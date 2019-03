World Cup Jour 1 - 31 jours de bonheur en perspective

Russie - Arabie Saoudite

Présentation: Enfin, on y est, après 4 longues années d'attente, la Coupe du Monde est enfin de retour et c'est pour notre plus grand plaisir. Le premier match de cette 21ème édition a eu lieu dans l'enceinte du Luzhniki Stadium de Moscou.

Statistiques: - Coupe du Monde jouées: 10 pour la Russie, 4 pour l'Arabie Saoudite - Matchs disputés: 40 pour la Russie, 13 pour l'Arabie Saoudite - Matchs remportés: 17 pour la Russie, 2 pour l'Arabie Saoudite - But marqués: 66 pour la Russie, 9 pour l'Arabie Saoudite - A noter que les deux équipes ne se sont jamais affrontés via @FIFAWorldCup

Les compositions:

Russie: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov - Samedov (Kuzyayev, 64min), Gazinskiy, Zobnin, Dzagoev (Cheryshev, 24min) - Golovin (Dzyuba, 70min) - Smolov

Arabie Saoudite: Al Muaiouf - Alburayk, Hawsawi, Hawsawi, Al Shahrani - Otayf (Al Muwallad, 64min), Al Dawsari, Al Faraj, Al Jassam - Al Shehri (Bahbir, 72min), Al Sahlawi (Asiri, 84min)

Le match:

Après quelques minutes d'observations, ce sont les russes qui vont ouvrir le score après un corner mal dégagé, le milieu excentré Golovin centre parfaitement pour Gazinskiy qui trompe le portier saoudien (12min). L'équipe de Russie tout proche de doubler la mise après une superbe action mais la frappe de Dzagoev est détourné par Al Muaiouf (15min). L'Arabie Saoudite tout proche d'égaliser par l'intermédiaire d'Al Sahlawi après une superbe tête mais le ballon est détourné en corner par Akinfeev. La Russie qui va connaitre un gros coup dur puisque sur une contre attaque menée Golovin, le milieu axial Dzagoev va se blesser et va être contraint de laisser sa place à Cheryshev (24min). Et c'est ce même Cheryshev qui va doublé la mise pour la Russie, Golovin qui attend patiemment avant de décaler Zobnin qui trouve Cheryshev qui d'un superbe crocher va éliminer deux saoudiens avant d'ajuster Al Muaiouf (43min). En deuxième mi-temps ce sont les saoudiens qui seront les premiers dangereux avec un centre Al Burayk qui va passer devant le but sans que personne ne puisse reprendre le ballon (57min). La Russie qui va à nouveau faire le break grâce à nouveau à un remplaçant, sur un nouveau centre parfait de Golovin Dzyuba place parfaitement sa tête et enfonce le clou (72min). Et Cheryshev va s'offrir un doublé dans les derniers instants du match, le milieu excentré d'une superbe demie-volée extérieur du gauche qui va se loger dans la lucarne, juste sublime (90+1min). Et comme si ce n'était pas assez qui de mieux que Golovin pour conclure ce festival. D'un superbe coup franc aux 22 mètres le russe achève les saoudiens d'un cinquième but.La Russie s'impose donc facilement face à l'Arabie Saoudite pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018.

Homme du Match:

Golovin: Le milieu de terrain russe a réalisé un très gros match. D'une part offensivement, il a été décisif sur le premier, sur le second, et à nouveau sur le troisième et s'est offert un superbe but sur coup franc. Mais aussi défensivement, Golovin n'a pas hésité à redescendre pour soulager sa défense, le numéro 17 a gagné énormément de ballons et les a bonifier par sa vision du jeu. Le jeune joueur de 22 ans pour son premier match en Coupe du Monde peut être très content et fier de sa partition.

Classement du groupe A:

J V N P BM BE PTS

1er: Russie 1 1 0 0 5 0 3 2ème: Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 3ème: Egypte 0 0 0 0 0 0 0 4ème: Arabie Saoudite 1 0 0 1 0 5 0