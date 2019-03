La bilan du championnat italien avec un spécialiste.

Salut Hugo, comment vas-tu depuis la dernière fois ? J’ai vu que le compte FrSerieA avait crée un tipeee, tu peux nous en dire plus ?

Salut, ça va à merveille merci ! Exactement, nous avons lancé un tipee afin de récolter des dons, en échange de contreparties (des maillots à gagner notamment). Pourquoi appeler aux dons ? Parce que nous cherchons à financer du matériel vidéo afin de proposer un nouveau type de contenu. On a quelques projets qui, on espère, plairont à notre audience. On cherche à proposer quelque chose de plus sympa, léger et accessible via les vidéos.

J’espère que vous pourrez réaliser vos projets. Parlons maintenant de ce fabuleux championnat italien, que penses-tu de la saison ?

Au niveau du suspense elle est excellente. On a un Scudetto gagné dans les 3 dernières journées, une finale pour la qualification en LDC durant l'ultime journée et un Inter de retour sur le devant de la scène malgré ses gros coups de mou durant la saison. Cette saison annonce pleins de nouvelles promesses pour celle qui arrive. Une Juventus qui doit gérer le virage du nouveau cycle, un Napoli qui pourrait être révolutionné et un Milan qui doit à tout prix recoller au sommet du championnat.

Justement quelle suspense exceptionnelle entre le Napoli et la Juventus, avec les napolitains qui remportent un match ultra décisif à Turin avant de s’écrouler derrière c’est assez terrible pour eux...

C'est terrible mais Sarri a ses torts, il ne jouit certes pas du meilleur banc qui soit, mais rien ne l'empêchait de se servir un peu plus de ses quelques remplaçants pour laisser souffler les titulaires, le championnat ne se gagne pas à 11 ou 12, en témoigne la Juve où Allegri a su concerner tous les joueurs et a énormément fait tourner. Le Napoli a certes bien joué, a certes fait rêver des millions de gens, ils ont manqué de froideur, ils n'ont malheureusement pas eu cette mentalité de vainqueurs.

Comment penses-tu que le Napoli va gérer cette période de transfert ? Des rumeurs pour Hamsik en direction de la Chine ça serait un coup dur pour les Napolitains. (Question posé avant le recrutement de Carlo Ancelotti)

Je pense que pas mal peuvent s'en aller. Tous avaient décidé de rester une année supplémentaire pour tenter de remporter le Scudetto, ils n'ont pas réussi, désormais je pense que Koulibaly et Jorginho s'envoleront pour des clubs plus fortunés (en Angleterre notamment), Albiol et Mertens ont des clauses abordables (7-8 millions pour l'Espagnol et 28 millions pour le Belge) et même Pepe Reina s'est déjà engagé en faveur du Milan. Il faudra aussi régler le cas de Sarri dont la permanence n'est pas assurée. Je pense qu'on est à l'aube d'un grand changement pour le Napoli.

On aura plus de réponses d’ici Août, j’aimerai qu’on parle de la dernière rencontre entre la Lazio et l’Inter. Cette dernière journée nous offrait ce superbe match entre deux clubs à la lutte en championnat. L’Inter a fait le gros coup sur ce match tu ne trouves pas ?

C'est clair, l'Inter a changé son avenir en l'espace de quelques minutes, le projet aurait pris un coup sans les revenus liés à la Champions, au final ils peuvent aller de l'avant et envisager l'avenir sereinement. Qui plus est leur mercato est déjà bien entamé avec les arrivées de Lautaro Martinez, de Vrij et Asamoah. La Lazio elle a beaucoup perdue, encore une fois c'est énormément lié aux revenus que génère la Champions.

La Lazio pourrait aussi perdre encore des joueurs majeurs comme Luis Alberto ou Milinkovic Savic ?

Oui évidemment, de Vrij part gratuitement, la Lazio peut se séparer l'un de ses joueurs les bankable (Alberto, SMS comme Immobile). Une vente majeure pourrait combler le manque à gagner et en partie financer le mercato car le chantier est malgré tout conséquent pour faire progresser cette équipe, Inzaghi a élevé le niveau de jeu de cette équipe qui a la base ne semble pas avoir les moyens de rivaliser avec l'Inter et la Roma.

Parlons maintenant de l’épopée des clubs italiens en coupe d’Europe. La dernière fois qu’on s’est parlé tu pensais que le dernier club en lice sera la Juventus et tu n’étais pas vraiment confiant avec la Roma face au Shaktar au final, les romains ont du te faire vibrer ?

C'est clair ! La Roma a d'abord fait le travail face au Shaktar et est passée in extremis mais c'est ensuite que l'on a réellement vibré, une partie plutôt encourageante au Camp Nou malgré un score "lourd" et un retour inespéré avec un scenario incroyable ou De Rossi et Manolas marquent et par conséquent se rachètent après leurs deux csc au match aller. Face à Liverpool il a manqué peu de choses, un peu de mental et d'amour propre dans les temps faibles du match aller et au retour c'est la conviction que l'exploit était possible jusqu'à la dernière seconde qui a manqué.

Et pour la Juventus, des regrets ? Les Turinois étaient eux aussi tout proche de l’exploit ?

La Juve peut avoir des regrets d'une part parce que perdre 3-0 à domicile pour cette équipe c'est inadmissible et d'autre part parce que la partition que l'équipe rend au retour est fantastique. Ensuite c'est un fait de jeu qui scelle leur qualification, certains diront que c'était juste, d'autres diront que c'était injuste, selon moi la Juventus ne doit pas se raccrocher à ça, elle vaut mieux que ces polémiques, c'était a elle de faire preuve de caractère à domicile et d'éviter cette catastrophe.

La Juventus qui a aussi beaucoup pleuré lors de la dernière journée avec le départ de nombreux joueurs dont l’emblématique Gigi Buffon.

Cela devait arriver tôt ou tard, avec Totti ils étaient les derniers représentants d'une certaine époque. C'est bien que Buffon parte cette année, il était un peu en deçà de ses performances des années passées. Choisir de partir lorsque l'on est au sommet est à la fois un choix terriblement compliqué, sage et juste. Cela ne viendra pas abîmer sa légende, du moins en Italie.

Pour terminer, quelles sont les bonne surprises de cette saison ? Et au contraire, quelles choses t’ont déçues ?

Ce serait long de tout citer et expliquer mais disons que Gattuso est une bonne surprise et que d'une part le Milan est décevant, que Luis Alberto a su être impressionnant à l'instar de Sergej Milinkovic Savic et Inzaghi, que Oddo (entraîneur de l'Udinese) m'a un peu déçu, que Under m'a agréablement surpris tandis que Valero que j' affectionne beaucoup a été en dessous de son niveau réel et n'a pas su prendre le jeu de l'Inter à son compte. La bonne surprise générale c'est que les stades sont de plus en plus fréquentés, le suspens est de retour et les clubs semblent plus à même d'êtres compétitifs en Europe. Si le vivier italien ne se porte pas très bien, le championnat lui ne s'en sort pas trop mal et est sur une bonne dynamique.

Un énorme merci à Hugo pour son temps et ses réponses, n'hésitez pas à aller voir leur page twitter où il réalise un travail de grande qualité.

https://twitter.com/FrSerieA