World Cup Jour 6 - La Russie s'éclate

Colombie - Japan (1-2)

Présentation: Premier match de la poule H, la Colombie est considéré comme un potentiel outsider de la compétition. Le match a eu lieu au stade de Mordovie.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 5 pour la Colombie, 5 pour le Japan -Matchs disputés: 18 pour la Colombie, 14 pour le Japan -Matchs remportés: 7 pour la Colombie, 4 pour le Japan -Buts marqués: 26 pour la Colombie, 12 pour le Japan -Ces deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois, en 2014, lors des phases de groupe de la Coupe du Monde, la Colombie s'était imposé 4-1.

Les compositions:

Colombie: Ospina - Mojica, Murillo, Sanchez, Arias - Lerma, Sanchez - Izquierdo (Bacca, 70min), Quintero, Cuadrado (Barrios, 31min) - Falcao

Japon: Kawashima - Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo - Hasebe, Shibasaki (Yamaguchi, 80min) - Haraguchi, Kagawa (Honda, 70min), Inui - Osako (Okazaki, 85min)

Le match:

Le Japon qui se montre dangereux en premier dans ce match avec Osako en face à face contre Ospina, le gardien colombien remporte son duel (3min). Dans le courant de l'action, un tir d'un japonais est stoppé par la bras de Sanchez, l'arbitre n'hésite pas une seule seconde et siffle penalty et adresse un carton rouge au défenseur colombien (3min). Kagawa s'élance et transforme sereinement en frappant au milieu du but (6min). La Colombie va égaliser sur un coup de malice de Quintero, le colombien tire un coup franc à ras de terre tandis que le mur saute, le gardien capte le ballon alors qu'il a déjà franchit la ligne (39min). Le Japon tout proche de reprendre les devants par l'intermédiaire d'Inui qui voit sa frappe bien détournée par Ospina (57min). Les japonais vont marquer sur un corner frappé par Honda, l'attaquant Osako saute le plus haut et place sa tête magistralement (73min). Premier match de la journée et première sensation puisque le Japon s'impose 2-1 face à la Colombie.

Pologne - Sénégal (1-2)

Présentation: Deuxième match du groupe H, opposant deux prétendants pour la qualification. Le match a eu lieu au stade du Spartak.

Statistiques: -Coupe du Monde jouées: 7 pour la Pologne, 1 pour le Sénégal -Matchs disputés: 31 pour la Pologne, 5 pour le Sénégal -Matchs remportés: 15 pour la Pologne, 2 pour le Sénégal -Buts marqués: 44 pour la Pologne, 7 pour le Sénégal -Ces deux équipes ne se sont jamais affrontées auparavant.

Les compositions:

Pologne: Szczesny - Rybus, Pazdan, Cionek, Piszczek (Bereszynski, 83min) - Zielinski, Krychowiak - Grosicki, Milik (Kownacki, 73min), Blaszczykowski (Bednarek, 46min) - Lewandowski

Sénégal: N'Diaye - Wague, Koulibaly, Sane, Sabaly - Mane, N'Diaye (Kouyate, 87min), Gueye, Sarr - Diouf (N'Doye, 62min), Niang (Konate, 75min)

Le match:

Peu d'occasions à noter dans cette première période, il faudra attendre la 37ème minute et l'ouverture du score du Sénégal sur une frappe dévié de Gueye par Cionek qui marque contre son camp (37min).La Pologne tout proche d'égaliser sur coup franc, après une faute obtenue, Lewandowski se charge lui même de tirer et oblige le gardien à un superbe arrêt (50min). Et c'est finalement le Sénégal qui va faire le break, après une passe en retrait dangereuse de Krychowiak, l'attaquant Niang se précipite et devance la sortie hasardeuse de Szczesny, Niang accélère avec le ballon et conclut tranquillement dans les buts vides (60min). Les polonais pensent revenir au score après un centre fort de Piszczeck, c'est Milik qui dévie le ballon mais ne parvient pas à cadrer (70min). La Pologne va finalement trouver le chemin des filets sur coup franc, grâce à une superbe tête croisée de Krychowiak (86min). L'égalisation est trop tardive, le Sénégal s'impose donc 2-1.

Classement du groupe H:

J V N P BM BE PTS 1er: Sénégal 1 1 0 0 2 1 3 2ème: Japon 1 1 0 0 2 1 3 3ème: Pologne 1 0 0 1 1 2 0 4ème Colombie 1 0 0 0 1 2 0

Russie - Egypte (3-1)

Présentation: Troisième match de la poule A opposant le leader russe auteur d'une très bonne prestation pour le match d'ouverture et l'Egypte qui a connue une cruelle défaite dans les dernières minutes de son premier match. Le match a eu lieu au stade de Saint-Pétersbourg.

Les compositions:

Russie: Akinfeev - Zhirkov (Kudryashov, 86min), Ignashevich, Kutepov, Fernandes - Gazinskiy, Zobnin - Cheryshev (Kuzyayev, 74min), Golovin, Samedov - Dzyuba (Smolov, 79min)

Egypte: El Shenawy - Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi - Hamed, Elneny (Warda, 64min) - Salah, Said, Trezeguet (Sobhi, 68min) - Mohsen (Kahraba, 82min)

Le match:

L'Egypte va se montrer dangereuse la première, après un superbe contrôle, Trezeguet tente d'enrouler sa frappe qui va frôler le montant droit (16min). Ce sera la seule véritable occasion de cette première mi-temps, la seconde période démarre beaucoup plus fort puisque la Russie ouvre le score. Après un centre de Golovin boxé par El Shenawy, le ballon revient sur Zobnin qui frappe et voit son tir dévié par Fathy dans ses propres buts (47min). La Russie qui fait le break dans la foulée, sur une merveille de centre de Fernandes, Cheryshev trompe El Shenawy et inscrit un troisième buts en deux matchs (59min). La Russie totalement inarrêtable va enfoncer le clou par l'intermédiaire de Dzyuba au terme d'une action en solitaire (62min). L'Egypte tout proche de marquer, après un décalage de Salah pour Trezeguet, la frappe de l'égyptien passe juste à côté du poteau gauche (66min). L'Egypte qui va bénéficier d'un penalty suite à un accrochage sur Salah, le pharaon s'élance et transforme (73min). La Russie s'impose donc 3-1 et se dirige vraisemblablement vers les huitième de finales.

Classement du groupe A:

J V N P BM BE PTS 1er: Russie 2 2 0 0 8 0 6 2ème: Uruguay 1 1 0 0 1 0 3 3ème: Egypte 2 0 0 2 1 4 0 4ème: Arabie Saoudite 1 0 0 1 0 5 0