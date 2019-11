Résultats 2ème Journée Russian Premier League

A l'affiche de cette deuxième journée, le choc entre le FK Krasnodar et le Spartak Moscou: Les moscovites du Spartak ont de très mauvais souvenirs des deux derniers déplacements sur la pelouse de Krasnodar (deux défaites 4-0) mais cette fois ci, les choses semblent différentes, l'équipe de Dimitri Alenichev n'affiche pas le même visage que par le passé et au lieu de retrouver une équipe timorée, le FK Krasnodar doit faire face à un Spartak entreprenant et très en réussite en témoigne l'ouverture du score de Yura Movsisyan, l'arménien en difficulté la saison dernière qui semble avoir retrouver toutes ces capacités.

Entre temps, le rival du Spartak, le CSKA Moscou s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Krylia Sovetov grâce à des réalisations de Tosic et Natkho sur penalty. Le FK Rostov est venu à bout du FC Ufa 2 buts à 1. Le Terek Grozny a été tenu en échec 1 but partout sur sa pelouse par le Kuban Krasnodar, Piriz avait ouvert le score mais Melgarejo a remis les deux équipes à égalité.

Et le Zenit Saint-Petersbourg s'est tranquillement défait de l'Ural Ekaterinbourg 4 buts à 1 sans trembler avec un but de Danny un doublé d'Hulk et surtout le premier but d'Artem Dzyuba sous ses nouvelles couleurs.

Parmis les résultats surprises de cette deuxième journée, le Dinamo Moscou a été tenu en échec 2 buts partout par le Mordovia Saransk malgré un but de Mathieu Valbuena d'ailleurs seul joueur étranger aligné coté moscovite dans cette tactique expérimentale. l'autre buteur coté Dinamo est Aleksei Ionov.

Et l'autre surprise de cette 2ème journée c'est la victoire de l'Amkar Perm 2-0 sur la pelouse du Rubin Kazan grâce des réamisations de Salugin et de Georgi Peev dans le temps additionnel. Après sa défaite en ouverture de la saison contre le CSKA Moscou, le Rubin Kazan semble bien loin de sa forme optimale et des questions se posent quand à l'avenir proche du club en Ligue Europa.

Enfin le dernier match de la deuxième journée opposait l'Anzhi Makhachkala au Lokomotiv Moscou et ce sont là aussi les visiteurs qui sont opposés 3 buts à 1. La recrue de l'Anzhi Lukman Haruna avait ouvert le score au quart d'heure de jeu mais le Lokomotiv est revenu dans le match grâce à l'égalisation de Skuletic 4 minutes plus tard avant que Maicon ne donne l'avantage au Moscovite en deuxième période et Kasaev va alourdir la marque en toute fin de match.

Les résultats de la 2ème Journée :

Krylia Sovetov Samara 0-2 CSKA Moscou - Tosic (64'), Natkho (71')

FC Ufa 1-2 FK Rostov - Yoo B. (46'), Bastos (87')

Dinamo Moscou 2-2 Mordovia Saransk - Ionov (12'), Valbuena (28') | Lutsenko (24'), Donald (82')

Terek Grozny 1-1 Kuban Krasnodar - Piriz (32') | Melgarejo (52')

Ural Ekaterinbourg 1-4 Zenit Saint-Petersbourg - Erokhin (67') | Dzyuba (21'), Hulk (50'sp; 71'), Danny (90+1')

Rubin Kazan 0-2 Amkar Perm - Salugin (48'), Peev (90+3')

FK Krasnodar 0-1 Spartak Moscou - Movsisyan (12')

Anzhi Makhachkala 1-3 Lokomotiv Moscou - Haruna (15') | Skuletic (19'), Maicon (77'), Kasaev (83')

Le classement après 2 journées :