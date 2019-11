Revivez le LIVE de la Ligue des Champions - Zenith Saint-Petersbourg - La Gantoise

Merci à tous d'avoir suivi ce live sur VAVEL France. Passez une excellente soirée en compagnie de VAVEL. A bientôt.

90'+3 : Coup de sifflet final, le Zenith remporte ce match et brise la malédiction qui lui collait ! Les Gantois n'ont pas su concrétisé l'égalisation. Hulk à été libre comme l'air ce soir même s'il n'a pas marqué, il'a délivré deux passes décisives à Dzyuba puis à Shatov. Le Zenit prend de l'avance à la tête du groupe avec 6 points tandis que La Gantoise stagne avec 1 point.

90': Trois minutes de temps additionnel. La défense Gantoise ne plié pas face aux russes qui poussent de plus en plus en cette fin de match.

88': Coulibaly remplace Rafinha

87' : Frappe de Hulk claquée par Sels ! Le Zenith veut mettre le troisième et il pousse !

87': Shatov est remplacé par Ryazantsev poste pour poste.

83': Matton sort pour Benito Raman.

80' : Corner russe tiré par Hulk sur un contre russe repoussé par les belges. Milisevic cède sa place à Pedersen pour la Gantoise.

77': Cette fois ci grosse occasion du Zenit toujours sur un contre. Sahtov tente la frappe qui est complètement dévissé à l'entrée de la surface belge.

74': Nouvelle occasion pour la Gantoise ! Dans la surface, Asare remets pour Renato Neto qui tente la frappe qui passe près du poteau de Kerzhakov.

72': La Gantoise attaque une nouvelle fois, un centre dans la'surface russe qui ne trouve pas Asare.

70'': Artem Dzyuba , buteur, est remplacé par Artur Yusupov.

66': BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT du Zenith ! Sur un contre une nouvelle fois mené par Hulk, Oleg Shatov bien servi par Hulk contrôle le ballon de le semelle et lobe en finesse Sels.

65':Corner pour le Zenith qui ne donnera rien.

Les belges se sont réveillés. Plus d'attaques et de contres. Ils sont assez libres dans leur mouvement. Le Zenith est pris par surprise.

59': Nicolas Lombaerts est au sol. Il semble beaucoup soufftir. Luis Neto remplace Lombaer.

55': BUUUUUxUUUUUUUUUUT de La Gantoise ! Centre destiné à Matton qui égalise sur une deli-volée. L'attaquant était complètement oublié par la défense du Zenit.

51': Nouveau mouvement du Zenith. Garay envoi à Dzyuba qui pousse un adversaire dans la surface belge et commet une faute.

48': Nouveau contre explosif du Zenith mené par Dzyuba qui envoi Hulk en profondeur. Il cherche à se mettre sur son pied gauche mais est pris par le défenseur belge qui se débarrasse de Hulk.

45': Et ça repart au Petrovsky

Mi-temps à Saint-petersbourg, match mené de A à Z par le Zenit qui n'a été inquiété que deux fois dans cette première période. La possession est aux belges mais ne profitent pas de cet avantage et se font surprendre sur chaque contre russe. Les belges doivent se réveiller si veulent espérer repartir avec une victoire.

42': Premier coup franc pour la Gantoise sur une faute d'Hulk. Coup franc tiré par Milisevic mais repoussépar la Défense peterbourgeoise.

41': Carton jaune pour Laurent Depoitre qui conteste une faute sur Smolnikov. Premier carton du match.

Concrétisation de la domination russe sur cette action mené par Hulk qui une nouvelle fois survolé son match.

35': BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT ! Hulk résiste à la'charge de Rafinha ,centre sur la tête de Dzyuba qui marque son premier but en Ligue des champions.

32': Premier arrêt de Kerzhakov qui stoppe Depoitre dans un duel dans la surface russe.

La tendance s'est équilibrée. Le Zenit et la Gantoise se renvoi la balle dans chacun des camps. Mais le Zenit est très souvent dans la surface belge alors que leurs adversaires y arrivent avec difficultés.

27': Faute de Saef qui permet à Shatov de tirer un coup franc qui ne mets pas du tout en danger Sels

22': Grosse occasion pour la Gantoise ! Un centre à ras de terre dans la surface pour Saef mais dévié en corner par Anyukov ! Le Zenith s'est fait peur !!

