World Cup Jour 5 - Les favoris s'imposent

Suède - Corée du Sud (1-0)

Présentation: Deuxième match du groupe F, opposant deux nations "mineurs" du football. Le match a eu lieu au stade de Nijni Novgorod.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 11 pour la Suède, 9 pour la Corée du Sud -Matchs disputés: 46 pour la Suède, 30 pour la Corée du Sud -Matchs remportés: 16 pour la Suède, 6 pour la Corée du Sud -Buts marqués: 74 pour la Suède, 29 pour la Corée du Sud -Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en 2005, lors d'un match amical, le score final était 2-2.

Les compositions:

Suède: Olsen - Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson - Forsberg, Ekdal (Hiljemark, 71min), Larsson (Svensson, 81min), Claesson - Toivonen (Thelin, 77min), Berg

Corée du Sud: Cho - Lee, Jang, Kim, Park (Kim, 28min) - Lee, Ki, Koo (Lee, 73min) - Hwang, Kim (Jung, 66min), Son

Le match:

La Suède est la première à se montrer dangereuse dans ce match, après une superbe passe en profondeur, Berg se retrouve seul au point de penalty et frappe directement mais le gardien sur coréen réalise une superbe parade (20min). Les suédois qui dominent assez largement ce match mais ne parviennent pas à ouvrir le score. En seconde période, la Corée du Sud obtient la première opportunité, à la réception d'un centre, Koo voit sa tête prendre le chemin du petit filet extérieur du but (52min). A la suite d'une action litigieuse, l'arbitre demande la VAR, et va finalement donner logiquement un penalty pour la Suède à la suite d'un tacle non maîtrisée de Kim (65min). Le capitaine Granqvist s'élance et trompe le gardien à contre-pied (65min). La Suède s'impose donc sur le plus petit des scores et remporte trois points précieux dans cette course à la qualification.

Classement du groupe F:

J V N P BM BE PTS 1er: Suède 1 1 0 0 1 0 3 2ème: Mexique 1 1 0 0 1 0 3 3ème: Corée du Sud 1 0 0 1 0 1 0 4ème: Allemagne 1 0 0 1 0 1 0

Belgique - Panama (3-0)

Présentation: Premier match de la poule G, la Belgique fait office d'outsider dans cette compétition tandis que le Panama connaît sa première coupe du monde. Le match a eu lieu au stade Ficht.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 12 pour la Belgique, 0 pour le Panama -Matchs disputés: 41 pour la Belgique, 0 pour le Panama -Matchs remportés: 14 pour la Belgique, 0 pour le Panama -Buts marqués: 52 pour la Belgique, 0 pour le Panama -Ces deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant.

Les compositions:

Belgique: Courtois - Vertonghen, Boyota, Alderweireld - Carrasco (Dembele, 74min), Witsel (Chadli, 90min), De Bruyne, Meunier - Hazard, Lukaku, Mertens (Hazard, 83min)

Panama: Penedo - Murillo, Torres, Escobar, Davis - Gomez - Barcenas (Torres, 63min), Cooper, Godoy, Rodriguez (Diaz, 63min) - Perez (Tejada, 73min)

Le match:

La première action du match est pour la Belgique avec Hazard qui décale Mertens sur le droite, le joueur frappe et oblige Penedo à une superbe parade (7min). Les belges qui pêchent dans la finition sont à nouveau tout proche d'ouvrir le score après un centre fort de De Bruyne, le défenseur Torres est tout proche de marquer contre son camp (21min).La Belgique qui va finalement ouvrir le score dès le début de la seconde période, après un centre mal dégagé par la défense panaméenne, le ballon revient sur Mertens qui ne se pose pas de question et frappe de volé et voit son tir finir dans la lucarne, splendide (47min). Les diables rouges tout proche de faire le break quelques minutes après sur un coup franc de De Bruyne mais son ballon fuit le cadre (52min). Le Panama qui va avoir une superbe occasion de revenir au score avec Murillo, parti dans le dos de la défense, le panaméen contrôle et frappe mais son tir est détournée par Courtois (55min). La Belgique qui va faire le break par l'intermédiaire de Lukaku après un centre extérieur magnifique de De Bruyne, l'attaquant belge conclut d'une tête à bout pourtant (69min). Les diables rouges qui vont se mettre à l'abri après une contre attaque menée par Hazard, le milieu fixe avant de décaler Lukaku qui conclut d'une superbe balle piquée (75min). Les belges s'imposent donc logiquement sur un score assez large de 3-0.

Tunisie - Angleterre (1-2)

Présentation: Deuxième match de la poule G, opposant l'Angleterre qui fait office de favorite de ce groupe avec la Belgique face à la Tunisie qui pourrait créer la surprise. Le match a eu lieu à la Volgogrod Arena.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 3 pour la Tunisie, 12 pour l'Angleterre -Matchs disputés: 12 pour la Tunisie, 53 pour l'Angleterre -Matchs remportés: 1 pour la Tunisie, 25 pour l'Angleterre -Buts marqués: 8 pour la Tunisie, 72 pour l'Angleterre -Ces deux équipes se sont affrontées une seule fois, en 1998, lors des phases de poules de la Coupe du Monde, l'Angleterre s'était imposée 2-0.

Les compositions:

Tunisie: Hassen (Mustapha, 16min) - Maaloul, Bronn, Ben Yousseff, Meriah - Sassi, Badri, Skhiri - Sliti (Ben Armor, 73min), Khazri (Khalifa, 85min), Ben Youssef

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli (Loftus-Cheek, 80min), Henderson, Lingard (Dier, 90+3min), Young - Sterling (Rashford, 68min), Kane

Le match:

L'Angleterre qui complètement dominée ce début de rencontre avec une première opportunité pour Lingard qui voit sa frappe déviée par Hassen en corner (3min), puis après un superbe jeu en triangle Sterling se retrouve seul face au but mais ne parvient pas à cadrer (5min). Les anglais qui vont finalement ouvrir le score, après un tête sur corner détournée par Hassen, le ballon revient sur Kane qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets (11min). La Tunisie vit un début de match cauchemardesque puisque son gardien qui avait était très bon jusque là va être contraint de laisser sa place après s'être blessé (16min). L'Angleterre pas loin de faire le break après un centre de Young au second poteau, Lingard seul frappe sans contrôle et voit son tir passait au dessus (23min). La Tunisie qui va revenir au score suite à un centre anondin, Walker met un coup de coude à Ben Youssef, l'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty, Sassi ne tremble pas et transforme (35min). Les anglais vont multiplier les occasions pour reprendre l'avantage, tout d'abord avec un immense cafouillage dans la surface de réparation et Henderson qui manque complètement sa frappe (40min). Seulement trois minutes plus tard, Lingard voit sa volé détournée en corner (43min), Lingard décidément malchanceux puisqu'il va trouver le poteau en face à face face au gardien (45min). Les anglais dominent le début de la seconde période mais n'arrivent pas à concrétiser leurs actions et manque de justesse dans le dernier geste. La seconde mi-temps est beaucoup moins rythmée que la première, les tunisiens se contentent de défendre tandis que les anglais manquent de créativité. Les anglais vont finalement trouver la solution sur corner, après une déviation de Maguire, le ballon revient sur Kane libre de tout marquage et conclut de la tête (90+1min).

Classement du groupe G:

J V N P BM BE PTS 1er: Belgique 1 1 0 0 3 0 3 2ème: Angleterre 1 1 0 0 2 1 3 3ème: Tunisie 1 0 0 1 1 2 0 4ème: Panama 1 0 0 1 0 3 0