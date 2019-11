L'Atlético Madrid s'offre Jackson Martinez

Il était annoncé très proche du Milan AC, c'est finalement vers la capitale madrilène que, le désormais ex-buteur du FC Porto, Jackson Martinez se dirige. Les Rossoneri semblaient tenir la corde il y a encore quelques semaines mais, tout comme Kondogbia, ils ne signeront pas l'attaquant de 28 ans. Si Mandzukic ne s'était pas adapté au jeux des Colchoneros et a choisi au bout d'une seule année de partir pour rejoindre la Juventus Turin, Jackson Martinez signe un contrat de 4 ans et essayera de s'acclimater au jeu si particulier de Cholo Simeone. "Ce transfert à l’Atlético Madrid me réjouit énormément, je le vois comme un nouvel objectif dans ma carrière et j’attends maintenant que les choses se passent très bien là-bas. J’irai avec l’immense envie d’apporter au club pour accompagner son évolution" a déclaré J.Martinez, éliminé de la Copa América par l'Argentine.

Martinez en attendant Vietto

Pas de MSN ni de BBC, l'Atlético va s'offrir un trio offensif de feu que l'on pourra comiquement surnommer GMV. Griezmann, auréolé d'une très belle première saison sous le maillot colchonero, sera aux côtés de deux nouvelles recrues. Jackson Martinez donc, mais aussi le jeune Luciano Vietto de 21 ans, qui de la bouche du président de Villarreal, Fernando Roiga, a confirmé au journal AS qu'il «Il a été vendu à l'Atletico». Le club populaire de Madrid va donc, avec ses deux nouveaux renforts, plus que jamais pouvoir concurrencer le Barça et le Real pour le titre de la Liga et de la Ligue des Champions. Diego Simeone fait donc son marché sans bruit mais compte bien, avec ce rafraichissement, redonner une nouvelle dynmique au club madrilène qualifié une nouvelle année pour la C1.