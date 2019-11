Revivez Arsenal 3-0 Manchester United, 8e journée de Premier League 2015

Merci à tous d'avoir suivi Arsenal - Manchester United en notre compagnie. Nous vous prions de nous nous excuser pour les quelques désagréments occasionés durant la rencontre. Toujours plus de matches sur VAVEL !

C'est terminé ! Arsenal s'impose logiquement face à une formation de Manchester United bien trop timorée ! Les Gunners remportent le choc de cette huitième journée de premier League (3-0) après avoir planté les trois buts très tôt dans la rencontre en première période ! (1-0, 5e/2-0, 7e/3-0, 19e). Mention spéciale à Théo Walcott, auteur d'une prestation époustouflante, et Anthony Martial côté mancunien. Ce dernier, muet certes, aura néanmoins été le plus remuant et le plus dangereux de son équipe. Grâce à cette victoire importante pour la course au titre, Arsenal reprend la 2e place du classement, aux coudes avec Manchester United qui avait l'occasion de faire le break !

90': Les supporters mancuniens qui ont fait le déplacement quittent déjà les tribunes de l'Emirates, la tête basse.

90': Il y aura deux minutes de temps additionnel.

88': Arsenal va, à moins d'un scénario rocambolesque, s'imposer une nouvelle fois face à Manchester United. Et devenir la bête noir de Louis Van Gaal.

86': La prestation de Théo Walcott ne laissera pas indifférent Roy Hodgson, le sélectionneur anglais, présent dans les travées de l'Emirates.

84': Giroud se signale d'un crochet extérieur subtile avant d'armer une frappe malheureusement pour lui trop écrasée.

82': James Wilson prend la place de Juan Mata dans le milieu de terrain.

81': Et troisième et dernier changement pour Arsenal. Alexis Sanchez, auteur d'un doublé, cède sa place à Kieran Gibbs.

79': Martial aura joué avec Mertesacker aujourd'hui. Passements de jambe, accélérations, vitesses, le jeune français aura fait la misère au champion du monde allemand. Ce dernier rendra néanmoins une copie propre.

77': Arsenal aura su sortir la tête de l'eau, après son match catastrophique face à l'Olympiakos. Aux Gunners de réediter l'exploit d'aujourd'hui. Ils ont prouvé qu'ils en étaient capables.

75': Theo Walcott et Mezut Özil, tous deux excellents cette après-midi, cèdent leur place à Olivier Giroud et Alex Oxlade-Chamberlain.

73': Özil lance Monreal sur le flanc gauche. L'Espagnol s'avance et remise en retrait pour l'Allemand qui rentente sa chance du pied gauche. Cette fois, c'est capté par De Gea.

72': Manchester United tente encore et toujours mais Arsenal semble plus fort aujourd'hui. De plus, le manque de créativité des Reds Devils n'aident pas vraiment...

71': Juan Mata, à l'entrée de la surface, enroule une frappe du pied gauche. C'est complètement dévissé et Cech peut dégager le ballon.

68': Michael Carrick, très peu en vue, offre un caviar pour Juan Mata qui laisse filer le ballon derrière lui. Petr Cech, toujours vigilant, sort dans les pieds de Schweinsteiger, surpris car il ne s'attendait pas à recevoir le ballon.

65': Bien que le rythme du match soit intense, les deux formations ne produisent plus le jeu léché, du moins pour Arsenal, qu'elles ont pour secret.

63': Les onze Gunners présents sur la pelouse réalisent une prestation de haut vol. En particulier Théo Walcott qui s'arrache, tout comme Francis Coquelin, sur chaque ballon.

62': Rooney récupère un ballon dégagé de la tête par Coquelin au premier poteau. L'Anglais tente sa chance et il faut un excellent plongeon de Cech pour dévier en corner.

60': Manchester United domine légèrement cette seconde période. Mais peine à inquiéter Petr Cech. Martial s'écroule au point de penalty et réclame une faute. L'arbitre ne bronche pas.

58': Après un enchaînement de passes bien coordonné, Smalling s'interpose devant Ramsey qui était en position faborable pour tirer.

57': Malgré ses absences, Arsenal reste solide défensivement, tout en produisant du beau jeu. Devant, les Gunners sont relativement créatif, mais bute sur une défense adverse mieux organisée qu'en première mi-temps.

55': Wayne Rooney écope du quatrième carton jaune de la partie pour une faute sur Özil. Les protestation de l'Anglais ne changent rien à la décision de l'arbitre.

53': C'est tiré par Cazorla mais Manchester United se dégage correctement.

52': Arsenal bénéficie d'un coup-franc bien placé à l'entrée de la surface mancunienne. Özil se charge de le tirer... en deux temps ! Le mur repousse le premier tir et l'Allemand retente immédiatement sa chance. C'est dévié en corner.

51': Francis Coquelin écope d'un carton jaune. C'est le premier de la partie côté londonnien.

49': Manchester rentre bien dans cette seconde période. Ashley Young, côté gauche, s'infiltre et arme une frappe. Il faut une bonne parade de Cech pour calmer les ardeurs adverses.

48': MU conserve bien le ballon et fait tourner de manière fluide. Mais les Reds Devils font face à un bloc adverse compact.

46': Antonio Valencia et Marouane Fellaini semblent être entrés au jeu respectivement à la place de Darmian et Depay.

45': Le match reprend sous le sifflet de M. Taylor.

45': C'est la pause à l'Emirates où Arsenal crée la véritable surprise. Trois buts en 19 minutes, dont deux coup sur coup, permettent aux hommes d'Arsènes Wenger de prendre l'avantage sur le score sans appel de 3-0. Les Mancuniens, venus avec de la suffisance, ne parviennent pas à sortir la tête de l'eau.

