World Cup Jour 2 - Fergie Time

Egypte - Uruguay (0-1)

Présentation: Deuxième match du groupe A, les deux équipes avaient donc connaissance du résultat du premier match de leur poule. L'Uruguay qui fait office de favorite du groupe fait face à l'Egypte d'un certain Mohamed Salah. Le match a eu lieu à l'Ekaterinburg Arena.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 12 pour l'Uruguay, 2 pour l'Egypte -Matchs disputés: 51 pour l'Uruguay, 5 pour l'Egypte -Matchs remportés: 20 pour l'Uruguay, 0 pour l'Egypte -Buts marqués: 80 pour l'Uruguay, 3 pour l'Egypte - Ces deux équipes se sont affrontés une seule fois, en match amical en 2006, l'Uruguay avait gagné 2-0.

Les compositions:

Egypte: El Shenawy - Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi - Hamed (Morsy, 50min), Elneny - Warda (Sobhi, 82min), Said, Trezeguet - Mohsen (Kahraba, 63min)

Uruguay: Muslera - Caceres, Godin, Gimenez, Varela - De Arrascaeta (Rodriguez, 59min), Bentancur, Vecino (Torreira, 87min), Nandez (Sanchez, 58min) - Cavani, Suarez

Le match:

Au terme d'une première mi-temps où l'Uruguay domine son adversaire mais ne parvient pas à ouvrir le score, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Malgré quelques bonnes occasions dont Cavani (23min) ou encore Suarez (24min), les uruguayens ont le plus grand mal à marquer ce fameux premier but. Juste après le début de la deuxième période, Suarez à une nouvelle opportunité mais sa frappe est bien déviée par le portier égyptien (46min). Suarez toujours dans les bons coups qui va à nouveau avoir une occasion en or mais l'attaquant en voulant crocheter le gardien se fait déposséder du ballon (73min). Après Suarez, c'est Cavani qui se met en valeur, suite à un superbe une deux entre les deux attaquants, Cavani reprend de volé mais El Shenawy se détend bien et boxe le ballon en corner (83min). Cavani qui va à nouveau faire trembler les supporters égyptiens avec un superbe coup franc qui va trouver le montant gauche d'El Shenawy (89min). A ce moment là, on se dit que l'Uruguay est maudite, et que l' Egypte va pouvoir ramener un précieux point... Mais non au bout du bout, l'Uruguay va finir par ouvrir le score, sur un coup franc excentré frappé par Sanchez, le défenseur Gimenez s'élève plus haut que tout le monde et tromper le portier égyptien (89min). L'Uruguay s'impose finalement donc dans la douleur face à une Egypte où le Roi Mohamed Salah n'a pas joué une seule minute.

Classement du groupe A:

J V N P BM BE PTS 1er: Russie 1 1 0 0 5 0 3 2ème: Uruguay 1 1 0 0 1 0 3 3ème: Egypte 1 0 0 1 0 1 0 4ème: Arabie Saoudite 1 0 0 1 0 5 0

Maroc - Iran (0-1)

Présentation: Premier match de la poule B, beaucoup d'admirateurs du football étaient pressés de voir jouer le Maroc d'Hervé Renard. Ces deux équipes savaient qu'elles devaient prendre des points dans ce match avant d'affronter le Portugal et l'Espagne. Le match a eu lieu au stade de Saint-Pétersbourg.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 4 pour le Maroc, 4 pour l'Iran -Matchs disputés: 13 pour le Maroc, 12 pour l'Iran -Matchs remportés: 2 pour le Maroc, 1 pour l'Iran -Buts marqués: 12 pour le Maroc, 5 pour l'Iran

Les compositions:

Maroc: Munir - Hakimi, Benatia, Saiss - Boussoufa, Ziyech, El Ahmadi, Harit (Da Costa, 82min) - Amrabat (Amrabat, 76min), El Kaabi (Bouhaddouz, 77min), Belhanda

Iran: Beiranvand - Pouraliganji, Cheshmi, Rezaein - Shojaei (Taremi, 68min), Hajsafi, Ebrahimi (Hosseini, 81min), Ansarifard - Amiri, Azmoun, Jahanbakhsh (Ghoddos, 85 min)

Le match:

