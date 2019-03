Le Maroc éliminé du mondial !

Les Marocains entrèrent très bien dans le match mais se firent surprendre dès la 5ème minute sur corner. Moutinho centra fort côté droit pour la tête de Ronaldo qui crucifia El-kajoui impuissant. Trois minutes plus tard, l’attaquant du Real Madrid fut tout proche du doublé. Bien servi par Gerreiro, il plaça un tir croisé du droit qui frôla le poteau du gardien des Lions de l’Atlas. Les Marocains continuèrent de pousser pour revenir dans la partie mais leurs efforts furent vains manquant de réalisme au moment de conclure. En fin de première période, les Portugais bousculés crurent rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Guedes échappa à son défenseur sur une remise parfaite de Ronaldo et repris de volée mais El-kajoui veillait et sortit une parade réflexe exceptionnelle (39').

La première période entre les deux équipes fut très équilibrée, les Portugais ayant géré défensivement leur avance obtenue très tôt dans le match. Le Maroc a offert 45 très bonnes minutes mais n’a pas su revenir au score.

Dès la reprise les Portugais mirent la pression sur la défense marocaine. Sur une action menée par Guedes avec Mario en relais, la passe en retrait fut trop puissante et Guedes manqua son geste. Finalement, le ballon profita à Ronaldo qui déclencha une frappe lourde aux 16 mètres qui fila dans les tribunes (51’). Ensuite, le match pris un tout autre tournant. Les coéquipiers de Pepe reculèrent et se firent bouger dans tous les compartiments. D’abord, Belhanda tenta sa chance aux abords de la surface mais Rui Patricio capta facilement sa frappe (55’). Puis, le même Belhanda cru vraiment tromper la vigilance du portier Portugais. Sur un coup-franc de Amrabat, il s’éleva plus haut que la défense et effleura le ballon, suffisant pour inquiéter Rui Patricio qui dû réaliser une manchette fantastique à mi-hauteur (57’). Sur un nouveau coup-franc, cette fois-ci tiré côté droit, Benatia fut trouvé aux 16 mètres. Il prit l’avantage sur Carvalho, se décala pied gauche et frappa en force au-dessus (61’). A la 90ème minute, Ziyech accéléra et entra dans la surface portugaise à la suite d’un contre favorable. Après avoir crocheté son adversaire, il envoya une frappe puissante mais trouva le dos de Pepe alors que son ballon était cadré. Dans le temps additionnel, Benatia eu encore l’occasion de sauver son équipe mais une nouvelle fois son tir du pied gauche manqua le cadre.

Les Portugais ont souffert dans ce match mais finissent par l’emporter face à de vaillant Marocains. Les coéquipiers de Belhanda sont éliminés du mondial suite à leur deux défaites en deux matchs tandis que Ronaldo et ses partenaires prennent les rênes du groupe B.

L’arbitre : Mark Geiger

La composition du Portugal : Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Moutinho, Silva, Mario, Guedes, Ronaldo (c)

La composition de la Corée du Maroc : El-kajoui, Dirar, Benatia (c), Da Costa, Hakimi, El-ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech, Boutaïb

But : 1-0 but de Ronaldo (5’) pour le Portugal

Avertissements : Silva (90’) pour le Portugal et Benatia (40’) pour le Maroc

Classement :

Portugal 4pts

Iran 1pts

Espagne 1pts

Maroc 0pts