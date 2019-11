Arsenal s'offre Granit Xhaka

Du côté d'Arsenal, la saison qui vient de se passer a du mal à passer, comme toutes depuis une décennie bientôt. Les Gunners sont toujours dans la course, mais ne parviennent jamais à tenir jusqu'au bout. Depuis deux ans maintenant, avec les arrivées d'Özil, Sanchez ou Cech, des joueurs expérmentés et parfois très chers sont arrivés, ne changeant pas forcément le destin du club londonien. Est-ce que l'arrivée des nouveaux droits TV va décider Wenger a craqué le porte-monnaie encore plus pour redonner un souffrle nouveau à son équipe? L'annonce faite ce mercredi peut laisser un espoir.

Le Suisse le plus cher de l'histoire

En effet, les Gunners ont annoncé leur première recrue ce mercredi en la personne de Granit Xhaka. Si le Suisse reste encore peu connu sur la scène internationale, il dispose malgré tout d'un CV intéressant. Formé au FC Bâle, il s'impose dans l'entrejeu du meilleur club de Suisse à seulement 18 ans, avant de partir au Borussia Mönchengladbach pour 9M€ en 2012, alors qu'il n'a même pas 20 ans. En Bundesliga, il va s'adapter aisément à ce niveau plus élevé. Sous les ordres d'un autre suisse, Lucien Favre, il devient un membre indispensable du Borussia dès sa première saison. Aux côtés de Nordtveit ou alors de Kramer dans un 4-4-2 à plat, il satisfait par son travail défensif mais aussi par son jeu simple et propre qui permet de faciliter le jeu. Avec le club allemand, il a également découvert la Ligue des Champions et dispose d'une grosse expérience en sélection nationale pour ses 23 ans (41 sélections).

Dans un secteur de jeu où Arsenal est souvent plombé par les blessures récurrentes de ses cadres (Wilshere, Ramsey...), le Suisse a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des métronomes de l'entrejeu des Gunners. Si on parle d'un montant compris entre 40 et 45 millions d'euros pour la transaction, ce n'est pas un hasard. "Granit est un jeune joueur excitant, possédant déjà une bonne expérience en Bundesliga et en Ligue des Champions." a déclaré Arsène Wenger. Granit Xhaka est donc la première recrue d'Arsenal cet été, et le club n'en restera sans doute pas là. En tout cas, il a déjà réalisé un très beau coup pour s'offrir celui qui est devenu le Suisse le plus cher de l'histoire.