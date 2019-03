Le Brésil tenu en échec par la Suisse !

Ce sont les suisses qui se montre dangereux les premiers (3'). Rapidemment les brésiliens prennent le contrôle du ballon. Le premier tir de la sélécao est signé Paulinho après un bon mouvement coté gauche entre Coutinho et Neymar (11'). La domination des jaune et vert s'installe progressivement dans le camp suisse. Au quart d'heure de jeu la possession est largement à l'avantage des hommes de Tite 63% contre 37%. L'éclair de la rencontre arrive après que Coutinho ait récupéré le ballon au 18m suite à une mauvaise relance suisse et envoyé une frappe enroulée sur-puissante poteau rentrant dans le but de Sommer (19'). Après ce but, les suisses commencent à reprendre le contrôle du ballon mais inquiétent très peu la défense brésilienne. La natie est mise en difficulté dès que les coéquipiers de Neymar accélèrent. A la mi-temps c'est un Brésil bien organisé et dominateur qui mène.

Au retour des vestiaires, les suisses obtiennent un corner, de la gauche vers la droite et Zuber s'imposse devant Miranda et ajuste Alisson (50'). La Natie égalise. Les brésiliens réclame la vidéo car selon eux Zuber a fait une poussette à Miranda avant de sauter, l'arbitre ne reviens pas sur sa décision. Le match s'emballe, les brésiliens sont moins bien organisés, ils tentnent plus d'exploits personnel. Une première frappe de Casemiro au dessus (58'). Puis c'est au tour de Neymar d'essayer de faire la différence sur coup de pieds arrétés (65'). Après Casemiro c'est Coutinho qui ne trouve pas le cadre (69'). Gabriel Jesus s'écroule dans la surface de réparation l'arbitre ne bronche pas (73'). Les minutes passent et les occasions se multiplient pour les hommes de Tite, Fernandinho tente sa chance de loin sans réussite (76'), puis Neymar bute sur Sommer (77'). Les tirs sur le portier suisse continuent mais toujours loin du cadre, firmino à l'ssai (81'). Sur coup franc, Sommer reste vigilent (86'). Neymar de la tête tente de tromper le gardien, ça ne donne rien (88'). Sommer est impérial dans cette seconde mi-temps, à la parade sur une tête de Firmino après un coup franc de Neymar (89'). Sur corner Miranda ne trouve pas le cadre (90'). Les dernières minutes sont l'occasion pour Sommer de sortir une dernière parade. Le score en reste là, les suisses tiennent leur résultat.

Les brésiliens domninateurs, précis collectivement et individuellement en première période ont été surpris par l'égalisation suisse. Ils n'ont cadrés que 4 de leurs 19 tirs, trop peu pour espérer l'emporter. Neymar a subi 10 des 19 fautes brésilliennes, toutefois il n'était pas à 100% loin de là. C'est la première fois depuis 1978 face à la Suède (1-1) que le Brésil ne remporte pas son match d'ouverure dans une Coupe du Monde. Le match nul fait les affaires des serbes qui ce sont imposer un plus tôt dans la journée 1 à 0 contre le Costa Rica.