Le Maroc qui va être le premier dangereux avec un bon débordement d'Amrabat qui centre au premier poteau pour Belhanda qui voit sa tête s'envoler (4min). Après un coup franc lointain, le Maroc va avoir une multitude de possibilités dans la surface de réparation mais avec beaucoup de mal l'Iran va finir par se dégager (19min). L'Iran qui fait le dos rond et est tout proche d'ouvrir le score en contre attaque avec Azmoun qui se retrouve seul face au gardien mais ne parvient pas à conclure (43min). En deuxième mi-temps il faudra attendre les derniers moments pour voir une action dangereuse, et c'est Ziyech avec une belle volée qui voit sa frappe boxée en corner par le portier iranien (80min). Et finalement au bout du bout du temps additionnel, c'est l'Iran qui va ouvrir le score sur coup franc, le ballon frappé au premier poteau est repris par un joueur du Maroc qui marque contre son camp (90+5min). L'Iran réalise la très bonne opération en remportant ce match dans les derniers instants.

Portugal - Espagne (3-3)

Présentation: Deuxième match de la poule B, c'était le premier choc de cette Coupe du Monde opposant le champion d'Europe au titre à une Roja qui fait office de favorite malgré le licenciement à un jour de la compétition de Lopetegui. Le match a eu lieu au stade Olympique Ficht.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 14 pour l'Espagne, 6 pour le Portugal -Matchs disputés: 54 pour l'Espagne, 26 pour le Portugal -Matchs remportés: 30 pour l'Espagne, 13 pour le Portugal -Buts marqués: 92 pour l'Espagne, 43 pour le Portugal -Les deux équipes se sont rencontrés pour la dernière fois en 2012, lors des demi finales de l'Euro, la Roja s'était alors imposé au penalty.

Les compositions:

Portugal: Patricio - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Carvalho, Moutinho - Silva (Quaresma, 69min), Guedes (Silva, 80min), Fernandes (Mario, 68min) - Ronaldo

Espagne: De Gea - Alba, Ramos, Pique, Nacho - Koke, Busquets - Iniesta (Alcantara, 70min), Isco, Silva (Lucas, 86min) - Costa

Le match:

Les portugais qui vont ouvrir le score dès la 5ème minute du match, après une faute de Nacho sur Ronaldo dans la surface, l'arbitre désigne le point de penalty. Ronaldo s'élance et transforme le penalty et permet au Portugal de se mettre en bonne position. L'Espagne qui va égaliser grâce à son attaquant Diego Costa au terme d'une action en solitaire (24min). Le Portugal qui va reprendre l'avantage par l'intermédiaire de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Après un très bon contrôle de Guedes, le portugais décale Ronaldo qui enchaîne pied gauche et voit son tir rentré après une énorme faute de main de De Gea (44min).Les espagnols qui vont revenir au score sur une magnifique combinaison sur coup franc. Busquets trouvé au second poteau remet dans l'axe pour Diego Costa qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets (55min). Et seulement trois minutes plus tard, la Roja va prendre l'avantage sur un superbe but. Nacho aux abords de la surface de réparation va armer une sublime volée semi plat du pied et extérieur qui va terminer dans le petit filet droit après avoir fracassé le poteau gauche (58min). Et qui d'autre que Cristiano pour permettre au Portugal de revenir au score? Après avoir obtenu un superbe coup franc à environ 22 mètres, le portugais se charge lui même de le tirer et parvient à trouver une lucarne imparable (88min). Le Portugal tout proche d'un quatrième but avec Quaresma qui élimine trois défenseurs avec ses feintes de frappe mais finalement son tir va être stoppé par la défense espagnole (90+2min). Au terme d'un match tout simplement grandiose, les deux équipes se quittent dos à dos sur un score prolifique de 3-3.

Homme du match:

Ronaldo: Qui d'autre? Le portugais auteur d'un triplé a littéralement porter son équipe ce soir. Non pas seulement par ses buts mais aussi sa hargne, sa rage de vaincre et surtout cette haine de la défaite. Ronaldo qui permet à son équipe d'égaliser sur un coup franc qu'il a obtenu et qu'il se charge de tirer à la 88ème minute au terme d'un match long et dur mais le portugais ne tremble pas et marque un coup franc exceptionnel, clutch.

Classement du groupe B:

J V N P BM BE PTS 1er: Iran 1 1 0 0 1 0 3 2ème: Portugal 1 0 1 0 3 3 1 3ème: Espagne 1 0 1 0 3 3 1 4ème: Maroc 1 0 0 1 0 1 0