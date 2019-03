World Cup Jour 8 - La France qualifiée, l'Argentine en danger

Danemark - Australie (1-1)

Présentation: Troisième match de la poule C, le Danemark devait s'imposer pour bonifier leur première victoire et l'Australie devait accrocher un bon résultat pour espérer joueur quelque chose au dernier match. Le match a eu lieu à la Samara Arena.

Les compositions:

Danemark: Schmeichel - Larsen, Christiansen, Kjaer, Dalsgaard - Eriksen, Schone, Delaney - Sisto, Jorgensen (Cornelius, 68min), Poulsen (Braithwaite, 59min)

Australie: Ryan - Risdon, Sainsubrry, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic (Irvine, 82min), Kruse (Arzani, 68min) - Nabbout (Juric, 75min)

Le match:

Le Danemark domine ce début de match est va être récompensé, après une superbe remise de Jorgensen pour Eriksen, le danois arme une volé fouettée et trompe Ryan (7min). Le Danemark tout proche de doubler la mise, après un très bon centre Dalsgaard, c'est Jorgensen qui reprend de la tête au point de penalty mais en parvient pas à cadrer (24min). L'Australie commence à sortir et se créer des occasions petit à petit et suite à un corner tiré par Mooy, la tête de Milligan est dévié par Poulsen de la main (36min). L'arbitre ne siffle pas de penalty puis va demander la vidéo une minute plus tard. Suite à la vision des images, l'arbitre revient sur sa décision et désigne le point de penalty, comme lors du premier match c'est le capitaine Jedinak qui s'en charger et transforme (37min). En deuxième période, le match est beaucoup moins rythmé, les deux équipes accumulent les maladresses et semblent se contenter du match nul, en tout cas pour le Danemark qui n'entreprend plus rien.

France - Pérou (1-0)

Présentation: Quatrième match de la poule C, la France devait s'imposer pour revenir à hauteur du Danemark, le Pérou devait lui réaliser un bon résultat pour espérer jouer quelque chose lors du dernier match. Le match a eu lieu à la Ekaterinbourg Arena.

Les compositions:

France: Lloris - Lucas, Umtiti, Varane, Pavard - Kante, Pogba (N'Zonzi, 89min) - Mbappe (Dembele, 75min), Griezmann (Fekir, 80min), Matuidi - Giroud

Pérou: Gallese - Trauco, Rodriguez (Santamaria, 46min), Ramos, Advincula - Yotun (Farfan, 46min), Aquino - Flores, Cueva (Ruidiaz, 82min), Carrillo - Guerrero

Le match:

La France va bien démarrer cette rencontre avec deux bonnes opportunités pour Griezmann, la première à la suite d'une balle en profondeur mais l'attaquant ne cadre pas (11min). La deuxième fait suite à une belle déviation de Giroud, la demie volée de Griezmann est bien stoppée par Gallese (16min). Mais la plus grosse occasion arrive à la 31ème pour le Pérou, après un centre en retrait, le ballon revient sur Guerrero qui frappe instinctivement et oblige Lloris à une superbe parade. Et c'est finalement la France qui va ouvrir le score, après une très belle récupération de Pogba, le français envoi Giroud en profondeur qui frappe, son tir est mal stoppé par le gardien péruvien et revient sur Mbappe qui pousse le ballon dans la cage vide (34min). En deuxième période, la France va complètement baisser de rythme et va se laisser acculer dans sa propre moitié de terrain. Le Pérou domine et est tout proche d'égaliser, après un petit point de Farfan sur Griezmann, le péruvient décale Aquino qui frappe et voit son tir s'écraser sur l'équerre du but français (50min). Le Pérou va tout tenter en seconde période mais ne finira pas par trouver la faille et va donc connaître une seconde défaite de rang et se voit éliminer de la compétition.

Classement du groupe C:

J V N P BM BE PTS 1er: France 2 2 0 0 3 1 6 2ème: Danemark 2 1 1 0 2 1 4 3ème: Australie 2 0 1 1 2 3 1 4ème: Pérou 2 0 0 2 0 2 0

Argentine - Croatie (0-3)

Présentation: Troisième match de la poule D, l'Argentine déjà en danger après son mauvais résultat du premier match devait montrer un autre visage. Le match a eu lieu Nijni Novgorod.

Les compositons:

Argentine: Caballero - Tagliafico, Otamendi, Mercado - Acuna, Perez (Dybala, 68min), Mascherano, Salvio (Pavon, 56min) - Meza, Aguero (Higuain, 54min), Messi

Croatie: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Rebic (Kramaric, 57min), Modric, Perisic (Kovacic, 82min) - Mandzukic (Corluka, 90+3min)

Le match:

Le début de match est très plaisant, les deux équipes se livrent et jouent, l'Argentine qui aurait pu et du ouvrir le score par l'intermédiaire de Perez, seul au 6 mètres sans gardien mais l'argentin ne cadre pas, invraisemblable (30min). L'Argentine et la Croatie se quittent dos à dos à la mi-temps. La Croatie va ouvrir la marque dès le retour des vestiaires après une passe en retrait de Mercado, le gardien Caballero rate complètement son dégagement et envoi le ballon sur Rebic qui d'une superbe volé marque (53min). L'Argentine pense égaliser à la suite d'un centre en retrait d'Higuain pour Meza qui frappe en première intention mais c'est arrêté par Subasic (64min). L'Argentine pousse mais peine à se montrer dangereuse et son jeu est trop prévisible, très peu de redoublements, il faut attendre quelques exploits solitaires pour espérer quelque chose. La Croatie va finir par faire le break après une superbe frappe de Luka Modric qui fini dans le petit filet (80min). L'Argentine tout proche de la correctionnelle après avoir vu le coup franc de Rakitic s'écrasé sur la barre transversale (87min). Et finalement les croates vont inscrire ce troisième but, après une frappe de Rakitic renvoyé par Caballero, le ballon revient sur Kovacic qui décale Rakitic seul face au but qui conclut tranquillement (90+1min). La Croatie s'impose donc largement et se qualifie pour les huitième de finale, l'Argentine quant à elle est en grand danger et n'a plus son destin entre ses mains.

Classement du groupe D:

J V N P BM BE PTS 1er: Croatie 2 2 0 0 5 0 6 2ème: Islande 1 0 1 0 1 1 1 3ème: Argentine 2 0 1 1 1 4 1 4ème: Nigéria 1 0 0 1 0 2 0