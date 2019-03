World Cup Jour 3 - Penalty Day

France - Australie (2-1)

Présentation: Premier match du groupe C, la France était bien évidemment très attendu pour son premier match de poule. Le match a eu lieu à la Kazan Arena.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 14 pour la France, 4 pour l'Australie -Matchs disputés: 59 pour la France, 13 pour l'Australie -Matchs remportés: 28 pour la France, 2 pour l'Australie -Buts marqués: 104 pour la France, 11 pour l'Australie -Les deux équipes se sont affrontés pour la dernière fois en 2013, lors d'un match amical, la France s'était imposé 6-0.

Les compositions:

France: Lloris - Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard - Pogba, Kante, Tolisso (Matuidi, 78min) - Griezmann (Giroud, 70min), Mbappe, Dembele (Fekir, 70min)

Australie: Ryan - Ridson, Milligan, Sainsbury, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic (Irvine, 72min), Kruse (Arzani, 84min) - Nabbout (Juric, 64min)

Le match:

Le match est fermé en début de rencontre, les deux équipes prennent leurs marques. Et c'est l'Australie qui va se montrer dangereuse la première, après un coup franc bien frappé, le défenseur Sainsbury dévie à peine le ballon et oblige Lloris à réaliser une superbe parade (18min). Le reste de la mi-temps va être très très lent et aucune occasion à signaler. En deuxième période, ce sont les français qui vont mettre la pression et après une superbe passe en profondeur de Pogba pour Griezmann, l'attaquant s'écroule dans la surface, l'arbitre ne siffle pas (55min). Après quelques instants, l'arbitre demande la VAR et va finalement accorder le penalty à la France, l'attaquant se fait justice lui-même et transforme, Griezmann permet à la France d'ouvrir le score et de se libérer (58min). Et seulement 4 minutes plus tard, au terme d'un coup franc anodin des australiens, Samuel Umtiti touche le ballon de la main et concède donc un penalty logique. Le capitaine Jedinak s'élance et trompe Lloris, l'Australie revient donc à hauteur de la France (62min). Il faudra attendre la 81ème minute pour voir une nouvelle action, et au terme d'une superbe combinaison entre Pogba, Mbappe et Giroud, le milieu français frappe et marque avec une sublime transversale rentrante (81min). La France s'impose donc dans la douleur et devra faire beaucoup mieux pour ses derniers matchs de poule.

Argentine - Islande (1-1)

Présentation: Premier match pour le compte de la poule D, l'Argentine vice championne il y a 4 ans était elle aussi très attendue. Le match a eu lieu au stade du Spartak.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 16 pour l'Argentine, 0 pour l'Islande -Matchs disputés: 77 pour l'Argentine, 0 pour l'Islande -Matchs remportés: 40 pour l'Argentine, 0 pour l'Islande -Buts marqués: 131 pour l'Argentine, 0 pour l'Islande -Ces deux équipes ne se sont jamais affrontés auparavant.

Les compositions:

Argentine: Caballero - Tagliafico, Rojo, Otamendi, Salvio - Biglia (Banega, 54min), Mascherano - Di Maria (Pavon, 75min), Messi, Meza (Higuain, 84min) - Aguero

Islande: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson - Gudmundsson (Gislason, 63min), Gunnarsson (Skulason, 76min), Sigurdsson, Halfredsson, Bjamason - Finnbogason (Sigurdarson, 89min)

Le match:

Ce sont les islandais qui seront les premiers dangereux dans ce match, après un tir islandais dévié par la défense Argentine, le ballon revient sur Bjarnason qui manque le cadre alors qu'il était au point de pénalty (11min). L'Argentine répond avec un tir au 30 mètres de Rojo qui arrive sur Aguero, l'attaquant contrôle crochette et ajuste d'une superbe frappe du gauche en pleine lucarne (19min). Seulement 4 minutes plus tard, l'Islande revient au score, après un centre de Sigurdsson, le portier argentin dégage directement dans les pieds de Finnbogason qui n'a plus qu'à conclure d'un plat du pied (23min). Les deux équipes se séparent donc sur le score de 1-1 à la mi-temps. L'Argentine qui va bénéficier d'un penalty après un bon centre de Messi au second poteau le défenseur Magnusson fait faute et concède un pénalty (63min). Messi s'élance et voit son tir stopper par le gardien islandais (64min). Le capitaine argentin qui va avoir une nouvelle opportunité en repiquant comme il aime tant le faire sur son pied gauche, Messi arme et frappe mais voit son tir frôlait le montant droit du gardien (82min). C'est la première sensation de ce mondial, puisque l'Islande pour son tout premier match en Coupe du Monde parvient à accrocher la grande Argentine.

