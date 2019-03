La Suède vainqueur face à la Corée du Sud

Les deux équipes montrèrent leur envie d’emporter le match dès les premiers instants de la rencontre en faisant preuve d’un gros combat physique au milieu de terrain. Les Coréens lancèrent plusieurs offensives mais ne se procurèrent pas d’occasions franches. Progressivement, les Suédois prirent l’ascendant et se créèrent leur première opportunité à la 18ème minute. Granqvist, après avoir trouvé un relais avec Berg, fut repris au dernier moment sans faute par Kim dans la surface coréenne. Deux minutes plus tard, Toivonen offrit un caviar à Berg. A deux mètres du but, le numéro 9 frappa mais Jo, sortit rapidement de ses cages, réalisa un arrêt réflexe exceptionnel. L’attaquant jaune et bleu, toujours dans les bons coups en première période, eu de nouveau l’occasion d’ouvrir le score à la suite d’un corner frappé côté droit, mais l’excellent Kim sauva une nouvelle fois son équipe (28’). La seule révolte côté coréen apparu par l’intermédiaire de l’attaquant vedette, Son. Parti de son camp, il réalisa une course de plus de 60 mètres avant de centrer vers ses coéquipiers mais la défense adverse s’interposa (30’). Juste avant la pause, on assista à une action litigieuse pour la Suède. Toivonen entré dans la surface se fit reprendre par son défenseur. Ce dernier toucha d’abord le ballon avant d’emporter dans son élan la cheville du grand Suédois. L’arbitre laissa le jeu se dérouler malgré les réclamations des joueurs de Jan Andersson (43’).

La Suède a dominé la première période mais n’a pas été efficace face au but, ne concrétisant pas ses opportunités de prendre l’avantage. La stat : 24 fautes ont été commises durant les 45 premières minutes montrant l’engagement des deux équipes dans ce match.

En deuxième mi-temps, les suédois furent les premiers à se mettre en action. Toivonen lança parfaitement Claesson à droite des 25 mètres. Le joueur de Leipzig, après avoir crocheté son défenseur, décocha une frappe qui passa très largement au-dessus du cadre (49’). Les Sud-Coréens réagir cinq minutes plus tard. Après un jeu à trois, Son fut servi côté gauche et centra directement vers le but, trouvant la tête de Koo au premier poteau, mais sa tentative termina dans le filet extérieur d’Olson qui semblait battu. Par la suite, les occasions se multiplièrent pour les Suédois. Sur un coup-franc côté gauche distillé par Claesson, Toivonen s’éleva au-dessus de tout le monde et repris le ballon de la tête. Sa tentative fut stoppée une fois de plus par Jo sur sa ligne grâce à un arrêt réflexe (56’). Finalement les Coréens durent s’incliner à la 63ème minute. Claesson, très vif, fut fauché dans la surface par Kim en retard. Monsieur Aguilar n’intervint pas dans un premier temps, mais grâce à l’assistance vidéo, revint sur sa décision et indiqua le point de pénalty. Ce cadeau bienvenu pour la Suède fut concrétisé par le capitaine et numéro 4, Granqvist. Au cours des dix dernières minutes, les Coréens poussèrent pour revenir au score mais manquèrent de réalisme dans la dernière passe ou le dernier geste (90’), ne parvenant pas à inquiéter Olsen qui n’aura eu aucun arrêt à réaliser dans cette rencontre.

Au terme d'un match enlevé et très ouvert, la Suède s'impose et revient à égalité avec le Mexique dans cette poule F. Le match entre l'Allemagne et la Suède samedi prochain s'annonce déjà crucial pour la suite de la compétition.

L’arbitre : Joel Aguilar

La composition de la Suède : Olsen, Lustig, Jansson, Granqvist (c), Augustinsson, Ekdal, Larsson, Claesson, Forsberg, Berg, Toivonen

La composition de la Corée du Sud : Jo, Lee, Jang, Kim, Park, Ki (c), Lee, Koo, Son, Kim, Hwang

But : 1-0 but de Granqvist sur pénalty pour la Suède

Avertissements : Claesson (60’) pour la Suède, Kim (12’) et Hwang (55’) pour la Corée du Sud

Classement :

Mexique 3pts

Suède 3pts

Allemagne 0pts

Corée du Sud 0pts