20': Garay envoi me ballon à l'autre bout du terrain pour Shatov qui rentre dans la surface qui laisse le ballon à Dzyuba. Il élimine un défenseur Gantois mais est repris aussitôt.

18': Énorme occasion russe ! Sur un centre au premier poteau de Smolnikov la reprise de Dzyuba passe à ras du poteau.Sels a eu très chaud !

Depuis le début du match les contres s'enchaînent pour le Zenit. Hulk et Danny illuminent le terrain par leurs gestes techniques.

14': Cette fois ci c'est la Gantoise qui monte à l'attaque mais n'arrive pas à trouver la faille dans la défense russe malgré deux frappes contrées par le Zenit.

Grosse domination du Zenit. Sels a sauvé par deux fois son équipe en 10 minutes.

9': Sur le coup franc du Zenit Sels repousse une tête à bout portant de Danny ! Quel match !

Le Zenith est très chaud ce soir, en 8 minutes 1 coup franc et 4 corners pour les russes !

Garay tire ce coup franc mais Sels repousse !!!!!!!!!!!! Quelle occasion de l'argentin !

4' : grosse opportunité suite à cette faute sur Hulk qui obtient un coup franc dans l'axe superbement placé.

3' minute: Première offensive belge qui se termine par un centre trop long de Milisevic

20h45: Et c'est parti!

C'est le zenith qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre

Nous sommes à 3 minutes du coup d'envoi , l'hymne de la ligue des champions retentit à saint-petersbourg où il fait 6 degrés ce soir.

En 35 matchs de ligue des champions, le Zenit ne s'est jamais imposé deux fois d'affiler.

Hulk est confirmé pour le match de ce soir.

Demi-surprise dans la composition du Zenit, Lodygin semble être sur le banc et c'est Mikhail Kerzhakov, frère d'Aleksandr Kerzhakov, qui sera titulaire ce soir. Ce changement était prévisible suite à la méforme de Yuri Lodygin qui enchaîne les gaffes depuis quelques semaines. Le choix de Kerzhakov peut être surprenant. Le second gardien étant Vyacheslav Malafeev, le gardien historique du Zenit qui ne joue plus que les rencontres sans enjeu suite à une blessure au dos.

Zenith Saint-Petersbourg : Lodygin ; Smolnikov, Garay, Lombaerts, Criscito ; Javi García, Witsel, Yusupov, Shatov, Danny ; Dzyuba.

La Gantoise: Sels ; Asare, Mitrović, Nielsen ; Netro, Kums ; Raman, Milicevic, Matton ; Simon, Depoitre.

Voici les compos probables de cette rencontre:

À noter les absences de Dejaegere et de Foket du côté belge suite à leurs expulsions lors du match contre Lyon. Johansson devrait être également absent suite à une blessure au genou. Du côté russe Hulk sera probablement indisponible suite à une blessure à la hanche tandis que Fayzulin souffre toujours du genou.

Le Zenith accueille les Belges au Stade Petrovsky, enceinte historique du club de Saint-Petersbourg. Un nouveau stade est en construction et devrait être inauguré en 2016.

Lors de la première journée, La Gantoise et Lyon s'étaient séparés sur un nul (1-1) tandis que le Zenith a défait Valence à la surprise générale (2-3).

Les Russes n'ont jamais été défait à domicile par des clubs belges. 5 victoires en 5 rencontres.

C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent mais certains joueurs se sont déjà affrontés notamment Axel Witsel. Le milieu du Zenith a marqué par deux fois face à La Gantoise lorsqu'il jouait pour le Standard de Liège tandis que Lombaerts, le défenseur central du Zenith, jouait à La Gantoise avant d'évoluer en Russie de 2004 à 2007. André Villas-Boas, coach du Zenith, a déjà rencontré l'équipe belge en compétition européenne lorsqu'il était à la tête de Porto et de Chelsea.

Le groupe H est considéré comme étant le plus faible et le plus indécis des groupes de cette saison de ligue des champions. Il comprend le Zenith saint-petersbourg (RUS), premier du groupe, L'Olympique Lyonnais (FRA) , La Gantoise (BEL), 2e et 3e ex-aequo et Valence (ESP) dernier de ce groupe.

Bienvenue sur VAVEL pour suivre ce Zénith Saint-Pétersbourg - La Gantoise comptant pour la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions du groupe H. Le coup d'envoi est prévu à 20h45.