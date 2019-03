World Cup Jour 4 - Mexico madness

Costa Rica - Serbie (0-1)

Présentation: Premier match de la poule E, ce match était notamment attendu pour voir la Serbie avec ses talents tels que Milinkovic-Savic, Ljajic ou encore Tadic. Le match a eu lieu à la Samara Arena.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 4 pour le Costa Rica, 3 pour la Serbie -Matchs disputés: 15 pour le Costa Rica, 10 pour la Serbie -Matchs remportés: 5 pour le Costa Rica, 3 pour la Serbie -Buts marqués: 17 pour le Costa Rica, 9 pour la Serbie -Ces deux équipes ne se sont jamais affrontés auparavant.

Les compositions:

Costa Rica: Navas - Calvo, Duarte, Gonzalez, Acosta, Gamboa - Ruiz, Borges, Guzman (Colindres, 73min), Venegas (Bolanos, 60min) - Urena (Campbell, 66min)

Serbie: Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov - Matic, Milivojevic - Tadic (Rukavina, 83min), Milinkovic-Savic, Ljajic (Kostic, 70min) - Mitrovic (Prijovic, 90min)

Le match:

La première occasion du match est pour le Costa Rica, après un corner joué à deux, Guzman centre au deuxième poteau et trouve Gonzalez mais le défenseur ne parvient pas à cadrer sa tête (12min). La Serbie qui a la possession du ballon mais ne parvient pas à se montrer dangereuse dans les derniers mètres à cause de nombreuses approximations. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos sur un score nul et vierge. En deuxième période ce sont les serbes qui vont avoir une véritable occasion de but avec Mitrovic pour Milinkovic-Savic, le milieu remet pour l'attaquant en profondeur qui frappe mais Navas réalise une superbe parade (49min). Après un très bon coup franc obtenu par Mitrovic, le capitaine Kolarov s'en charge et trouve la lucarne gauche de Navas, imparable (56min). La Serbie qui aurait pu doublé la mise avec à la base un superbe travail technique de Milinkovic-Savic qui trouve Mitrovic dans la surface, l'attaquant s'écroule mais l'arbitre indique au joueur de se relever. Le Costa Rica qui va essayer tant bien que mal à se montrer dangereux mais ne parviendra pas à trouver le chemin des filets.

Allemagne - Mexique (0-1)

Présentation: Premier match de la poule F, l'Allemagne championne du monde en titre et logiquement très attendue pour son premier match. Le match a eu lieu au stade Loujniki.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 18 pour l'Allemagne, 15 pour le Mexique -Matchs disputés: 106 pour l'Allemagne, 53 pour le Mexique -Matchs remportés: 66 pour l'Allemagne, 14 pour le Mexique -Buts marqués: 224 pour l'Allemagne, 57 pour le Mexique -Les deux équipes se sont affrontés pour la dernière fois en 2017, lors des demi finales de la coupe des confédérations, l'Allemagne s'était imposé 4-1.

Les compositions:

Allemagne: Neuer - Plattenhard (Gomez, 79min), Hummels, Boateng, Kimmich - Khedira (Reus, 60min), Kroos - Draxler, Ozil, Muller - Werner (Brandt, 86min)

Mexique: Ochoa - Gallardo, Moreno, Ayala, Salcedo - Guardado (Marquez, 74min), Herrera - Lozano (Jimenez, 66min), Vela (Alvarez, 58min), Layun - Chicharito

Le match:

Le Mexique tout proche d'ouvrir le score dès le début de la rencontre après un bon décalage de Vela en profondeur vers Lozano, le mexicain voit sa frappe déviée en corner (1min). On assiste à un match très ouvert avec des occasions de part et d'autre, côté mexicain un bon coup franc avec une bonne tête de Moreno bien capté par Neuer (14min), côté allemand après un centre fuyant de Kimmich, le défenseur Salcedo est tout proche de marquer contre son camp (16min). L'Allemagne procède en attaque placée tandis que le Mexique lui se projette très rapidement en contre. Et c'est finalement le Mexique qui va ouvrir le score au terme d'une superbe action, Chicharito décrocher avant d'adresser une superbe passe en profondeur pour Lozano, le joueur du PSV accélère, crochette avant de frapper au premier poteau et trompe Neuer (35min). L'Allemagne est complètement perdue sur les contres mexicains. Les allemands qui sont tout proche d'égaliser sur coup franc, mais la frappe de Kroos est déviée par Ochoa sur la barre transversale (38min). En seconde période, les allemands vont camper devant les buts mexicains sans parvenir à trouver la faille. La plus grosse occasion sera l'oeuvre de Brandt auteur d'une superbe volée qui trouvera le poteau droit d'Ochoa (88min). Et la voilà la première sensation de ce mondial, le Mexique bat le champion du monde en titre.

Classement du groupe F:

J V N P BM BE PTS 1er: Mexique 1 1 0 0 1 0 3 2ème: Suède 0 0 0 0 0 0 0 3ème: Corée du Sud 0 0 0 0 0 0 0 4ème: Allemagne 1 0 0 1 0 1 0

Brésil - Suisse (1-1)

Présentation: Second match de la poule E, le Brésil après sa déconvenue à domicile d'il y a 4 ans fait office de favoris dans cette compétition. Le match a eu lieu à la Rostov Arena.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 20 pour le Brésil, 10 pour la Suisse -Matchs disputés: 104 pour le Brésil, 33 pour la Suisse -Matchs remportés: 70 pour le Brésil, 11 pour la Suisse -Buts marqués: 221 pour le Brésil, 45 pour la Suisse -Les deux équipes se sont affrontés pour la dernière fois en 2013, lors d'un match amical, la Suisse s'était imposé 1-0.

Les compositions:

Brésil: Alisson - Marcelo, Miranda, Silva, Danilo - Paulinho (Augusto, 67min), Casemiro (Fernandinho, 60min) - Neymar, Coutinho, Willian - Jesus (Firmino, 79min)

Suisse: Sommer - Rodriguez, Akanji, Schar, Lichsteiner (Lang, 87min) - Xhaka, Behrami (Zakaria, 71min) - Zuber, Dzemaili, Shaqiri - Seferovic (Embolo, 80min)

Le match:

Le Brésil tout proche d'ouvrir le score avec Paulinho à la réception d'un centre de Neymar mais le milieu de terrain ne trouve pas le cadre (11min). Après un centre mal dégagé de Marcelo, le ballon revient sur Coutinho, le brésilien enroule parfaitement et trouve la lucarne opposé (20min). Le Brésil qui gère assez facilement et logiquement son avance au score et rentre au vestiaire avec un but d'avance. Dès le retour des vestiaires, le Brésil se fait cueillir à froid sur corner, Miranda lâche son marquage sur Zuber qui fusille Alisson, la Suisse revient au score (50min). Le Brésil qui va pousser pour inscrire un second but et va avoir de belles opportunités, tout d'abord avec Firmino qui va voir sa volé s'envoler (82min), puis avec Neymar à la réception d'un centre Willian mais son tir est trop axial (88min). Le gardien suisse une nouvelle fois décisif sur une tête à bout pourtant de Firmino (90min). Le Brésil qui pense arracher la victoire après un tir de Renato Augusto mais sa frappe est dévié in extremis par un défenseur suisse (90+5min).

Classement du groupe E:

J V N P BM BE PTS 1er: Serbie 1 1 0 0 1 0 3 2ème: Suisse 1 0 1 0 1 1 1 3ème: Brésil 1 0 1 0 1 1 1 4ème: Costa Rica 1 0 0 1 0 1 0