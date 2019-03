Ligue des Champions: Bayern Munich 1-2 Real Madrid

Merci à tous de nous avoir suivis pour cette superbe rencontre de Ligue des Champions, j'espère que vous avez appréciez le live et que vous avez pris du plaisir autant que moi. Je vous souhaite une excellente soirée.

Homme du match: Personne ne s'est vraiment montré supérieur côté Real, la défense a su résisté aux assauts des Bavarois. Les entrants côté Real, auront su se montrer important, tout d'abord Asensio qui permet au Real de prendre l'avantage, Benzema avec sa capacité à conserver le ballon et Kovacic avec un pressing et un impact physique important. Côté Bayern, deux joueurs ont été au dessus ce soir, Ribéry, très percutant à donné beaucoup de mal à la défense madrilène. Et puis James, quel match du colombien, techniquement c'était un régal, le milieu de terrain passeur décisif a su trouvé les décalages pour ses coéquipiers.

Le Real Madrid effectue la bonne opération de la soirée. Mené au score, les madrilènes ont su répondre grâce à Marcelo et ont pu prendre l'avantage avec un but d'Asensio. Le score est très généreux pour les Merengues et sont en bonne voie d'accéder à une nouvelle finale de Ligue des Champions.

Le Bayern de Munich peut nourrir des regrets au vue de la physionomie du match. En plus de la défaite du soir, les allemands ont perdu deux joueurs majeurs (Robben, Boateng). Si le Bayern veut jouer la finale, il devra aller gagner à Madrid.

FIN DU MATCH: BAYERN MUNICH 1-2 REAL MADRID

90' - Il y aura 4 minutes de temps additionnel.

89' - Grosse faute de Thiago sur Kovacic, carton jaune pour le milieu de terrain espagnol.

88' - Quelle occasion pour Lewandowski, après une superbe remise de Tolisso, le polonais n'arrive pas à tromper Navas.

87' - Le coup franc tiré par James est dégagé par la défense madrilène.

86' - Faute de Lucas Vasquez sur Ribéry, coup franc excentré pour le Bayern à venir.

83' - Dernier changement pour le Real avec la sortie de Casemiro et l'entrée de Kovacic.

81' - Le Real est en train de gérer son avantage, le Bayern pousse.

78' - Thiago trouve Sule mais la remise du défenseur et facilement intercepté par la défense madrilène.

77' - Très bon coup franc pour le Bayern après une faute de Casemiro aux abords de la surface. Le brésilien est sanctionné d'un carton jaune.

76' - Quelle action de Benzema, le français est tout proche d'inscrire le troisième but mais Ulreich dévie son tir.

75' - Entrée de Tolisso à la place de Javi Martinez.

73' - Zidane demande à Kovacic d'aller s'échauffer.

71' - But refusé pour le Real, Modric lance parfaitement Ronaldo en profondeur le portugais contrôle de la main et l'arbitre refuse logiquement le but.

69' - Ribéry une nouvelle fois tente sa chance c'est dévié en corner. Le corner est très bien défendu par Marcelo.

67' - Quelle occasion pour le Bayern à nouveau ! Après un corner joué à deux, Müller esseulé au point de pénalty n'arrive pas à reprendre.

67' - Carvajal va céder sa place à Karim Benzema, Lucas Vasquez prend la place de latérale.

63' - Frappe de Thiago, qui revient dans les pieds de Ribéry qui frappe à son tour, Navas détourne. Carvajal reste au sol.

61' - Corner de Kimmich beaucoup trop fort qui trouve la touche.

59' - Ribéry donne le tournis à la défense madrilène avant de frapper, Keylor Navas se déploie.

59' - Coaching gagnant pour Zidane qui avait fait rentré Asensio à la mi-temps. Le jeune espoir espagnol lui a donné raison.

