.

A 15 minutes de la fin du temps réglementaire, les portugais du FC Porto mènent 3 buts à 1.

65' ET LE TROISIÈME BUT SIGNÉ JACKSON MARTINEZ !!! Boateng passe à côté du Dragon qui s'envole vers le but et prend Neuer à contre pierd.

63' Quand c'est bien organisé, le Bayern réussit à bien intercepter le ballon et de suite derrière, ça peut aller vite...

57' L'ARRÊT DE NEUER ! Sur un centre de Quaresma, Boateng prend Casemiro, l'attaquant portugais parvient à cadrer sa frappe mais le gardien champion du monde dévie ce ballon par un arrêt dont il est le seul à avoir le secret.

55' Casemiro tente un lob lointain après une mauvaise relance de Neuer, mais le gardien Bavarois capte le cuir sans problème.

51' Belle percée de Brahimi qui obtient tout de même le corner.

Le Bayern de Munich a 45 minutes pour égaliser. Reprise des hostilités.

Mi temps au stade du Dragon sur le score de 2-1 pour le FC Porto. Les Dragons avaient bien débuté la partie en profitant des erreurs défensives allemandes, le plus dur a été fait en marquant et en menant rapidement mais les Munichois ont su revenir dans la rencontre en parvenant à mettre en place son 4-4-3 et en réduisant le score. Les hommes de Julen Lopetegui vont devoir se montrer plus solide s'ils ne veulent pas que les Bavarois dominent la seconde période.

35' Le Bayern reprend peu à peu ses marques. Le but de Thiago Alcantara a fait du bien aux hommes de Pep Guardiola.

34' Alex Sandro, bien inspiré, tente un lob depuis le côté gauche mais Neuer capte bien le ballon.

29' ET RÉDUCTION DU SCORE POUR LE BAYERN ! Boateng centre pour Thiago Alcantara au second poteau et met le ballon au fond des filets. 2-1 pour Porto.

Pour le moment, les locaux répondent parfaitement aux attentes de Julen Lopetegui.

21' Herrera est très precieux au milieu du terrain, il parvient à bien relancer ses coéquipiers grâce à son pressing.

18' Les munichois sont désorganisés, cela ne leurs ressemble pas vu le niveau de jeu pratiqué cette saison, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Il est encore temps de relever la tête pour les hommes de Pep Guardiola.

Les allemands sont bouleversés par ce début de match, ils ont du mal à remettre le pied sur le ballon. Quaresma de son côté s'amuse bien dans la défense bavaroise.

9' ET C'EST LE DOUBLÉ POUR RICARDO QUARESMA !!! Dante rate totalement son contrôle, Quaresma s'empare du ballon et seul dans l'axe, s'en va affronter Neuer. 2-0 pour les portugais.

3' minute de jeu, Porto hérite d'un penalty pour une perte de balle de Xabi Alonso. Ricardo Quaresma se charge de le tirer et prend Neuer à contre pied. 1-0 pour les Dragons.

C'est parti au Stade du Dragons pour ce quart de final aller

XI du FC Porto: Fabiano - Danilo, Maicon, Martins Indi, Alex Sandro - Herrera, Casemiro, Torres - Quaresma, Jackson, Brahimi

XI du Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Dante, Bernat - Thiago Alcantara, Alonso, Lahm - Götze, Müller, Lewandowski

Moins de 45 minutes avant le coup d'envoi, voici une photo de l'équipe barcelonaise saison 96-97 avec Julen Lopetegui (1er en partant de la gauche, rang du haut), Laurent Blanc (9ème, rang du haut), un peu plus loin Pep Guardiola (11ème) et juste au dessous de Pep on retrouve Luis Enrique (source de l'image: @Cultifoot )

La composition probable du Bayern Munich: Neuer - Bernat, Badstuber, Boateng, Ratinha - Thiago Alcantara, Xabi Alonso, Lahm - Götze, Müller, Lewandowski

La composition probable du FC Porto: Fabiano - Sandro, Reyes, Maicon, Danilo - Herrera, Casemiro, Oliver - Brahimi, Quaresma, Aboubakar

Pour en revenir à la rencontre de ce soir, Julen Lopetegui demande à ses hommes ambition et imagination. Tels seront les 2 mots à retenir et à mettre en pratique. Être aussi bon en attaque qu'en défense sera tout aussi primordial surtout que le Bayern voudra la possession de balle, aux portugais de faire en sorte de s'en servir grâce à des contres en passant par les ailes et en s'appuyant sur des joueurs de vitesse.

Pep Guardiola l'a bien remarqué avec Brahimi et Quaresma, 2 attaquant très techniques, habiles dont les qualités individuelles en font un de leurs points forts. Les portugais voudront pour cela partir de derrière afin de les trouver au mieux.

Les 2 entraîneurs ont par ailleurs été coéquipiers de 1994 à 1997 au FC Barcelone où ils ont également croisés la route de...Laurent Blanc (PSG) et de Luis Enrique (Barcelone), le respect de l'un envers l'autre se constate notamment lorsqu'en conférence de presse Pep et Julen se congratulent pour tout le travail qui a été effectué de part et d'autre.

Chaque équipe sait à quoi s'attendre de l'autre. Malgré les absences de Ribéry, Schweinsteiger, Robben et autres Benatia, Pep pourra compter sur les retours de Pizzano et Boateng, d'autant plus que comme l'a souligné Lopetegui en conférence de presse le Bayern dispose dans son équipe de 7 ou 8 champions du monde ce qui n'est pas rien.

Les Munichois de leurs côtés se sont lourdement imposés face au Shakhtar 7-0 (0-0 à l'aller) en se montrant solide défensivement et efficace offensivement avec 6 buteurs différents. Les hommes de Pep Guardiola, leader en Bundesliga avec 70 points à la 28eme journée (en route vers le titre de champion d'Allemagne) sont bien évidemment favoris, même si le technicien Bavarois met en avant les qualités individuelles de Brahimi et Quaresma, qualités sur lesquelles s'appuient les portugais en allant les chercher sur les ailes.

Lors du tour précédent, les Dragons ont sorti le FC Bâle (1-1 à l'aller, 0-4 au retour) avec 4 magnifiques buts sur la pelouse des suisses, tous marqué de l'extérieur de la surface de réparation. Les grandes formes du moment de Quaresma et Brahimi vont énormément aider le 2ème du championnat portugais.

Issus des barrages en battant Lille par 2 fois (1-0, puis 0-2) , les portugais ont réussi l'exploit de finir premier de leur groupe de qualification avec 14 points (9 pour le Shakhtar Donetsk). Les hommes de Julen Lopetegui ne sont pas là par hasard (la dernière fois qu'ils ont accédé aux quarts de Ligue des Champions remonte à la saison 2008-2009), leur place est totalement méritée et ils espèrent aller le plus loin possible même si la tâche s'annonce compliquée face au Bayern.

Bonsoir et bienvenu sur Vavel France pour suivre en direct commenté le quart de finale aller de la Ligue des Champions de l'UEFA opposant le FC Porto au Bayern Munich. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45 au Stade du Dragon.