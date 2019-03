World Cup Jour 9 - Le Brésil au bout du bout

Brésil – Costa Rica (2-0)

Présentation: Troisième match de la poule E, le Brésil doit s’imposer après sa « contre performance » face à la Suisse. Le match a eu lieu au stade Saint-Pétersbourg.

Les compositions:

Brésil: Alisson – Marcelo, Miranda, Silva, Fagner – Paulinho (Firmino, 68min), Casemiro – Neymar, Coutinho, Willian (Costa, 46min) – Jesus (Fernandinho, 90+3min)

Costa Rica: Navas – Oviedo, Duarte, Gonzalez, Acosta, Gamboa (Calvo, 75min) – Ruiz, Borges, Guzman (Tejeda, 83min), Venegas – Urena (Bolanos, 54min)

Le match:

Le Costa Rica se montre dangereux en premier après un bon centre en retrait de Gamboa, la frappe de Borges fuit le cadre (13min). Le Brésil pense ouvrir le score après une frappe de Marcelo qui revient sur Jesus qui marque mais le but est logiquement refusé pour hors-jeu (26min). Le Brésil à nouveau tout proche d'ouvrir le score, une nouvelle fois par l'intermédiaire de Jesus qui voit sa tête finir sur la barre transversale (50min). Keylor Navas va s'employer sur une superbe frappe de Neymar à l'entrée de la surface à la suite d'un centre en retrait (56min). Neymar qui pense une nouvelle fois ouvrir le score mais sa frappe passe de très peu à côté de la lucarne (58min). Les brésiliens vont se voir retirer un penalty suite à la vision de la VAR (80min). Il faudra attendre la 91ème minute pour que le Brésil ouvre le score, après un centre de Marcelo, Paulinho remise dans l'axe pour Coutinho qui conclut entre les jambes de Navas (90+1min). Le Brésil se met à l'abri en toute fin de temps additionnel sur un caviar de Douglas Costa, Neymar n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets (90+7min). Le Brésil engrange une victoire précieuse en toute fin de match.

Nigéria – Islande (2-0)

Présentation: Quatrième match de la poule D, l’Islande doit confirmer son premier bon match face à l’Argentine, le Nigéria doit lui faire mieux que face à la Serbie. Le match a eu lieu à la Volgogrod Arena.

Les compositions:

Nigéria: Uzoho – Omeruo, Troost-Ekong, Balogun – Moses, Etebo (Iwobi, 90min), Mikel, Ndidi, Idowu (Ebuehi, 46min) - Musa, Ihenacho (Ighalo, 85min)

Islande: Halldorsson – Saevarsson, Arnasson, Sigurdsson (Ingason, 65min), Magnusson – Gislason, Gunnarsson (Skulason 87min), Sigurdsson, Bjarnson – Finnbogasson, Bodvarsson (Sigurdarson, 71min)

Le match:

L'Islande se met en évidence dès le début de la rencontre avec un très beau coup franc de Sigurdsson qui oblige Uzoho à une belle parade (3min). Et après plus rien jusqu'à la mi-temps, absolument aucune occasions à noter. En revanche, dès le début de la seconde période, après une accélération de Moses côté droit, le nigérian centre pour Musa qui contrôle et enchaîne de volé et marque (49min). Musa tout proche du doublé qui voit sa frappe finir sur la transversale (74min). L'attaquant nigérian qui va avoir son doublé seulement une minute plus tard, lancé en profondeur, il accélère dribble le gardien avant de conclure (75min). L'Islande a la possibilité de relancer le match en obtenant un penalty après consultation de la VAR mais Sigurdsson ne cadre même pas (83min). Le Nigéria remporte son premier match de la compétition et se relance dans la course à la qualification.

Classement du groupe D:

J V N P BM BE PTS 1er: Croatie 2 2 0 0 5 0 6 2ème: Nigéria 2 1 0 1 2 2 3 3ème: Islande 2 0 1 1 1 3 1 4ème: Argentine 2 0 1 1 1 4 1

Serbie – Suisse (1-2)

Présentation: Quatrième match de la poule E, la Serbie peut confirmer son statut de leader en s’imposant face à la Suisse qui a fait forte impression contre le Brésil. Le match a eu lieu au stade de Kaliningrad.

Les compositions:

Serbie: Stojkovic – Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov – Matic, Milovojevic (Radonjic, 81min) – Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic (Ljajic, 64min) – Mitrovic

Suisse: Sommer – Lichsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili (Embolo, 73min), Zuber (Drmic, 90+4min) – Serferovic (Gavranovic, 46min)

Le match:

La Serbie va ouvrir le marque très tôt en début de rencontre, après un centre de Tadic pour Mitrovic, le serbe ouvre le score d'une superbe tête en gagnant son duel aérien (5min). Des occasions de part et d'autre mais la Suisse va finir par concrétiser et revient au score après une superbe frappe de Xhaka (52min). La Suisse va finalement arracher la victoire dans le money time après un contre éclair et un long ballon dans la profondeur, Shaqiri accélère et parvient à tromper le gardien serbe (90min). La Suisse réalise une excellente opération et se retrouve leader de son groupe avec le Brésil.

Classement du groupe E:

J V N P BM BE PTS 1er: Brésil 2 1 1 0 3 1 4 2ème: Suisse 2 1 1 0 3 2 4 3ème: Serbie 2 1 0 1 2 2 3 4ème: Costa Rica 2 0 0 2 0 3 0