57' - Quelle erreur de Rafinha qui offre la ballon à Asensio qui trouve Vasquez qui remet à Asensio parfaitement dans la course, l'espagnol ne tremble pas et trompe Ulreich.

57' - GOOOAALL REAL MADRID, ASENSIO !

56' - Centre de Thomas Müller qui trouve Lewandowski, le polonais tente de remettre sur James mais c'est finalement dégagé.

55' - Les Merengues ont énormément de mal à trouver Cristiano Ronaldo.

52' - Faute de Ribéry sur Varane, l'attaquant en retard récolte le premier carton jaune de la partie.

51' - Quelle occasion pour le Bayern ! Festival de Ribéry sur le côté qui centre en retrait pour Müller mais Varane dévie à peine le ballon pour dégager.

50' - Le Real presse très haut sur ses premières minutes.

47' - Ronaldo rate complètement sa frappe, le portugais regarde la pelouse...

46' - Les joueurs reviennent sur la pelouse. Isco est remplacé par Asensio. Coup d'envoi donné par les madrilènes.

45+2' - L'arbitre siffle la mi-temps, le Bayern avait ouvert le score par l'intermédiaire de Kimmich mais grâce à un but de Marcelo, le Real est revenu à hauteur du club Bavaroi.

45+2' - Centre de Ribéry dégagé en urgence en corner par Marcelo. Sur le corner, Müller est tout proche de marquer.

45+1' - Coup franc de James déposé sur la tête de Lewandowski qui ne parvient pas suffisamment à placer son ballon, Navas s'interpose.

44' - Quel but de Marcelo, après un centre anodin, Javi Martinez ne parvient pas à dégager le ballon, le brésilien reprend de volée et trouve le petit filet d'Ulreich.

44' - GOOOAALL REAL MADRID, MARCELO !

42' - Talonnade de Ribéry pour Rafinha qui centre vers Müller, la reprise de l'allemand est déviée en corner. Keylor Navas s'empare du ballon sur le corner.

41' - Corner du Bayern, Lewandowski dévie au premier poteau pour Hummels qui reprend de volée mais ça passe au dessus.

38' - Faute de Carvajal en retard sur Rafinha, dernière avertissement oral pour le défenseur Merengue.

37' - Centre de Kimmich vers Müller mais c'est trop fuyant, l'allemand ne peut reprendre le ballon.

34' - Quelle dommage pour les bavarois, Ribéry en excellente position manque complètement son contrôle.

34' - Deuxième gros coup dur pour le Bayern, après la sortie sur blessure de Robben, c'est Boateng qui cède sa place à Sule.

31'- Après une superbe remontée de balle, Boateng reste au sol.

29' - Lewandowski face à trois défenseurs madrilène tombe dans la surface, l'arbitre dit de jouer.

28' - Contre attaque éclair du Bayern de Munich, excellent ballon de James pour Kimmich le latéral réalise une superbe course avant de conclure en feintant du regard le centre, Navas pas absent de tout reproche.

28' - GOOOAALL BAYERN, KIMMICH !

26' - Le Real commence à maîtriser le ballon, Isco est de plus en plus trouvé par ses partenaires.

23' - Cravajal opportuniste tente sa chance à l'entrée de la surface, bien captée par Ulreich.

22' - Les deux équipes ont du mal à trouver des décalages pour se créer des occasions.

20' - Superbe déviation de Modric pour Ronaldo, le portugais voit son centre dévié en corner. Les deux corners ne donnent rien.

19' - Frappe de Rafinha facilement captée par Navas.

17' - Isco s'amuse avec la défense bavaroise mais sa frappe est repoussée.

14' - Coup franc de James, dégagé en corner par Ramos. Le corner ne donne rien.

12' - Aucune occasion franche sur ses 12 premières minutes, les gardiens n'ont eu aucune parade à réaliser.

10' - Gros choc entre Ramos et Lewandowski, les deux joueurs restent à terre.

8' - Entrée de Thiago Alcantara.

