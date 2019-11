Résumé 24ème Journée Russian PL : le choc CSKA - Krasnodar

FC Ufa 1-0 Lokomotiv Moscou - Paurevic (50')

Nouvelle contre performance pour le Lokomotiv qui luttait encore pour les places européennes mais qui voit ses rivaux prendre de l'avance désormais. Deuxième défaite consécutive pour Miodrag Bozovic et ses joueurs qui tombent sur la pelouse d'Ufa juste après avoir été surpris sur la pelouse de l'Ural lors de la dernière journée.

Un match qui met encore une fois en avant le problème de finition des attaquants moscovites, incapable de faire la différence car trop souvent isolé dans ce dispositif tactique résolument défensif. Il faut réagir et vite car le Lokomotiv se déplacera sur la pelouse de Krasnodar lors de la prochaine journée.

Au classement Ufa est 14ème, le Lokomotiv 7ème.



Mordovia Saransk 1-3 Spartak Moscou - Niasse (91') | Promes (47', 78'), Movsisyan (93')



La presse russe annonce que Murat Yakin, coach du Spartak depuis cet été, devrait quitter le club a la fin de la saison mais en attendant, le technicien suisse compte bien accrocher une place européenne d'ici là, et cela passe par un résultat sur la pelouse du Mordovia Saransk.

Exit la défense a 5, le Spartak passe en 4-4-2 afin de mieux controler le jeu sur les ailes du Mordovia mais surtout de se creer plus de situation offensive contrairement aux deux derniers matchs contre Rostov et Arsenal.

Pas de surprise, le Spartak domine, que ce soit au niveau de la possession ou des occasions de buts et ce malgré un 0-0 a la pause. Un joueur en particulier est vraiment au dessus dans ce match, le néerlandais Quincy Promes qui va d'ailleurs s'illustrer au retour des vestiaires avec un but a la 47ème minutes, à la conclusion d'un bon mouvement coté gauche initié par Krotov et Davydov, deux jeunes prometteurs du club moscovites qui ont su gagner du temps de jeu ces dernières semaines.

Quincy Promes récidive a la 78 ème minutes d'une volée pied droit a la réception d'un corner tiré au second poteau, un doublé de grande classe pour le joueur capable de remettre le Spartak dans le droit chemin. Le Mordovia va réduire l'écart dans le temps additionnel sur corner grâce à un coup de tête d'Ibrahima Niasse mais le Spartak va de nouveau assurer son succès avec un but de Movsisyan dans les dernières secondes de la rencontre. Une victoire à l'extérieur qui fait du bien pour le club moscovite qui restait sur deux défaites consécutives. Au classement, le

Spartak est 6ème toujours dans la course pour l'Europa League, le Mordovia est 10ème.

Rubin Kazan 2-1 Ural Ekaterinbourg - Dyadyun (45+2), Ozdoev (53') | Erokhin (92')

Après avoir été défait contre Krasnodar et tenu en échec sur la pelouse du Zenit, le Rubin Kazan retrouve le chemin de la victoire contre l'Ural Ekaterinbourg, vainqueur du Lokomotiv Moscou lors de la dernière journée.

Karadeniz et Carlos Eduardo de retour dans le XI de Kazan, la différence est flagrante et Kazan retrouve son jeu séduisant des dernières semaines, la première période est largement à l'avantage des locaux qui vont attendre le temps additionnel pour marquer grâce à Dyadyun.

Changement à la pause pour l'Ural qui n'est clairement pas au mieux dans ce match mais rien à faire le Rubin est trop au dessus et a la 53ème minute c'est Ozdoev qui inscrit le but du break, le Rubin va maîtriser jusqu'à la fin mais Ural va réussir à réduire l'écart dans le temps additionnel de la rencontre grâce à Erokhin.

Au classement, le Rubin est 5ème et recolle avec le Dinamo et le CSKA, l'Ural est 12ème



CSKA Moscou 1-1 FK Krasnodar - Wernbloom (44') | Wanderson (88')

Affiche de cette 24ème Journée, le CSKA Moscou reçoit le FK Krasnodar, deux équipes qui luttent pour une qualificiation en Ligue des Champions à l'issue d'une saison d'ores et déjà riche en rebondissements.

Sur le plan comptable, c'est victoire impérative pour le CSKA qui doit recoller avec Krasnodar attaché a cette seconde place avec 4 points d'avance. De son coté Krasnodar aimerait bien faire le break sur son premier poursuivant afin de respirer un peu plus à l'approche d'un calendrier favorable qui devrait leur permettre de conserver cette 2ème place jusqu'au bout.

Sur le terrain, c'est Krasnodar qui prend les commandes du match, les joueurs de Kononov ont la maîtrise du ballon au milieu de terrain mais ils ont du mal à s'appprocher du but Moscovite, la faute a une défense du CSKA très basse qui ne prend aucun risque. Le CSKA semble jouer le contre, comme semblait l'annoncer le retour d'Ahmed Musa à la pointe de l'attaque. Alors qu'on se dirige vers un 0-0 logique a la pause, le CSKA obtient un coup franc a bonne distance de la surface, Bibras Natkho dépose le ballon sur la tête de Pontus Wernbloom qui surprend la défense de Krasnodar en «smashant» le ballon au fond des filets de Dikan. Le CSKA prend l'avantage à la surprise générale.

La deuxième mi-temps ressemble à la première, Krasnodar a la maîtrise mais les coéquipiers d'Ari peinent a trouver des espaces dans la défense du CSKA, la faute à un Vassily Berezutsky impérial. Les minutes passent alors Oleg Kononov, coach du FK Krasnodar prend les choses en main et injecte du sang neuf, double changement offensif :

Wanderson et Bystrov font leur apparition. D'un coup Krasnodar se montre un peu plus tranchant, conservant le ballon aux abords de la surface moscovite. Le CSKA négocie mal les quelques contres qui se présentent. 88ème minute, combinaison audacieuse de Krasnodar qui se joue de la défense du CSKA avec un jeu en 1 touche de balle, Wanderson se retrouve face au but et glisse son ballon dans les filets. Coaching gagnant de Krasnodar qui arrache donc 1 point sur la pelouse du CSKA et maintien son écart de 4 points.

Statu quo au classement, Krasnodar est 2ème et acceuillera le Lokomotiv lors de la prochaine journée, le CSKA est 3ème et se déplacera sur la pelouse du Torpedo.

Les autres résultats :

Terek Grozny 0-0 Dinamo Moscou

Kuban Krasnodar 0-0 Zenit Saint-Petersbourg

Amkar Perm 0-1 Arsenal Tula - Smirnov (90')

FK Rostov 1-0 Torpedo Moscou - Dyakov (78')

Le classement après 24 Journées :

