Le Japon réalise l'exploit !

Les colombiens se firent surprendre dès la 3ème minutes par des japonais produisant un pressing très haut. Les coéquipiers de Sakai partirent en contre-attaque et s’offrir une double occasion. Sur la deuxième frappe du Japon, Sanchez C détourna le ballon du bras qui prenait le chemin du but vide. Monsieur Skomina désigna directement le point de pénalty et exclua le joueur colombien. Kagawa se chargea de transformer le pénalty en prenant à contre-pied Ospina. Malgré ce gros coup de massue reçu dans les premiers instants de la rencontre, la Colombie essaya de répondre rapidement et y parvint grâce aux coups de pieds arrêtés. Quintero déposa un coup-franc aux 25 mètres plein axe sur Falcao mais sa reprise trop molle n’inquiéta pas Kawashima (11’). Trois minutes plus tard, les japonais manquèrent le coche. Après avoir fixé la défense colombienne plein axe, Kagawa décala sur la gauche Inui, son compère d’attaque, mais ce dernier ouvrit trop son pied au moment de conclure. A 11 contre 10, les japonais profitèrent de cet avantage pour conserver le ballon et le faire tourner dans le but de faire sortir les Colombiens pour mieux les contrer. Inui, très actif dans ce match, récupéra un ballon dans les pieds de la défense Jaune mais de nouveau manqua le cadre (31’). Les Japonais maitrisaient parfaitement leur partie et se dirigeaient vers la pause avec l’avantage au score. Mais, à la 38ème minute, Falcao obtint un coup franc proche de la surface de réparation japonaise, après avoir subi une faute peu évidente. Quintero se chargea de le tirer et d’une manière très habile trompa Kawashima d’une frappe à ras de terre qui surpris le portier Japonais.

Les Colombiens en difficulté dans le jeu ont su revenir au score grâce aux phases arrêtées face à de très bons japonais qui ont été dangereux sur chacune de leurs contre-attaques.

La deuxième mi-temps redémarra comme la première, les Japonais souhaitant repasser rapidement devant au score. Le première attaque des samouraïs fut menée par Kagawa. Il offrit une très bonne passe à son attaquant Osaka qui élimina facilement Sanchez D, naïf sur le coup, mais Ospina veillait (52’). Puis, Inui eu encore une occasion à mettre à son actif. Décalé côté gauche, il enroula sa frappe de nouveau claquée par Ospina (56’). Finalement, la délivrance arriva à la 73ème minute pour le Japon. Au terme d’un cafouillage dans le surface colombienne, Sakai parvint à tenter sa chance mais son ballon fut dévié en corner. Sur ce corner, Osaka décroisa sa tête et marqua avec l’aide du poteau. Le Japon pouvait exulter. Le dernier quart d’heure fut maitrisé assez aisément par les Japonais face à des Colombiens à bout de forces ayant joué quasiment 90 minutes en infériorité numérique.

Le Japon s’impose pour la première fois de son histoire en coupe du monde face à une équipe Sud-Américaine et prend en même temps la tête de sa poule avant le match Pologne-Sénégal en fin d’après-midi.

L’arbitre : Damir Skomina

La composition de la Colombie : Ospina, Arias, Murillo, Sanchez D, Mojica, Sanchez C, Lerma, Cuadrado, Quintero, Izquierdo, Falcao (c)

La composition du Japon : Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe (c), Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako

But : 1-2 but de Quitero (39’) pour la Colombie et de Kagawa (3’) et Osako (73’) pour le Japon

Avertissements : Barrios (64’) et Rodriguez (86’) pour la Colombie

Expulsion : Sanchez (3’) pour la Colombie

Classement :

Japon 3pts

Pologne 0pts

Sénégal 0pts

Colombie 0pts