7'- Le changement va avoir lieu d'ici quelques instants, le néerlandais semblait vouloir reprendre mais le staff médical a décidé l'inverse.

5' - Le Bayern presse très haut sur ses premières minutes. Robben reste au sol, les soigneurs arrivent. Thiago part à l'échauffement.

3' - Ribéry réclame une main madrilène dans la surface, l'arbitre ne bronche pas.

2' - Bon ballon de Marcelo dans la course de Toni Kroos qui ne trouve personne au centre.

1' - Première grosse occasion pour le Bayern avec un pressing très haut de James qui provoque l'erreur de Carvajal, le ballon revient sur Lewandowski qui centre pour Müller mais l'allemand ne parvient pas à contrôler.

1' - C'est partit, coup d'envoi donné par les bavarois.

20h43 - L'hymne de la Ligue des Champions retentit.

20h42 - Les joueurs rentrent sur la pelouse.

20h31 - Les deux effectifs regagnent les vestiaires, la pression monte tout doucement.

20h08 - Les Merengues arrivent sur la pelouse pour procéder à l'échauffement.

20h03 - La sortie des joueurs du Bayern Munich sous les applaudissements de l'Allianz Arena.

20h00 - Le gardien du Real, Keylor Navas fait à son tour son entrée sur la pelouse sous les sifflets des spectateurs.

19h58 - Le portier du Bayern, Ulreich est le premier à sortir pour s'échauffer.

19h57 - Les remplaçants du Real de Madrid: Casilla - Asensio - Bale - Benzema - Hernandez - Kovacic - Vallejo.

19h56 - Les remplaçants du Bayern de Munich: Starke - Thiago - Bernat - Rudy - Sule - Tolisso - Wagner.

19h33 - La composition officielle du Bayern de Munich: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martinez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski.

19h24 - Premier choix du côté de Zidane, en titularisant Lucas Vasquez, c'est le français Karim Benzema qui se retrouve sur le banc.

19h22 - La composition officielle du Real de Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric - Isco, Ronaldo, Vasquez.

19h08 - Les compositions d'équipes officielles devraient nous parvenir d'ici une petite demi-heure.

19h06 - Première info de la soirée, Benzema devrait être remplaçant selon le média espagnol COPE.

J-1 - On se retrouve demain à une heure du coup d'envoi pour parler de l'avant match et des compositions officielles.

J-1 - Quant au Real Madrid, c'était un remake de la dernière finale de la Ligue des Champions. Dès le match aller les madrilènes avaient pris une grande option sur la qualification en s'imposant 3-0. Mais la Vieille Dame était à deux doigts d'aller en prolongation au Bernabéu puisqu'elle gagnait 3-0 à la 90ème minute. Mais grâce à un pénalty de Ronaldo lors du temps additionnel, les Merengues se qualifient dans la douleur.

J-1 - Lors du précèdent tour, le Bayern de Munich avait affronté les espagnols de Séville. Les Munichois qui s'étaient imposés en Espagne (2-1), ont tranquillement géré leur avantage à domicile (0-0).

J-1 - L'arbitre de la rencontre sera Mr. Björn Kuipers (HOL) et a déjà arbitré le Real Madrid cette année. C'était lors des phases de groupe, le Real Madrid se déplaçait à Dortmund et c'était finalement imposé 3-1.

J-1 - La composition probable du Real de Madrid: Navas - Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal - Isco, Modric, Casemiro, Kroos - Ronaldo, Benzema

J-1 - La composition probable du Bayern de Munich: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Martinez, Thiago, James, Müller, Ribéry - Lewandowski.

J-1 - Le match aller se déroulera en Allemagne du côté de Munich sur la pelouse de l'Allianz Arena.

J-1 - Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre la deuxième affiche des demi-finales de cette Ligue des Champions. Une superbe rencontre en perspective opposant le Bayern de Munich vs Real de Madrid en direct.