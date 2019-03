World Cup Jour 10 - La Belgique et le Mexique enchaînent

Belgique - Tunisie (5-2)

Présentation: Troisième match de la poule G, la Belgique devait confirmer la bonne prestation de son premier match au contraire de la Tunisie qui devait réaliser un meilleur match que face à l'Angleterre. Le match a eu lieu au stade du Spartak.

Les compositions:

Belgique: Courtois - Vertonghen, Boyota, Alderweireld - Carrasco, Witsel, De Bruyne, Meunier - Hazard (Batshuayi, 68min), Lukaku (Fellaini, 59min), Mertens (Tielemans, 86min)

Tunisie: Ben Mustapha - Bronn (Nagguez, 24min), Ben Yousseff (Benalouane, 41min), Meriah, Maaloul - Khaoui, Skhiri, Sassi (Sliti, 59min) - Ben Youssef, Khazri, Badri

Le match:

La Belgique va très rapidement prendre les devants, après une faute de Ben Yousseff sur Hazard dans la surface de réparation, l'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty (5min). Le capitaine belge s'élance et transforme (6min). Les diables rouges en feu en ce début de rencontre, après une contre attaque menée parfaitement par Mertens, le belge décale Lukaku qui conclut d'une superbe frappe croisée (16min). La Tunisie réagit sur un coup franc de Khazri qui trouve Bronn qui marque d'une belle tête décroisée (18min). La Belgique va à nouveau faire le break en toute fin de mi-temps, après un bon travail de Meunier, le belge trouve Lukaku dans la profondeur qui pique son ballon juste devant le portier tunisien (45+3min). Les belges vont se mettre à l'abri en début de seconde période, après une superbe passe en profondeur de Alderweireld pour Hazard, l'attaquant dribble le gardien avant de conclure (51min). La Belgique enfonce le clou en fin de match par l'intermédiaire de Batshuayi à la réception d'un centre de Tielemans (90min). La Tunisie va réduire l'écart grâce à Khazri (90+3min).

Classement du groupe G:

J V N P BM BE PTS 1er: Belgique 2 2 0 0 8 2 6 2ème: Angleterre 1 1 0 0 2 1 3 3ème: Panama 1 0 0 1 0 3 0 4ème: Tunisie 2 0 0 2 3 7 0

Corée du Sud - Mexique (1-2)

Présnetation: Troisième match du groupe F, après sa probante victoire face à l'Allemagne, le Mexique était attendu face à une sélection en difficulté. Le match a eu lieu à la Rostov Arena.

Les compositions:

Corée du Sud: Cho - Kim, Kim (Hong, 84min), Jang, Lee - Hwang, Ki, Ju (Lee, 64min), Moon (Jung, 77min) - Son, Lee

Mexique: Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Layun, Herrera, Guardado (Marquez, 68min) - Vela (Dos Santas, 77min), Chicharito, Lozano (Corona, 71min)

Le match:

Les mexicains bénéficient d'un penalty, après une main de Jang dans la surface, l'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty (24min). Carlos Vela s'élance et transforme en tirant au centre (26min).Le Mexique tout proche de faire le break dans la foulée par l'intermédiaire de Layun qui oblige Cho à une superbe parade (28min). Les mexicains ont les occasions les plus franches et ont une nouvelle opportunité d'alourdir la marque avec Lozano qui repique dans l'axe mais va mettre trop de puissance dans sa frappe qui va s'envoler (43min). En seconde période, le Mexique pousse pour se mettre à l'abri et à la suite d'une frappe de Guardado, le portier coréen réalise un superbe arrêt (58min). Vela dans tous les bons coups d'aujourd'hui, tout proche du doublé après une frappe à l'entrée de la surface de réparation mais ça passe au dessus (62min). Le Mexique régale en contre attaque et va réussir à faire le break, Lozano conserve bien le ballon et fixe la défense avant de décaler Chicharito qui feinte avant de conclure (66min). La Corée du Sud va enflammer la fin de match après un but splendide de Son avec une frappe enroulée dans la lucarne (90+3min)

Allemagne - Suède (2-1)

Présentation: Quatrième match du groupe F, l'Allemagne devait gagner pour se hisser à la hauteur de son adversaire du soir. Le match a eu lieu au stade Ficht.

Les compositions:

Allemagne: Neuer - Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector (Brandt, 87min) - Kroos, Rudy (Gundogan, 31min) - Muller, Reus, Draxler (Gomez, 46min) - Werner

Suède: Olsen - Augustinsso, Granqvist, Lindelof, Lustig - Claesson (Durmaz, 74min), Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg (Thelin, 90min), Toivonen (Guidetti, 78min)

Le match:

L'Allemagne met énormément de pression en début de match et confisque le ballon aux suédois. Les allemands tout proche d'ouvrir le score après un centre en retrait pour Draxler qui frappe mais son tir est bloqué in extremis par un défenseur (3min). La Suède procède par contre ultra rapide aura du bénéficié d'un penalty après une faute de Rudiger sur Berg mais l'arbitre ne siffle pas (13min). La Suède va finalement ouvrir le score après une perte de balle de Kroos, le ballon arrive sur Claesson qui centre pour Toivonen qui contrôle et lobe Neuer (32min). L'Allemagne pense égaliser après un tir de Gundogan dévié mais c'est bien stoppé par le gardien (39min). La Suède tout proche de faire le break en fin de mi-temps sur un coup franc, la tête de Berg oblige Neuer à s'étendre et à une superbe parade (45+2min). L'Allemagne réagit dès le retour des vestiaires et égalise par l'intermédiaire de Reus à la réception d'un centre de Gomez (47min). L'Allemagne domine largement cette deuxième période, la Suède n'y est plus du tout, ne joue plus les contres à fond et a le plus grand mal pour ressortir le ballon. L'Allemagne va finir à 10 suite à un deuxième carton en 10 minutes pour Boateng (82min). Mais les allemands donnent tout pour accrocher la victoire, Gomez pense inscrire ce fameux but mais Olsen réalise une superbe parade à bout pourtant (88min). Julian Brandt, le nouvel entrant va lui trouver le poteau suite à une superbe demi volée (90+2min). Il faudra attendre l'ultime seconde et un coup franc joué en deux temps pour voir l'Allemagne s'imposer grâce à une frappe splendide de Kroos.

Classement du groupe F:

J V N P BM BE PTS 1er: Mexique 2 2 0 0 3 1 6 2ème: Allemagne 2 1 0 1 2 2 3 3ème: Suède 2 1 0 1 2 2 3 4ème: Corée du Sud 2 0 0 2 1 3 0