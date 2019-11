FC Barcelone - FC Séville: une Supercoupe d'Europe à la spanish touch

Le FC Barcelone va-t-il remporter un nouveau trophée cette année ? Liga, Copa Del Rey, Ligue des Champions; le Barça de Luis Enriqué, fortement décrié à l'aube du précédent exercice, a emporté tout trésor de guerre dans son sillage. Et ce soir, le champion d'Espagne et d'Europe en titre affronte le vainqueur de l'Europa League, les Sévillans d'Unay Emeri.

Séville facilite (déjà) la tâche au Barça

Si le FC Séville fait désormais figure de valeur sûre de la Liga, les Ibériques aligneront une équipe amputée de trois de ses cadres. Adil Rami (gastro-entérite), Steven N'zonzi et Timothée Kolodziecjzack ne disputeront pas cette Supercoupe d'Europe. De quoi faciliter la tâche à un Barça avide de titre. Mais ces mêmes Blaugranas devront toutefois se passer des services de Neymar (oreillon) et Jordi Alba (cuisse), outre les absences d'Arda Turan et Aleix Vidal, recrutés par le club mais interdits de disputer un match avant le 1er janvier de la nouvelle année.

Une préparation peu rassurante de chaque côté

La préparation catalane n'aura pas été mère de sûreté cet été. En effet, le club catalan s'est incliné face à des cadors européens lors de l'International Challenge Cup. Tout d'abord face à Manchester United (3-1), ensuite face à Chelsea (2-2/ 4-2 aux T.A.B) et enfin face à la Fiorentina (2-1). Une série de défaite peu rassurante bien qu'il s'agisse de matches de pré-saison et que le FC Barcelone devaient composer sans Messi et Neymar.

Le FC Séville n'est pas exempt de scepticisme non plus. Quelques victoires face à des formations moins huppées (Lorca Deportiva, Reims, Watford) ne peuvent effacer les revers subis face au Werder Brême (Bundesliga), Brighton&Hove Albion (D2 anglaise) et le Hassania Aagadir (D1 marocaine).

Une Supercoupe d'Europe aux touches espagnoles

Les deux équipes vont donc se livrer bataille en Georgie, et plus précisément dans la capitale Tbilissi, afin de décrocher une nouvelle Supercoupe d'Europe à leur palmarès. Et quel que soit le vainqueur de cette édition, la Liga pourra s'enorgueillir d'avoir fourni 6 des 7 derniers vainqueurs d'une Supercoupe d'Europe teintée à jamais de la culture espagnole et de la suprématie de la Liga en Europe.