La Suisse l'emporte sur le fil !

Le match commence fort, il n'y a pas de round d'observation. La première frappe serbe intervient sur coup-franc dès la prmière minute, Xhaka répond à cela par une frappe non cadrée (3'). Les serbes entament le match le pied à l'étrier, il faut une parade de Sommer pour éviter le 1-0 (4'). S'en suit un centre de Tadic pour la tête de Mitrovic ce dernier catapulte le ballon au fond des filets suisses (5'). Le match s'emballe, centre en retrait de Rodriguez mal négocié (10'). Du coté serbe on applique la combinaison Tadic-Mitrovic à la perfection, néanmoins l'attaquant ne peut cadrer sa reprise de volée (13'). Les coéquipiers de Kolarov sont présent devant le but mais ne trouvent pas le cadre, Milikovic-Savic tire au dessus (15') puis Mitrovic tente un retourné lui aussi au dessus (18'). A la demi-heure de jeu, la possession est hélvète avec 61% contre 39% pour les serbes. Les suisses reviennent petit à petit dans le match mais Dzemali butte sur Stojkovic (29'). Avant la mi-temps les suisses tentent de revenir au score sans succès, trop de tirs non cadrés pour espérer tromper la vigilence du gardien serbe. A la mi-temps les serbes mènent dans un match débridé où les deux équipes jouent les coups à fond. La statistique de la mi-temps 17-5 pour les serbes au niveau des duels aériens remportés, dont 4 dans la surface de réparation suisse ( 3 au tabeau de Mitrovic).

C'est sur rythme soutenu que démarre la seconde mi-temps. Xhaka récupère un ballon dévié de Shaqiri aux 18m et enchaine d'une magnifique frappe qui vient tromper Stojkovic (52'). Comme contre le Brésil les suisses entament leur deuxième période de la meilleure des manières. S'en suit une exellente frappe enroulée de Shaqiri qui s'écrase sur l'équerre de Stojkovic (58'). A l'heure de jeu la possession est toujours nettement à l'avantage des suisses (62% contre 38%). Mitrovic est a deux doigts de marquer un doublé mais il est trop court sur le centre de Kolarov (68').Les occasions se multiplient pour les coéquipiers de Lichtsteiner Gravanovic se présente seul devant Stojkovic mais loupe le cadre, il était hors-jeu (73'). Embolo tente une belle frappe cadré mais Stojkovic est vigilent (81'). Shaqiri, le suisse le plus en vue de la partie ne trouve pas le cadre sur sa frappe (82'). Gravanovic loupe une nouvelle fois son duel face au portier serbe (83'). La délivrance pour les suisses arrive par l'intermédiaire de Shaqiri qui sur une contre attaque laser se retrouve devant le but et pleins de sang froid vient crucifier le peuple serbe (90'). Une dernière frappe pour l'homme du match, hors cadre (90+5') ne changera pas le résultat final.

Au fil des minutes ce qui était une domination serbe à chnager de camp et est devenue une domination suisse. Leur but très tôt dans la seconde période leur a permis de revenir dans le match et de déstabiliser la défense serbe. Après la victoire du Brésil (2-0) un peu plus tôt dans la journée nous avons un groupe avec 3 concurrents pour 2 places qualificatives pour les huitièmes de finales et un dernier match mercredi qui s'annonce passionnant.