Résultats 6ème Journée Russian Premier League

Le Spartak Moscou a définitivement un nouveau visage cette saison, l'équipe pratique un football offensif assez agréable et les joueurs prennent du plaisir ça se ressent et ça se voit sur le terrain avec une victoire à l'extérieur 3 buts à 1 sur la pelouse de l'Amkar Perm avec un doublé de Quincy Promes dont une frappe de 30 mètres assez incroyable.

Du coté des autres moscovites, le CSKA Moscou s'est imposé 2-1 sur sa pelouse face au FK Rostov après avoir été mené 1-0, c'est la

6ème victoire en 6 matchs pour les joueurs de Leonid Slutsky largement en tête et qui vont devoir désormais tout faire pour aller chercher la qualiciation pour la ligue des champions lors du match retour contre le Sporting CP Lisbonne.



Le Dinamo Moscou a été tenu en échec sur la pelouse du Terek Grozny, malgré l'ouverture du score d'Aleksandr Kokorin, les moscovites vont se retrouver à 10 quand ce même Kokorin va être expulser, le Terek Grozny profitera de l'avantage numérique pour que Mauricio inscrive le but égalisateur.

Enfin le Lokomotiv Moscou s'est baladé contre le FC Ufa avec une victoire nette 3-0 avec notamment un but de l'ancien défenseur de l'OGC Nice Nemanja Pejcinovic.

Dans les autres matchs, l'Anzhi Makhachkala et l'Ural Ekaterinbourg se sont neutralisés 1 but partout avec des réalisations de Da Silva sur penalty et un but d'Erokhin juste avant la pause.

Le FK Krasnodar et le Mordovia Saransk partagent les points avec un nul 0-0 et en conclusion de cette 6ème Journée, le Zenit Saint-Petersbourg s'est imposé 3 buts à 1 sur la pelouse du Rubin Kazan avec un doublé d'Oleg Shatov et un but fantastique d'Hulk. De son coté le Kuban Krasnodar a été inexistant sur la pelouse du Krylia Sovetov Samara avec une défaite 3-0 avec des buts des bielorusses Stanilav Drahun et Sergei Kornilenko.

Les résultats de la 6ème Journée :

Terek Grozny 1-1 Dinamo Moscou - Mauricio (69') | Kokorin (41')

Amkar Perm 1-3 Spartak Moscou - Gol (78') | Movsisyan (20'), Promes (66', 72')

CSKA Moscou 2-1 FK Rostov - Musa (67'), Dzagoev (88') | Azmoun (10')

Anzhi Makhachkala 1-1 Ural Ekaterinbourg - Da Silva (68'sp) | Erokhin (45')

FC Ufa 0-3 Lokomotiv Moscou - Niasse (6'), Kasaev (35'), Pejcinovic (80')

FK Krasnodar 0-0 Mordovia Saransk

Rubin Kazan 1-3 Zenit Saint-Petersbourg - Bilyaletdinov (72') | Shatov (16', 84') Hulk (78')

Krylia Sovetov Samara 3-0 Kuban Krasnodar - Drahun (17', 71'), Kornilenko (47')

Le classement après 6 Journées :

***