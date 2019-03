Real Madrid 3-1 Liverpool en direct live en Ligue des Champions

¡¡Jusqu'à ici, la diffusion de cette passionnante finale de la UEFA Champions League!! ¡¡Merci beaucoup d'avoir choisi VAVEL pour suivre cette merveilleuse finale!!

Le Real Madrid devient encore une fois champion d'Europe. C'est le troisième titre consecutif pour l'equip espagnol. Le Real Madrid gagne sa treizième Champions League.

93' ¡¡FIN DU MATCH!!

90' Trois minutes de prolongation.

88' Benzema sort et Marco Asensio le remplace.

82' Nouveau but de Bale après un gag de Karius.

82' ¡¡BUUUUUUUUUUUUUUUT DE BALEE!!

82' Carton jaune pour Mané.

82' Milner sort et Emre Can le remplace.

81' ¡¡OCCASION POUR BENZEMAAA!! Dévie le tir Karius.

73' Robertson s'intérpose devant le tir de Cristiano.

69' ¡¡OCCASION POUR LIVERPOOL!! Mané fait un tir qui touche au poteau.

63' Coupe de volée de Bale qui finit au fond de la cage.

63' ¡¡BUUUUUUUUUUUUUUT DE BALE!!

60' Isco sort et Bale le remplace.

60' Karius dévie un tir de Isco.

54' ¡¡BUUUUUUUUUUUUUUT DE MANÉÉ!!

51' Benzema était hors-jeu dans l'action précédent.

51' ¡¡BUUUUUUUUUUUUUT DE BENZEMAAAAAA!!

47' Coup de poteau de Isco.

45' ¡¡LA DEUXIÈME MI TEMPS COMMENCE!!

¡¡MI-TEMPS!!

47' Tir croisé de Benzema.

45' Trois minutes ajoutées.

45' Tir croisé de Nacho.

44' La sorti de Salah a altéré le jeu du Liverpool.

42' Coup de tête de Cristiano Ronaldo que refuse Karius. Benzema atrappe le refus et marque le but mais l'arbitre l'anulle parce que il y avait hors-jeu.

38' Les fans du Liverpool siffle Ramos chaque fois qu'il touche le ballon.

35' Carvajal ne peut pas continuer. Il va être reemplacé par Nacho.

30' Lallana sort en substitution de Salah.

28' Salah ne peut pas continuer. Il doit sortir du terrain de jeu en pleurant.

26' Salah s'est blessé l'épaule après une faute de Ramos.

22' Boulet de canon d'Alexander-Arnold qu'atrappe Keylor Navas.

18' Coupe de tête de van Dijk qui va par-dessus de Keylor.

15' Tir de Cristiano Ronaldo qui va par-dessus de la cage.

13' Dégachement de Keylor après un centre de Alexander-Arnold.

10' Tir croisé de Marcelo.

7' Navas atrappe le ballon après une accion dangereuse du Liverpool

5' Liverpool presionne beaucopu.

4' Faute sur Salah.

1' ¡¡Le match commence!!

Bon après-midi à tous les lecteurs de VAVEL! Bienvenue à la retransmission du match du Real Madrid vs Liverpool, en direct de la finale de l'UEFA Champions League 2018. Le match aura lieu au Stade Olympique de Kiev à partir de 20h45.

Real Madrid salió victorioso en el último duelo oficial | Foto: UEFA

La dernière fois qu'ils ont affronté le Real Madrid et Liverpool, c'était lors de l'UEFA Champions League 2014/15, au Santiago Bernabéu, où Carlo Ancelotti a battu les Anglais 1 à 0 grâce au but de Karim Benzema.

Milorad Maži? será el árbitro | Foto: UEFA



Le Serbe Milorad Maži? dirigera le match du Real Madrid et Liverpool en direct. A 45 ans, il est international depuis 2009 et a disputé cette saison quatre matches de l'UEFA Champions League. En outre, il a dirigé la finale de la Coupe des Confédérations l'an dernier, la Super Coupe de l'UEFA 2016 et faisait partie de l'équipe d'arbitres de la Coupe du Monde 2014 et de l'UEFA Euro 2016:

Arbitre: Milorad Maži? (SRB)

Participants: Milovan Risti?, Dalibor Djurdjevi? (SRB)

Quatrième arbitre: Clément Turpin (FRA)

Arbitres assistants supplémentaires: Nenad Djoki?, Danilo Gruji? (SRB) Réserve d'arbitre assistant: Nemanja Petrovi? (SRB)



El majestuoso Estadio Olímpico de Kiev | Foto: UEFA

Le stade olympique de Kiev sera la scène du match Real Madrid vs Liverpool en direct. Il a été inauguré en 1923 et rénové plusieurs fois, étant le dernier pour l'Euro 2012, dans lequel il a accueilli la finale. Il a une capacité de 70 050 spectateurs.

