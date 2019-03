Marseille - Salzburg : l'avant match

Présentation des équipes

Olympique de Marseille

Le 11 de départ probable : Pelé - Amavi, Rolando, Rami, Sarr - Lopez, Gustavo - Payet, Thauvin, Mitroglou, Ocampos

Rudi Garcia devrait conserver son 4-2-3-1 traditionnel avec Dimitri Payet en position de numéro 10. Cependant, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour le clan marseillais. Son latéral droit japonais, Hiroki Sakai, est indisponible pour les trois prochaines semaines en raison d'une entorse au genou et sera donc absent pour les deux confrontations face à Salzburg. Précieux dans la défense de son couloir droit et ses déboulés en attaque, il devrait être remplacé dans le onze par Bouna Sarr. L'ancien Messin devra faire parler sa vitesse pour peser aux côtés de Florian Thauvin sur le côté droit. Pour le reste de la défense, c'est du classique avec la charnière centrale Rami-Rolando et Jordan Amavi sur le flanc gauche. Avec le retour des blessés, Luiz Gustavo devrait être réaligné en 6 pour rayonner sur le milieu de terrain marseillais aux côtés, probablement, de Maxime Lopez. Concernant, le quatuor offensif, il y aura peut-être un choix à faire sur le poste d'ailier gauche entre Lucas Ocampos et Morgan Sanson. A voir si l'ex-entraîneur de la Roma privilégira la vitesse et la combativité de l'Argentin à l'apport technique de l'ancien Montpellierain. Comme à son habitude, le jeu de l'OM devrait pencher à droite avec Florian Thauvin et le soutien de Bouna Sarr. Attention cependant à ne pas avoir un jeu trp stéréotypé.

RB Salzburg

Le 11 de départ probable : Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara, Samassekou, Schlager, Berisha - Hwang, Dabbur

L'équipe qui avait été confronté à l'Olympique de Marseille en phase de poules de Ligue Europa cette saison n'a pas tellement changé. Le capitaine allemand Alexander Walke est toujours dans la cage. Ses parades font souvent du bien à sa défense. Justement, cette défense. A gauche, il est évident que l'international autrichien Andreas Ulmer sera titulaire. Il a disputé toutes les minutes de tous les matchs du FC Salzburg en Coupe d'Europe cette saison. Sur le flanc droit, Marco Rose devrait faire confiance à un autre international autrichien Stefan Lainer. Comme Ulmer, il utilise beaucoup les côtés, souvent laissés libres par ses coéquipiers. En défense centrale, le français Jérôme Onguéné (buteur ce week-end face à Altach) pourrait débuter sur le banc. La charnière Duje Caleta-Car – André Ramalho devrait être reconduite. Mon premier est une valeur sûre du club autrichien depuis deux saisons. Le second est revenu dans la ville de Mozart cet hiver après des années en Bundesliga peu fructueuse. Il apporte toute son expérience à l'équipe depuis janvier.

Pour le milieu à 3 joueurs titulaire, tout dépendra du cas Amadou Haïdara. Le club a annoncé qu'aucun joueur n'était blessé pour le déplacement à Marseille. Haïdara avait subi un choc au genou il y a une semaine en Coupe d'Autriche. Le jeune malien devrait donc être dans le 11 aux côtés de son compatriote Diadie Samassékou, pisté par... l'OM. Le kosovar Valon Berisha, 5 buts cette saison en Europa League, sera titulaire sur le côté gauche de ce milieu de terrain. Pourtant très bon alors qu'il n'a joué que trois matchs avec le Red Bull Salzburg, le jeune zambien Enock Mwepu devrait s'asseoir sur le banc au coup d'envoi. L'inconnu est devant pour Salzburg. L'israélien Munas Dabbur devrait logiquement être titulaire, lui qui a déjà marqué 19 buts en championnats cette saison (comme Florian Thauvin). Laissé au repos par Marco Rose ce week-end, c'est peut-être bien Fredrik Gulbrandsen qui pourrait être titulaire aux côtés de Dabbur. Hannes Wolf était sur le terrain dimanche face à Altach, il devrait vraisemblablement laisser sa place à Xaver Schlager, véritable révélation de la saison en Autriche.

