Youth League : Chelsea ou Barcelone pour succéder à Salzburg

Le suspens était présent hier au Stade Colovray de Nyon, au bord du Lac Léman en Suisse. Le stade voisin du siège de l'UEFA accueillait une nouvelle fois le Final Four de la Youth League avec deux belles rencontres opposant des cadors européens. Dans un premier temps, Chelsea affrontait Porto et ensuite, Barcelone et Manchester City se battaient pour une place en finale.

Cummings en sauveur

Tout le match aura été serré, que ce soit sur le terrain ou statistiquement. 12 tirs de chaque côté et des équipes qui se répondent sur la pelos, Puigse. Profitant d'une erreur du gardien de Porto, Diashawn Redan ouvre le score pour Chelsea (29e). 10 minutes plus tard, l'attaquant portugais Diogo Queiros égalise. C'est en fin de match que tout va se jouer. Porto croit avoir marqué le but de la victoire à la 80e minute par Joao Mario Neto Lopes mais dans les derniers instants Joshua Grant égalise et obtient la séance de tirs au but pour les londoniens. La séance sera longue. Un joueur de Chelsea rate et un de Porto échoue dans la foulée. Cela à deux reprises. Diogo Bessa s'approche pour rester dans la partie et Jamie Cummings plonge du bon côté. 2-2 puis 5-4 après TAB. Chelsea est le premier qualifié pour la finale.

Un festival de buts

Le match commence sur les chapeaux de roue. Barcelone en colle 5 en première période, Manchester City, 2. Peres, Collado, Marquez, Puig pour le Barça, Latibeaudière et l'inévitable Nmecha pour City. 5-2 à la pause, une remontée sera difficile pour les Cityzens. Matondo ajoutera un but, Lukas Nmecha inscrira un doublé mais Manchester City échouera à un but d'une nouvelle séance de tirs au but à Nyon. 5-4 score final, c'est donc Barcelone qui affrontera Chelsea lundi à 17 heures pour remporter l'UEFA Youth League et succéder au Salzburg de Marco Rose, entraîneur des demi-finalistes de la Ligue Europa.