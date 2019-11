Résumé 25ème Journée Russian PL: Un grand Quincy Promes à la rescousse du Spartak

Torpedo Moscou 0-2 CSKA Moscou - Strandberg (50'), Natkho (70')

Derby Moscovite du jour, le Torpedo recoit le CSKA, match déséquilibré entre le champion sortant et un club luttant pour le maintien. Le match se joue à huis clos a la suite des nombreux débordements des supporters du Torpedo. Un huis clos qui pèse sans doute sur les premières minutes de la rencontre, particulièrement inintéressante, le seul événement marquant étant l'altercation entre Dalibor Stevanovic et Igor Akinfeev au coup de sifflet de la mi-temps.

La deuxième période n'est pas plus enthousiasmante, mais au moins on a des buts, Carlos Strandberg d'abord, profite d'un long ballon de Bibras Natcho pour crucifié Yuri Zhevnov d'une volée pied gauche dès la 50ème minute. 20 minutes plus tard, c'est Bibras Natcho qui profite des larges espaces dans la défense totalement amorphe du Torpedo pour aller inscrire le deuxième but relativement tranquillement. Le score ne bouge plus et l'arbitre donne le coup de sifflet final d'un match très peu passionnant mais qui va faire du bien au CSKA Moscou, toujours 3ème, qui se rassure en retrouvant le chemin de la victoire, un résultat qui fait plonger le Torpedo a la dernière place du classement.



Krasnodar 1-0 Lokomotiv Moscou - Pereyra (37' sp)

Choc de cette 25ème journée, le FK Krasnodar reçoit un Lokomotiv Moscou en perdition. Contrairement a ce que l'on pourrait penser, l'avantage statistique est clairement à l'avantage des visiteurs, que ce soit au niveau de la possession de balle mais aussi des occasions de buts mais comme souvent évoqué ces derniers temps, il y a un problème offensif du coté du Lokomotiv incapable de convertir ses temps forts en but. Du coup, c'est Krasnodar qui va profiter d'une faute de Samedov dans sa surface pour que Pereyra donne l'avantage aux locaux sur penalty. Un avantage décisif puisque le Lokomotiv sera incapable de revenir. Avec ce résultat, le FK Krasnodar maintien l'écart sur le CSKA Moscou et conserve sa 2ème place. Le Lokomotiv de son coté est 7ème et les places européennes semblent bien loin désormais.

Spartak Moscou 1-0 Rubin Kazan - Promes (90')

Après sa victoire contre le Mordovia Saransk la semaine dernière, le Spartak compte bien capitalisé cette victoire avec un nouveau succès mais cette fois ci l'adversaire est de taille puisqu'il s'agit du Rubin Kazan.

Le match est assez équilibré même si au niveau des occasions de buts, l'avantage est au Spartak grâce aux combinaisons des attaquants moscovites, Patrick Ebert, Vyacheslav Krotov mais surtout Quincy Promes.

Malgré les nombreuses occasions franches du Spartak, les deux équipes se quittent a la pause avec un score nul. Les débats se rééquilibrent en seconde période quand le Rubin Kazan met un peu le pied sur le ballon, mais les occasions franches sont toujours coté moscovite, mais Krotov et Movsisyan n'arrivent pas à trouver le cadre du coup c'est le leader offensif qui va prendre ses responsabilité, le néerlandais Quincy Promes en va arracher la victoire en toute fin de match après un 1-2 avec Movsisyan, il fixe et élimine la défense du Rubin Kazan avant d'ajuster Ryzhikov a bout portant, un but de grande classe qui confirme le nouveau statut de la recrue estivale du Spartak qui a pris une autre dimension au fil des matchs.

Avec ce deuxième succès consécutif, le Spartak 6ème revient a 1 point du Rubin Kazan 5ème mais surtout a 2 points de la quatrième place, qualificative pour le tour préliminaire de la ligue Europa.



FK Rostov 2-2 Dinamo Moscou - Azmoun (51'), Bastos (80') | Kokorin (21'), Samba (77')

Il y a encore quelques semaines, ce match avait tout de la rencontrer déséquilibré entre un Dinamo Moscou postulant pour les places européennes et un FK Rostov se battant pour sa survie dans l'élite, mais aujourd'hui les choses sont différentes et depuis l'arrivée de Kurban Berdyev, Rostov retrouve un second souffle, 4 succès consécutifs au coup d'envoi et un Dinamo alternant entre succès et matchs nuls. Sur le terrain, les deux équipes se rendent coup pour coup, Kokorin retrouve le chemin des filets après plus de 14 heures sans buts. Le score à la pause est d'1-0 en faveur des visiteurs, mais au retour des vestiaires, Serdar Azmoun égalise, les débats se rééquilibrent et dans le dernier quart d'heure sur une nouvelle passe décisive de Mathieu Valbuena, c'est Christopher Samba qui trouve le chemin des filets, pas le temps de souffler pour le Dinamo que Rostov égalise encore via Bastos a 10 minutes du coup de sifflet final. Le Dinamo va tenter de mettre une dernière pression dans le but de Rostov mais rien à faire et le match se termine sur ce score de 2 partout. Au classement le Dinamo perd une occasion de revenir à 1 point du CSKA , 3ème, avec un match en retard. Rostov est 11ème.



Zenit Saint-Petersbourg 1-0 Arsenal Tula - Witsel (17')

Toujours en tête du championnat, loin devant ses poursuivants, le Zenit recevait la modeste équipe d'Arsenal sur sa pelouse, ce match avait un gout de revanche puisque l'Arsenal Tula avait éliminé le Zenit en coupe de Russie plus tôt dans la saison sur cette même pelouse. Le début de match donne raison aux observateurs puisque le Zenit marque après 17 minutes grâce à Axel Witsel sur un coup franc d'Hulk, le belge reprend le ballon de la tête, imparable pour Jan Mucha. Le Zenit va ensuite s'enfoncer dans un faux rythme tout au long de la rencontre, en ayant de nombreuses occasions de faire le break mais n'ayant pas le réalsiem pour conclure devant le but. Des ratés qui permettent à Arsenal d'y croire et les promus vont d'ailleurs se montrer dangereux à plusieurs reprises, sans conséquences heureusement pour les locaux et le Zenit s'impose finalement 1-0 un petit score pour une équipe sur courant alternatif qui fait cependant le nécessaire pour maintenir son avance conséquente a 5 journées de la fin du championnat. Arsenal est 14ème dans la zone de barrage.

Les autres résultats :

FC Ufa 3-2 Kuban Krasnodar

Mordovia Saransk 2-1 Ural Ekaterinbourg

Amkar Perm 2-1 Terek Grozny

La classement après 25 Journées :