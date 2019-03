L'OM assure !

Avant-Match

Salzburg a éliminé la Real Sociedad, Dortmund et la Lazio, Marseille a quant à lui éliminé des adversaires d'un calibre inférieur Braga, Bilbao et dernièrement Leizpig le grand frère de la firme Red Bull. L'OM a remporté 7 de ses 8 derniers matchs de Ligue Europa à domicile cette saison ( tours préliminaire inclus). La seule équipe contre laquelle elle ne s'est pas imposée est Salzburg (0/0).

Pour cette rencontre les marseillais peuvent compter sur leur public venus en nombre (62312 spectateurs).

Tout d’abord voyons les forces en présences du côté marseillais Pelé est toujours en place pendant l’absence de Mandanda, Luiz Gustavo accompagne Rami en défense centrale en l’absence de Rolando. Pour le reste c'est du classique offensif toutefois.

Du côté des joueurs de Marco Rose c'est du classique dans l'ensemble seul la présence de Wolf au milieu de terrain préféré à Schlager, peut surprendre.

Le Jeu

Les premières minutes sont marquées par une forte intensité notamment de la part des joueurs de Salzburg ( deuxième équipe à commettre le plus de fautes de la compétition, 7 tacles par chaque milieu de terrain en moyenne). Le jeu de Salzburg est basé sur des fautes tactiques et une forte présence physique. Les marseillais débutent la rencontre avec la ferme intention de se projeter rapidement vers l'avant. Le jeu rapide des olympiens poussent les autrichiens à commettre des fautes. C'est justement à la suite d'une faute que Marseille ouvre le score par l'intermédiaire de Thauvin sur un coup-franc de Payet qui délivre sa 5ème passe décisive dans la compétition(15').

Ce premier but change la physionomie du match, les hommes de Marco Rose vont alors se positionner plus haut sur le terrain et forcer les marseillais à relancer rapidement et loin devant. Les hommes de Rudi Garci tentent de repousser les salzbourgeois. Ce pressing gène considérablement la relance marseillaise et à plusieurs reprise Amavi et Rami se mettent en difficulté. Le milieu de Salzburg est plus densifié et Wolf et Hwang récupèrent beaucoup de ballons. Pour contrer cette forte pression, les hommes de Rudi Garcia utilisent les côtés, Sarr et Amavi sont mis à contribution. Toutefois plus les minutes passent moins les olympiens se sortent de cette pression autrichienne et autour de la 40è minute les marseillais sont coupés en deux avec une ligne défensive qui tarde à relancer et des offensifs qui fuient le ballon. A la mi-temps Marseille mène au score le collectif marseillais a su faire face et on remarque déjà les premiers manque offensif du côté visiteurs.

La seconde mi-temps démarre sur le même rythme qu'a fini la première. Rudi Garcia est contraint à un premier changement à la 51' avec la blessure d 'Ocampos et l'entrée de Zambo Anguissa. Changement plutôt défensif . Les marseillais ne sont pas réellement rentrés dans cette seconde mi-temps ils sont en retard dans les duels, ils courent après le ballon. Pour la première fois de la partie Marseille n'a plus la possession 48% contre 52%. Un second changement intervient avec la rentrée de Clinton Njié à la place de Lopez, l'OM repasse à un dispositif plus équilibré. C'est la volonté de jouer rapidement vers l'avant qui permet aux marseillais de sortir de cette phase de « stérile domination adverse » pour preuve sur une récupération haute et une contre attaque rapide Payet ajuste un bon centre en retrait pour le nouvel entrant Njié et L'OM fait le break (63').

L'OM peut aussi compter sur ses joueurs d'expérience à contrario de Salzbourg et notamment de Luiz Gustavo qui termine la rencontre avec des statistiques impressionnantes : 100% de duels gagnés et 85% de passes réussites.

Le manque de réalisme des visiteurs est aussi à noter, ils finissent la rencontre avec un total de 45 attaques dangereuses contre 25 pour l'OM.

Pour conclure Marseille a rendu une bonne copie face à un adversaire très bon tactiquement et qui a beaucoup gêné les marseillais notamment à la relance. Le match retour sera sûrement différent car avec plus de réalisme offensif le score des autrichiens aurait pu être plus élevé et le match. A noter que l'arbitre de la rencontre a laissé jouer les deux équipes. La confiance est du côté marseillais avant le match retour, Rudi Garcia devrait pouvoir préparer cette rencontre dans les meilleurs conditions avec notamment le retour de Mandanda.