World Cup Jour 7 - Minimum syndicale

Portugal - Maroc (1-0)

Présentation: Troisième match de la poule B, opposant le Portugal d'un Ronaldo en super forme face à une équipe du Maroc qui a déçu face à l'Iran. Le match a eu lieu au stade Loujniki.

Les compositions:

Portugal: Patricio - Guerreiro, Fonte, Pepe, Soares - Mario (Fernandes, 70min), Moutinho, Carvalho, Silva (Martins, 59min) - Ronaldo, Guedes

Maroc: Munir - Dirar, Benatia, Da Costa, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa - Amrabat, Belhanda (Carcela-Gonzalez, 75min), Ziyech - Boutaib (El Kaabi, 69min)

Le match:

Le Portugal qui va ouvrir le score dès le début du match sur un corner joué à deux, Ronaldo se défait trop facilement de son marquage et conclut d'une tête à bout pourtant (4min). Ronaldo en jambes tout proche de doubler la mise après un rush de Guerreiro, le portugais contrôle et frappe mais son tir passe juste à côté du poteau (8min). Le Maroc obtient une bonne opportunité après un corner, c'est le capitaine Benatia qui s'envole le plus haut mais Rui Patricio était sur la trajectoire (12min). Le Portugal tout proche de faire le break, après un superbe une deux entre Guedes et Ronaldo, la volé de Guedes est bien arrêtée par Munir (39min). Le Maroc qui pense revenir au score, après un coup franc de Ziyech, c'est Belhanda qui dévie le ballon et oblige Patricio à une superbe claquette (57min). Le Portugal s'impose donc finalement dans la douleur et élimine le Maroc de la compétition.

Uruguay - Arabie Saoudite (1-0)

Présentation: Quatrième match de la poule A, opposant l'Uruguay qui doit gagner pour revenir à hauteur de la Russie et l'Arabie Saoudite doit réaliser un bon résultat pour espérer lors du dernier match de poule. Le match a eu lieu

Les compositions:

Uruguay: Muslera - Caceres, Godin, Gimenez, Varela - Rodriguez (Laxalt, 59min), Bentancur, Vecino (Torreira, 59min), Sanchez (Nandez, 82min) - Cavani, Suarez

Arabie Saoudite: Al Owais - Al Burayk, Hawsawi, Albdulayhi, Al Shahrani - Bahbir (Kanu, 75min), Al Faraj, Otayf, Al Jassim (Al Moghawi, 44min), Al Dawsari - Al Muwalled (Al Sahlawi, 78min)

Le match:

L'Uruguay va ouvrir le score, après un corner anodin, le gardien Al Owais rate complètement sa sortie et manque le ballon qui revient sur Suarez qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets (23min). On assiste à une rencontre peu passionnante avec beaucoup de maladresses aux abords des derniers mètres. En deuxième période, l'Uruguay va continuer à dominer ce match mais sans pour autant ce montrer dangereux et se contentera du minimum syndicale.

Classement du groupe A:

J V N P BM BE PTS 1er: Russie 2 2 0 0 8 1 6 2ème: Uruguay 2 2 0 0 2 0 6 3ème: Egypte 2 0 0 2 1 4 0 4ème: Arabie Saoudite 2 0 0 2 0 6 0

Iran - Espagne (0-1)

Présentation: Quatrième match de la poule B, l'Espagne devait absolument gagner pour revenir à la hauteur du Portugal. Le match a eu lieu à la Kazan Arena.

Les compositions:

Iran: Beiranvand - Hajsafi (Mohammadi, 69min), Pouraliganji, Hosseini, Rezaeian - Ezatolahi, Ebrahimi - Amiri (Ghoddos, 86min), Taremi, Ansarifard (Jahanbakhsh, 74min) - Azmoun

Espagne: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Iniesta (Koke, 71min) - Silva, Isco (Asensio, 79min), Lucas - Costa (Rodrigo, 89min)

Le match:

En première période, les espagnols campent devant le but des iraniens, avec près de 81% de possession, mais c'est une domination stérile. L'Espagne n'a pas de véritable occasion franche d'ouvrir le score et rentre au vestiaire sous la menace des contres iraniens. Dès le début de la seconde mi-temps, les occasions s'enchaînent, tout d'abord Busquets qui oblige Beiranvand à une superbe parade (50min). L'Iran tout proche d'ouvrir la marque par Ansarifard mais sa volé prend la direction du petit filet (53min). Et finalement l'Espagne va marquer ce premier but et c'est l'oeuvre de Diego Costa, après un superbe contrôle orienté, l'espagnol se fait tirer dessus par Rezaeian et voit le ballon finir dans les filets (54min). L'Iran qui pense obtenir l'égalisation au terme d'un coup franc mais voit son but logiquement refusé pour une position de hors-jeu (62min). L'Espagne tout proche de doubler la mise après une superbe combinaison sur corner, Ramos frappe mais voit son tir bloqué par un défenseur sur la ligne (70min). L'Iran qui donne tout, presse très haut et est tout proche d'être récompensé à la suite d'un bon centre Taremi voit sa tête fuir le cadre (82min).

Classement du groupe B:

J V N P BM BE PTS 1er: Portugal 2 1 1 0 4 3 4 2ème: Espagne 2 1 1 0 4 3 4 3ème: Iran 2 1 0 1 1 1 3 4ème: Maroc 2 0 0 2 0 2 0