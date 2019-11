Résultats 3ème Journée Russian Premier League

A l'affiche de cette 3ème journée, le premier derby moscovite de cette nouvelle saison entre le Lokomotiv et le Dinamo, un match assez peu inspirant au niveau du jeu, pas très rythmé entre deux équipes du même niveau. Le Dinamo a montrer quelques belles choses en première période et les coéquipiers de Mathieu Valbuena ont ouvert le score juste avant la pause sur un coup franc du français, c'est le jeune Morozov qui place une belle tête. En deuxième période c'est le Lokomotiv qui va reprendre la " maîtrise " et Corluka va égaliser à l'heure de jeu. Score final 1 but partout, assez logique compte tenu de la physionomie du match.

L'autre gros match de cette 3ème Journée opposait le Spartak Moscou au Rubin Kazan, là aussi on a eu droit a un match assez serré, les deux équipes étant potentiellement du même niveau (malgré le départ catastrophique du Rubin Kazan en championnat) Le Spartak va faire la différence à l'heure de jeu grâce à l'inévitable Yura Movsisyan bien aidé par la recrue Ze Luis, le Rubin Kazan sera réduit a 10 en fin de match quand Oleg Kuzmin va écoper d'un deuxième carton jaune. Score final 1-0 pour les moscovites qui confirment leur très bon début de saison pendant que le Rubin Kazan inquiète avec une 3ème défaite en autant de journée.

Dans les autres matchs de cette 3ème journée, le CSKA Moscou s'est défait de l'Anzhi Makhachkala grâce un but de Mario Fernandes après 3 petites minutes de jeu, l'Amkar enchaîne avec 2ème victores consécutive en battant le Krylia Sovetov Samara avec un but du capitaine Belorukov a la 27ème minute.

L'Ural Ekaterinbourg a été tenu en échec sur la pelouse du Mordovia Saransk grâce à un but salvateur de Lutsenko dans le temps additionnel qui permet au Mordovia d'arracher 1 point. Rostov et Krasnodar se sont neutralisés et pour finir le Zenit Saint-Petersbourg a terrasser le Terek Grozny 3 buts 0 avec des réalisations de Smonikov, Shatov et Danny en fin de match.

Les résultats de la 3ème Journée :

Kuban Krasnodar 1-1 FC Ufa - Ignatiev (35') | Sly (51')

Amkar Perm 1-0 Krylia Sovetov Samara - Belorukov (27')

Zenit Saint-Petersbourg 3-0 Terek Grozny - Smolnikov (7'), Shatov (11'), Danny (90')

CSKA Moscou 1-0 Anzhi Makhachkala - Fernandes (3')

Lokomotiv Moscou 1-1 Dinamo Moscou - Corluka (61') | Morozov (45')

Mordovia Saransk 1-1 Ural Ekaterinbourg - Lutsenko (90+1') | Manucharyan (41')

FK Rostov 0-0 FK Krasnodar

Spartak Moscou 1-0 Rubin Kazan - Movsisyan (60')

Le classement après 3 Journée :