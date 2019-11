Résultats 5ème Journée Russian Premier League

C'était le match qui agitait tous les amateurs de football russe, le classique de russie entre le Spartak Moscou et le CSKA Moscou, un match très disputé où tout va se débloquer en l'espace de 6 minutes: A la demi heure de jeu, Sergey Ignashevich ouvre le score pour le CSKA sur corner d'une superbe tête, 4 minutes plus tard c'est le nigérian Ahmed Musa qui va permettre au CSKA de faire le break en profitant d'une erreur de Glushakov qui prolonge involontairement le ballon dans les pieds de l'attaquant adverse qui file droit au but et ajuste Artem Rebrov. A la surprise générale dans la minute suivant l'engagement le Spartak obtient un penalty après que le bulgare Ivelin Popov soit fauché par Bibras Natkho, penalty transformé par Dmitri Kombarov qui relance le match mais la deuxième mi-temps est un festival des deux gardiens de buts qui vont masquer la prestation défensive catastrophique des deux équipes. Au classement le CSKA s'installe désormais comme seul leader du championnat et le Spartak est 4ème relégué a 5 points de son rival

En ouverture de cette 5ème journée l'Amkar Perm et l'Anzhi Makhachkala se sont neutralisés 1 but partout. Le Rubin Kazan s'est imposé pour la première fois de la saison en battant le Kuban Krasnodar 1-0 grâce à Gokdeniz Karadeniz et le Terek Grozny a obtenu le point du match nul sur la pelouse du Lokomotiv Moscou qui conserve néanmoins sa 3 position au classement pendant que le Terek en profite pour sortir de la zone rouge.

De son coté et a la surprise générale, le Zenit Saint-Petersbourg s'est incliné sur sa pelouse 2-0 face au FK Krasnodar, avec des buts de Sigurdsson a la 26ème minute et Laborde au retour des vestiaires a la 50ème minute. Première défaite de la saison pour le Zenit qui laisse la première place du classement au CSKA Moscou pendant que Krasnodar se relance a la 6ème place avec ce succès. De quoi redonner de la confiance avant un match important en barrage de Ligue Europa.

Enfin, le Dinamo Moscou s'est imposé 1-0 face à l'Ural Ekaterinbourg grâce à Grigory Morozov, le FK Rostov et le Krylia Sovetov Samara ont fait match nul 1 but partout avec des réaslisations de Poloz sur penalty pour les locaux et Gabulov pour le Krylia et pour conclure le FC Ufa est allé s'imposé sur la pelouse du Mordovia Saransk 1-0 grâce à un but de Stotsky en fin de match.

Les résultats de la 5ème Journée :

Amkar Perm 1-1 Anzhi Makhachkala - Gol (66') | Boli (64')

Spartak Moscou 1-2 CSKA Moscou - Kombarov (37' sp) | Ignashevich (31'), Musa (35')

Zenit Saint-Petersbourg 0-2 FK Krasnodar - Sigurdsson (26'), Laborde (50')

Kuban Krasnodar 0-1 Rubin Kazan - Karadeniz (33')

Lokomotiv Moscou 0-0 Terek Grozny

Dinamo Moscou 1-0 Ural Ekaterinbourg - Morozov (60')

FK Rostov 1-1 Krylia Sovetov Samara - Poloz (13' sp) | Gabulov (53')

Mordovia Saransk 0-1 FC Ufa - Stotsky (82')

Le classement après 5 Journées :