Pérou - Danemark (0-1)

Présentation: Second match de la poule C, c'était un match crucial entre les deux outsiders du groupe avec la France comme favorite. Le match a eu lieu au stade de Mordovie.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 5 pour le Pérou, 4 pour le Danemark -Matchs disputés: 15 pour le Pérou, 16 pour le Danemark -Matchs remportés: 4 pour le Pérou, 8 pour le Danemark -Buts marqués: 19 pour le Danemark, 27 pour le Danemark -Ces deux équipes ne se sont jamais affrontés auparavant.

Les compositions:

Pérou: Gallese - Trauco, Ramos, Rodriguez, Advincula - Yotun, Tapia (Aquino, 87min) - Flores (Guerrero, 62min), Cueva, Carrillo - Farfan (Ruidiaz, 85min)

Danemark: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen (Zanka, 81min), Larsen - Kvist (Schone, 35min), Eriksen, Delaney - Poulsen, Jorgensen, Sisto (Braithwaite, 67min)

Le match:

La première occasion du match est l'oeuvre de Carrillo côté droit qui repique dans l'axe avant de déclencher une frappe puissante bien détournée par Schmeichel (13min). Il faudra attendre la 44ème minute avant de voir une nouvelle bonne opportunité et c'est encore une fois pour le Pérou avec Carrillo qui trouve Cuevas dans la surface de réparation, le péruvien crochette avant de s'écrouler, l'arbitre dit au joueur de se relever (44min). L'arbitre va finalement consulter la VAR et se rendre compte de son erreur et va donc accorder le penalty pour le Pérou. Cueva va tenter de se faire justice, il prend une très longue course d'élan puis frappe complètement au dessus (45+1min). Et finalement ce sont les danois qui vont ouvrir le score, après une récupération haute, Eriksen avance avant de décaler parfaitement Poulsen sur le côté qui conclut avec une frappe au premier poteau (59min). Le Pérou qui va avoir une bonne situation avec Flores excentré côté gauche qui frappe mais son tir et bien détourné par le portier danois (61min). Le Pérou qui pousse en cette fin de match, et avec un nouveau rush de Carrillo côté droit, le péruvien centre en retrait pour Farfan qui frappe en une touche mais une nouvelle fois Schmeichel réalise une superbe parade (84min). Le Danemark réalise un bon coup tandis que le Pérou peut s'en vouloir après toutes les opportunités.

Classement du groupe C:

J V N P BM BE PTS 1er: France 1 1 0 0 2 1 3 2ème: Danemark 1 1 0 0 1 0 3 3ème: Australie 1 0 0 1 1 2 0 4ème: Pérou 1 0 0 1 0 1 0

Croatie - Nigéria (2-0)

Présentation: Deuxième match du groupe D opposant deux candidats à la qualification avec une Croatie qui pourra devenir une équipe surprise de cette Coupe du Monde. Le match a eu lieu au stade de Kaliningrad.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 4 pour la Croatie, 5 pour le Nigéria -Matchs disputés: 16 pour la Croatie, 18 pour le Nigéria -Matchs remportés: 7 pour la Croatie, 5 pour le Nigéria -Buts marqués: 21 pour la Croatie, 20 pour le Nigéria -Ces deux équipes ne se sont jamais affrontés auparavant.

Les compositions:

Croatie: Subasic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic - Rakitic, Modric - Rebic (Kovacic, 78min), Kramaric (Brozovic, 60min), Perisic - Mandzukic (Pjaca, 86min)

Nigéria: Uzoho - Idowu, Troost-Ekong, Balogun, Abdullahi - Etobo, Ndidi - Iwobi (Musa, 62min), Mikel (Simy, 88min), Moses - Ighalo (Ihenacho, 73min)

Le match:

Le match est long à démarrer, très peu d'actions dangereuses à mettre en lumière, les deux équipes ont du mal à se montrer audacieuse. La Croatie va finalement ouvrir le score sur corner avec une première dévaition de Rebic puis de Mandzukic et c'est finalement Etebo qui va marquer contre son camp (32min). Les croates tout proche de doubler la mise avec un très bon centre de Rakitic pour Kramaric mais sa tête passe juste au dessus (39min). La Croatie qui gère son avance devant un Nigéria peu ambitieux. Les croates qui vont obtenir un penalty après un corner, Mandzukic est ceinturé par Troost-Ekong et l'arbitré désigne logiquement le point de penalty. Le capitaine Luka Modric s'élance et trompe Uzoho et permet à la Croatie de faire le break (72min). Dans un match assez terne, la Croatie s'impose logiquement et prend la première place de son groupe.

Classement du groupe D:

J V N P BM BE PTS 1er: Croatie 1 1 0 0 2 0 3 2ème: Islande 1 0 1 0 1 1 1 3ème: Argentine 1 0 1 0 1 1 1 4ème: Nigéria 1 0 0 0 0 2 0