44': Martial mouche Mertesacker et se présente au point de penalty. Mais le Français manque son face-à-face avec Cech qui dégage le ballon loin devant !

42': L'Emirates donne de la voix et encourage ses joueurs à marquer un nouveau but ! Le 12e homme tient bien sa place !

39': Walcott s'empare du ballon dans les pieds de Schweinsteiger et le remonte avant d'ajuster une frappe. La tentative croisée passe largement à côté des filets du portier espagnol.

37': Malgré l'avance des siens, Cech reste vigilant et intercepte bien un ballon qui s'avérait dangereux.

35': Walcott est servi dans la profondeur mais est également signalé en position illicite.

33': Après un une combinaison limpide des Gunners, Sanchez sert d'une balle piquée Ramsey. Le Gallois ne parvient pas à reprendre le cuir d'une demi-volée. Dommage pour lui qui était à bout portant des filets de De Gea.

31': Arsenal temporise naturellement. Avec une incroyable ava,ce au tableau d'affichage, les Gunners n'ont pratiquement plus rien à craindre.

29': MU est complètement dépassé dans cette rencontre, à l'image de cette faute de Darmian sur Alexis qui avait pris de vitesse l'Italien.

27': Martial, une nouvelle fois, s'infiltre côté gauche et tente un centre. C'est dévié par Mertesacker. Le corner joué en deux temps ne donne rien.

26: Rappelons qu'en cas de victoire des Gunners, ces derniers reviendraient à hauteur de MU au classement général.

25': S. Cazorla fait parler sa fougue en contrôlant de la tête le ballon avant d'armer une demi-volée surpuissante qui fleurte avec le montant du portier adverse !

22': Ashley Young écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur Ramsey au milieu de terrain.

19': BUT BUT BUT de Sanchez pour Arsenal ! Alexis Sanchez s'empare du cuir et fait face à Darmian. Avec un peu de réussite, il passe en revue l'arrière garde mancunienne avant d'envoyer un missile dans la lucarne de De Gea pour le 3-0 !

18': Le centre de Darmian est complètement manqué et le cuir s'envole dans les tribunes.

17': Une nouvelle fois Martial est servi dans la profondeur, par Darmian cette fois. Mais l'attaquant français est signalé en position illiciet.

15': MU tente de longues balles à destination de Martial, bien seul sur le front de l'attaque. Sonnés, les Mancuniens semblent incapables de réagir.

12': Arsenal domine les débats. Transcendés par un Emirates en feu, les hommes de Wenger sont forts d'une possession de balle à hauteur de 70%.

10': Incroyable ! Personne n'aurait pensé qu'Arsenal mènerait aussi vite dans la rencontre !

7': BUT de Özil pour Arsenal ! Icroyable ! Walcott déborde sur le flanc gauche, efface son vis-à-vis avant de servir en retrait l'Allemand. Ce dernier, d'un plat du pied, double la mise ! 2-0 !

5': BUT de Sanchez pour Arsenal ! Ramsey sert Özil qui voit Sanchez arriver au premier poteau ! Le Chilien ouvre le score d'une superbe Madjer ! 1-0 !

3': Arsenal affichent de bonnes intentions dans ces premières minutes.

2': Arsenal obtient un coup-franc non loin du poteau de corner. Cazorla le tire mais De Gea boxe le ballon. Sanchez tente sa chance mais c'est dévié en corner.

1': Toute de suite United met la pression sur le porteur du ballon et ne laisse pas de marge à Arsenal.

0': Arsenal lance le coup d'envoi !

Le XI de Manchester United: De Gea - Darmian, Smalling, Blind, Young - Schweinsteiger, Carrick, Mata, Rooney - Depay, Martial

Le XI d'Arsenal: Cech - Bellerin, Gabriel, Mertesacker, Monreal - Coquelin, Ramsey, Özil - Sanchez, Cazorla, Walcott

Les joueurs d'Arsenal rentrent actuellement dans le stade. Espérons un match aussi plaisant que nous sommes en droit d'attendre de ces deux équipes !

United jouera donc avec toutes ses forces vives face à des Gunners e, proie aux doutes. Gare toutefois aux locaux qui savent réagir dos au mur et créer la surprise.

Au rayon des blessures, Laurent Koscielny, Mikel Arteta et Mathieu Flamini sont tous les trois forfaits pour la rencontre. Côté mancunien, Michael Carrick revient dans le groupe mais aucun blessé, si ce n'est Luke Shaw, n'est à noter.

Quand aux Reds Devils, si ils venaient à sortir victorieux de ce choc, ils prendraient seuls la tête du championnat, devant les Citizens, actuels leaders avec 18 points.

En championnat, Arsenal occupe provisoirement la 6e place du classement. En cas de victoire cette après-midi, les hommes d'Arsène Wenger reviendrait sur la dernière place du podium, devant les deux Manchester.

Manchester United s'est imposé mercredi dernier face à Wolfsbourg dans un Groupe B de la Ligue des Champions relativement ouvert. Les quatre acteurs de ce groupe sont en effet ex-aequo avec 3 points chacun pris sur 6.

Arsenal a pour mission de sortir la tête de l'eau après la déroute subie mardi dernier face à l'Olympiakos (2-3). Les Gunners réalisent une exécrable campagne européenne, avec deux défaites en autant de journées.

Welcome everyone ! Bienvenue à tous pour suivre LE choc de cette 8e journée de Barclays Premier League ! Arsenal reçoit en effet Manchester United, leader du championnat. Le coup d'envoi est prévu à 17H tapante à l'Emirates Stadium. Une rencontre à suivre en direct commenté sur VAVEL France.