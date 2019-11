Résultats 7ème Journée Russian Premier League

En ouverture de cette 7ème journée, la dernière avant la trêve internationale, nous avons eu droit a un match nul spectaculaire entre le Terek Grozny et l'Ural Ekaterinbourg, 3 - 3, le FK Rostov s'est logiquement imposé à domicile contre l'Amkar Perm grâce au seul et unique but de Christian Noboa, le Dinamo Moscou s'est imposé 2-0 sur sa pelouse face au FC Ufa avec des réalisations de Kozlov et de l'unique recrue du club Vitaly Dyakov sur penalty.

Première surprise de cette 7ème journée, la défaite du Zenit Saint-Petersbourg sur pelouse face au Krylia Sovetov Samara, 3 passes décisives de Yohan Mollo, un doublé de Kornilenko et un but de Gabulov, le Zenit a été inexistant, pas comme son entraineur Andre Villas-Boas, exclu pour avoir bousculer le quatrième arbitre. Le technicien portugais qui n'est plus en odeur de sainteté pourrait être vite remplacé pendant la trêve, lui qui a d'ailleurs annoncé a la fin du match qu'il souhaitait déjà quitter le club a la fin de la saison dernière.

Avec cette nouvelle défaite le Zenit est troisième a déjà 6 points du CSKA Moscou leader et toujours invaincu puisque les joueurs de Slutsky se sont imposés sur la pelouse du Kuban Krasnodar grâce à un but du lateral droit Kirill Nababkin en fin de match mais surtout grâce a la parade décisive d'Igor Akinfeev en toute fin de match, le portier moscovite repoussant le penalty de Melgarejo, deuxième penalty raté du match puisque Bibras Natkho avait lui aussi raté le sien a la 51ème minute. Au classement le CSKA est toujours leader et le Kuban s'enfonce en dernière position.

Le Spartak Moscou s'est fait surprendre a domicile par l'Anzhi Makhachkala, c'était le match décisif pour Yuri Semin car en cas de défaite l'entraineur de l'Anzhi aurait sans doute été limogé. Ebecilio va ouvrir le score pour l'Anzhi a la 27ème minute, en deuxième période Dmitri Kombarov va égaliser sur penalty avant que Zhirov n'offre la victoire à l'Anzhi en fin de match. Premier succès pour les joueurs de Makhachkala toujours dans la zone de barrage. De son coté le Spartak est 4ème.

Le Rubin Kazan s'est incliné une nouvelle fois face au Mordovia Saransk, rien ne va plus pour le club tatar qui a d'ailleurs limogé son entraîneur. Enfin le Lokomotiv Moscou, deuxième équipe invaincue du championnat s'est imposé 2 buts à 1 face au FK Krasnodar un match assez plaisant et qui semble confirmer qu'il faudra compter sur le Lokomotiv cette saison, de quoi être un peu plus confiant dans l'optique de la ligue Europa.

Les résultats de la 7ème Journée :

Ural Ekaterinbourg 3-3 Terek Grozny - Manucharyan (8'), Fontanello (16'), Erokhin (88') | Rybus (22'), Sadaev (39'), Aissati (66')

FK Rostov 1-0 Amkar Perm - Noboa (65')

Dinamo Moscou 2-0 FC Ufa - Kozlov (45'), Dyakov (58')

Zenit Saint-Petersbourg 1-3 Krylia Sovetov Samara - Nadson CSC (49') | Gabulov (17'), Kornilenko (52', 56')

Spartak Moscou 1-2 Anzhi Makhachkala - Kombarov (53' sp) | Ebecilio (27'), Zhirov (86')

Lokomotiv Moscou 2-1 FK Krasnodar - Niasse (18'), Kasaev (56') | Smolov (11')

Mordovia Saransk 2-1 Rubin Kazan - Stevanovic (37' sp), Mukhametshin (49') | Portnyagin (61')

Kuban Krasnodar 0-1 CSKA Moscou - Nababkin (88')

Le classement après 7 Journées :

