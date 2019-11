Bordeaux et Saint-Etienne passent sans briller

On ne pourra pas dire, malgré la qualification de Bordeaux et de Saint-Etienne, que l'on se sera régalé lors de cette soirée d'Europa League. Cette victoire de Bordeaux à Chypre ne rassure en rien dans le jeu que nous ont proposé les Bordelais. Kiese Thelin aura marqué son but et c'est à peu près tout ce que l'on pourra retenir de cette rencontre jouée sur un terrain qui n'avait de pelouse que le nom. Il n'y a vraiment rien à conclure sur ce genre de match. Après une victoire à domicile 3-0 et à l'extérieur 0-1, Bordeaux se retrouve en barrage.

Sainté se qualifie aussi

Avec Saint-Etienne c'est à peu près la même chose, rien de bien alléchant et rien ou presque dans le jeu proposé. Christophe Galtier n'a pas pris de risque et être mené 2-0 par le club roumais au nom imprononçable n'était vraiment pas prévu par l'entraîneur Français. Défaient 2-1, les Stéphanois continuent néanmoins leur aventure européenne grâce à leur victoire 3-0 à l'aller. Les deux clubs français ne semblent pas progresser cette année encore. Attendons cependant les semaines à venir pour voir si les Stéphanois et les Bordelais nous ferons mentir par la suite. Une chose est sure, ils devront montrer autre chose s'ils veulent exister dans la suite de la compétition. Avant de rejoindre l'OM dans les phases de groupes, ils passeront par les barrages le 20 et 27 aout.