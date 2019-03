L'Espagne et Ronaldo dos à dos !

Le match démarre très fort, Ronaldo rentre dans la surface espagnol provoque Nacho qui commet un pénalty (2'). Ronaldo ne tremble pas et transforme son pénalty (3'). C'est le premier but du portugais face à l'Espagne et son 82è avec la sélection portugaise. Le rythme de la rencontre continue à s'élever, les espagnols répondent à leurs voisins par l'intermédiaire de Costa (9'). Les coéquipiers de Ronaldo procèdent en contre et voient leur possibilité de faire le break s'envoler avec le très bon retour de Alba sur Guedes (21').

Les espagnols tiennent le ballon et après un travail de Costa sur Fonte, l'espagnol trompe Rui Patricio(24'). Les espagnols poursuivent leur domination, Isco envoie une belle frappe qui vient toucher la barre et retomber sur la ligne (25'). Les hommes de Fernando Hierro poursuivent leurs offensives. Silva sur coup de pieds arrété (28') puis Iniesta à la réception d'un bon centre en retrait de Alba (34') et enfin Isco du gauche tentent d'inquiéter le portier portugais (42'). Même si ce sont les espagnols qui dominent, les portugais se montrent très réalistes. Guedes remise pour Ronaldo qui frappe fort sur De Gea, ce dernier effectue une faute de main et le ballon rentre au fond des filets (44'). A la mi-temps les portugais mènent malgré la possession espagnole ( 37% contre 63%).

La seconde mi-temps démarre sur un rythme effréné. Sur un coup de franc, Busquets remet le ballon de la tête pour Costa qui fait trembler les filets portuguais. (54'). Les espagnols présents dans le camp adverse mettent le danger dans la surface en passant principalement par le coté droit de la défense de Pepe. Le coup de tonnerre vient de Nacho qui, à l'entrée de la surface reçoit le ballon venu de la droite et propulse un missile poteau rentrant dans le but de Rui Patricio (57').

Les 15 dernières minutes sont d'une grande intensité. Les portugais éxécute un forcing, Quaresma récemment entré tente un extérieur du pied lucarne opposé, sans succès (75').

A quelques minutes de la fin du match, Cristiano Ronaldo obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation après une faute de Piqué (85'). Le portugais est idéalement placé plein axe aux 18m. Le ballon d'or s'élance et trompe De Gea, immobile sur sa ligne (88'). Le Portugal égalise grâce à son homme fort. Il reste 4 minutes de temps additionnel quand Quaresma déboule dans la surface avant d'être stoppé de justesse par Koke (90').

La rencontre se termine sur ce score de 3 partout, Ronaldo entre un peu plus dans l'histoire en marquant lors de 4 phases de poules de Coupe du Monde, il rejoint aussi Pedro Miguel Pauleta qui en 2002 avait lui aussi marqué un triplé en Coupe du Monde pour le Portugal. Les espagnols que l'on n'a pas senti touchés par le changement d'entraineur n'ont pu arréter Ronaldo dans ses oeuvres. Au terme de cette première journée dans le groupe B, c'est l'Iran qui se positionne seul en tête grâce à sa victoire face au Maroc.