Le style de jeu de Salzburg est semblable à celui de Leipzig, et c'est totalement logique. Quand Red Bull a racheté le club, la firme a fait en sorte que toutes ses équipes jouent de la même manière. Des U13 à l'équipe première. Le FC Salzburg a donc un jeu tourné vers l'attaque, à base de pressing haut et de passes tranchantes, souvent en une touche. La rapidité du jeu est prôné, une contre-attaque peut partir très vite. De plus, Salzburg a les joueurs pour. En plus de Dabbur et Gulbrandsen, il y a les asiatiques Hwang et Minamino sur le banc. Alors que beaucoup de buts viennent du centre du terrain, Salzburg a tendance à étirer son jeu sur les côtés. Il se peut que sur une action, les joueurs fassent tournés le ballon dans la largeur jusqu'à trouver un intervalle et créer une occasion

Le contexte

Olympique de Marseille

Toujours en course pour accrocher le podium de la Ligue 1, les Olympiens jouent sur deux tableaux en cette fin de saison. Alors qu'on aurait pu pensé que cette Europa League coûterait des points aux Marseillais, elle semble davantage donner confiance aux joueurs plutôt que leur procurer de la fatigue. Marseille reste sur 7 victoires lors de ces 10 derniers matchs. Le quart de finale face au RB Leipzig a également crée une certaine émulsion au sein du peuple marseillais. Le Vélodrome étant devenu un véritable volcan tout au long des 90 minutes face au club l'allemand. Même l'ouverture du score précoce des Allemands n'avait pas entamé la furie des supporters marseillais.

RB Salzburg

Largement dominateur au sein de son championnat national (leader avec 11 points d'avance sur son dauphin) et qualifié pour la finale de coupe national, le Redbull Salzburg survole la concurrence dans son propre pays. Les joueurs autrichiens n'ont désormais qu'une seule idée en tête, atteindre le Parc OL et cette finale d'Europa League. L'équipe de est ce qu'on pourrait appeler une équipe de miraculée. Mené 1-0 chez eux lors du match retour après avoir encaissé un 4-2 au Stade Olympique de Rome, les Autrichiens ont su inverser la tendance en marquant 3 buts en l'espace de.. 4 minutes ! Oui, c'ets bien ça, 4 minutes de jeu, à la 72', 74' et 76'. Après avoir successivement disposé de Dortmund et de la Lazio, le RB Salzburg semble animé d'une certaine forme d'invulnérabilité.

Les joueurs à suivre :

Luiz Gustavo

Le Brésilien s'est rapidement rendu indispensable au collectif marseillais. Arrivé l'été dernier en provenance de Wolfsburg, l'ancien joueur du Bayern rayonne sur le milieu de terrain marseillais et est devenu en quelques mois le patron de cette jeune équipe. Véritable régulateur du rythme et du tempo d'un match, il est le métronome de l'équipe et ses rares absences se font vite ressentir dans l'animation du jeu marseillais. Polyvalent (peut jouer au milieu et en charnière centrale) et patron sur le terrain, la présence du gaucher rassure ses partenaires. La bataille du milieu de terrain sera apre face au RB Salzburg qui possède une quirielle de bons joueurs dans l'entre-jeu.

Diadié Samassekou

Samassekou sera l'adversaire direct de Luiz Gustavo. 6 de formation, le Malien est arrivé en Autriche en 2015 au FC Liefering, basé à Salzburg. C'est ensuite le club 11 fois vainqueur de la OstBundesliga qui flairera le bon coup en le recrutant l'année suivante. Joueur au petit gabarit, l'international malien vous fera vite penser à un certain N'Golo Kanté dés ses premières prises de balle sur la pelouse du Vélodrome. Petit (1,77m), technique et combatif, ce jeune joueur de 22 ans abat un travail considérable dans l'entre-jeu autrichien chaque soir de match. Aux côtés de Schlager, il devrait briller par sa qualité technique balle au pied et son énomr moteur physique.

En remerciant @RBSalzburgFr pour sa participation et ses précieuses analyses, vous pouvez retrouver sa page en cliquant juste ici.