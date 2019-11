Casillas quitte le Real pour Porto, une légende s'en va

Il est ce qu'est Totti à la Roma ou Gerrard à Liverpool: une légende. Iker Casillas n'est désormais plus un Merengue. Formé tout jeune dans le club Madrilène, San Iker a passé 25 ans avec le maillot du Real sur les épaules. Casillas n'avait plus le moral, c'est une certitude. C'est pourquoi le Real et le joueur se séparent à l'amiable. Le portier Espagnol rejoint comme il était pressentie depuis quelques jours le FC Porto. S'il quitte le Real Madrid sous certaines critiques des socios Madrilène, le club lui rend, néanmoins un vibrant hommage en adéquation avec le grand gardien qu'il sera toujours.

Un palmarès unique

À travers un communiqué, le décuple champion d'Europe, a tenu à rappeler que Casillas n'est pas un simple joueur du club, mais bien un joueur unique, une véritable légende qui a marqué l'histoire du Real Madrid. "Il était notre capitaine et cela a forgé sa légende depuis son arrivée à seulement neuf ans (...) Nous sommes un club de 113 ans et Casillas a défendu notre maillot pendant 25 de ces années. Pendant ce temps, Iker a réussi à devenir l'une de nos principales références et a gagné le respect, l'affection, l'admiration et l'affection de fans au-delà des couleurs et des sentiments." Un joueur qui a laissé sa trace non seulement par son talent mais aussi par ce qu'il a gagné. La liste est longue et remplie de souvenirs, "3 Coupes d'Europe, 1 Coupe du Monde des Clubs, 2 Coupes Internationales, 2 Super Coupe d'Europe, 5 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes d'Espagne et 4 Super Coupe d'Espagne avec le Real Madrid, et une Coupe du Monde et deux Championnats d'Europe avec l'équipe nationale espagnole".

"Merci Iker"

Casillas met donc un terme à cette belle aventure rempli de gloires et de trophées. "Son comportement durant les 725 matches disputés avec notre maillot montre le chemin à ceux qui rêvent de faire partie de cette équipe." Un chemin presque idyllique pour celui qui a remporté à 5 reprises le titre de meilleur gardien du Monde et qui laissera une empreinte indélébile dans l'Histoire du club Madrilène. Alors que dire de plus que Merci. "Merci Iker, pour tout ce que tu as réalisé. Merci d'avoir été un symbole du meilleur de notre histoire. Tu t'en vas mais nous n'oublions pas que tu seras toujours dans le cœur du Real Madrid."