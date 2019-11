Résultats de la 1ère Journée de Russian Premier League

Spartak Moscou 2-2 FC Ufa - Tasci (25'), Ze Luis (79') | Handzic (17'), Stotsky (67')

CSKA Moscou 1-0 Rubin Kazan - Musa (86')

FK Rostov 1-1 Terek Grozny - Doumbia (38') | Lebedenko (70')

Zenit Saint-Petersbourg 2-1 Dinamo Moscou - Hulk (44' sp), Shatov (68') | Kokorin (28')

Mordovia Saransk 0-1 Lokomotiv Moscou - Skuletic (60')

Anzhi Makhachkala 0-1 Krylia Sovetov Samara - Gabulov (52')

Kuban Krasnodar 0-2 Ural Ekaterinbourg - Manucaryan (73'), Acevedo (90+3 sp)

Amkar perm 0-1 FK Krasnodar - Petrov (84')



2 matchs étaient à l'affiche de cette 1ère journée de Russian Premier League 2015/2016 le premier CSKA Moscou contre le Rubin Kazan qui a vu la victoire du club moscovite avec un but d'Ahmed Musa dans les dernières minutes malgré une prestation remarquée du gardien de but de Kazan Sergey Ryzhikov.

L'affiche principale opposait le Zenit Saint-Petersbourg au Dinamo Moscou et c'est le Zenit qui s'est imposé grâce à des réalisations d'Hulk sur penalty juste avant la pause et un but de Shatov a la 68ème minute. Malgré l'ouverture du score de Kokorin après 28 minutes, le Dinamo réduit a 10 en fin de première période n'a pas su faire face aux assauts du Zenit.

Dans les autres matchs, le Spartak a été tenu en échec face à Ufa 2 buts partout en ouverture de cette 1ère journée, le Lokomotiv Moscou s'est imposé sur la pelouse du Mordovia Saransk, l'Anzhi a été défait à domicile par l'autre promu le Krylia Sovetov, l'Ural Ekaterinbourg a creer la surprise en s'imposant sur la pelouse du Kuban Krasnodar avec des réalisations de Manucharyan et Acevedosur penalty en fin de match et le FK Krasnodar de son coté s'est imposé par la plus petite des marques 1-0 face à l'Amkar Perm.



Le fait marquant de cette première journée c'est l'expulsion d'Emmanuel Frimpong contre le Spartak Moscou pour un doigt d'honneur adressé au public de l'Otkrytie Arena, le milieu de terrain expliquera plus tard que son geste était en réponse à des provocations raciste d'un supporter moscovite.

Le classement :