Roberto Firmino, atacante de oficio en Liverpool | Foto: UEFA

De l'autre côté, Roberto Firmino a parlé avec la presse: "Nous avons beaucoup appris avec l'entraîneur Klopp, il nous a tous accueillis, nous sommes un groupe très uni, nous avons beaucoup appris de lui, dans nos jeux vous pouvez voir ce qu'il a fait combien notre équipe a changé, nous nous sommes améliorés depuis son arrivée".

Sergio Ramos ganó la Eurocopa en Kiev | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Sergio Ramos s'est souvenu avec un sourire du stade de Kiev, en remportant l'Euro 2012 avec l'Espagne: "C'est vrai que j'ai de très bons sentiments, de très bons souvenirs de ce stade, nous étions champions d'Europe et ça a toujours une saveur particulière. Je peux continuer à accompagner cette bonne chance que nous avons eu avec l'équipe nationale et j'espère que nous pouvons soulever cette troisième Champions consécutifs, ce qui serait un rêve pour tout le Real Madrid".

La grande préoccupation de Liverpool est l'état physique dans lequel Mohamed Salah arrivera à la grande finale. Le footballeur, de religion musulmane, est sous le mois de Ramadan, qui ordonne un jeûne strict de l'aube au coucher du soleil, et arriverait dans ces conditions à la fête.

Mohamed Salah es la gran esperanza de los 'Reds' | Foto: Liverpool

Attentif dans le match Real Madrid vs Liverpool vivre à: Mohamed Salah de Liverpool. Le footballeur égyptien connaît la meilleure saison de sa carrière. Depuis son arrivée au club, Salah est devenu un joueur clé pour Klopp et aspire à redonner à Liverpool ses années de gloire

Cristiano Ronaldo conduciendo el balón en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Attentif au Real Madrid vs Liverpool match en direct à: Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Que peut-on dire qui n'a pas encore été dit à propos du portugais? Les mots ne suffisent plus à décrire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Avec 756 matchs en carrière, 571 buts et 201 passes décisives, Ronaldo a écrit plusieurs pages de football glorieuses et, à 33 ans, il en veut plus. Gagner l'UEFA Champions League pour la cinquième fois serait le prélude parfait au grand but: triompher en Russie en 2018.

Jürgen Klopp, el hombre que quiere devolverle la gloria a los 'Reds' | Foto: UEFA

L'Allemand était très animé lors de la conférence de presse, où il a félicité son prochain rival: "S'ils n'ont pas Bale ils ont Benzema, ou ils ont Asensio, ou Vázquez, ou Isco, ou, ou, ou ... Ils ont tous ces différents joueurs! Mais dans les finales vous affrontez des équipes très fortes et, n'oublions pas, nous sommes aussi une équipe très forte et nous sommes pleins de désir, nous avons travaillé dur pour de grands rêves, je veux jouer à ce jeu!

Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

L'entraîneur du Real Madrid a déclaré: "Il n'y a pas d'échec ici, mon échec a été un moment juste, après avoir perdu à la Copa del Rey, parce que quand vous gagnez loin de chez vous et jouez dans votre stade, vous devez passer." De plus, le Français a ajouté: «C'était un match très difficile, mais ce sont des saisons où le Real Madrid veut tout gagner, mais ce n'est pas possible.» L'important est de mettre de l'espoir, de la livraison, de l'enthousiasme au quotidien. Vous n'existez pas d'échec, ce serait si vous n'êtes pas motivé à jouer avec ce bouclier. La vie est à rebours et pour progresser il faut avoir des bâtons".

Comme un record historique, on peut se rappeler la grande finale de l'UEFA Champions League 1980/81, dans laquelle Liverpool a battu le Real Madrid 1-0, grâce au but d'Alan Kennedy.

Le record montre cinq antécédents entre ces deux équipes, avec deux victoires pour le Real Madrid et trois pour Liverpool. Ils n'ont jamais égalé, ce qui est une bonne prévision pour le spectacle que ces deux équipes peuvent fournir.

En signe d'adieu à la saison 2017/18 de la Premier League, Liverpool a battu Brighton & Hove Albion 4-0

De l'autre côté du terrain, vous ne trouverez ni plus ni moins que Liverpool, une histoire de cette compétition, tombée en disgrâce ces dernières années. Avec l'arrivée de Jürgen Klopp et le niveau impressionnant de joueurs comme Mohamed Salah ou Sadio Mané, les fans rêvent d'un «You'll Never Walk Alone» aux portes de la gloire européenne.

Lors de leur dernier match, le Real Madrid a fait match nul 2-2 contre El Madrigal, contre Villarreal, lors de la clôture de la saison 2017/18 de LaLiga

S'il y a une équipe qui sait comment jouer les finales, c'est le Real Madrid. Les meringues sont les meilleurs champions de l'UEFA Champions League, avec 12 titres, et en cherchent un de plus, ce qui signifierait le troisième trophée européen consécutif pour les vitrines de l'institution. Avec une saison d'oubli au niveau local, ceux de Zinedine Zidane retournent à l'Orejona pour étancher leur soif de championnats.