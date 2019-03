World Cup Jour 11 - L'Angleterre en feu

Angleterre - Panama (6-1)

Présentation: Quatrième match de la poule G, l'Angleterre devait gagner pour revenir à hauteur de la Belgique. Le match a eu lieu au stade de Nijni Novgorod.

Les compositions:

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Walker - Young, Lingard (Delph, 62min), Henderson, Loftus-Cheek, Trippier (Rose, 70min) - Kane (Vardy, 63min), Sterling

Panama: Penedo - Murillo, Torres, Escobar, Davis - Barcenas (Arroyo, 69min), Cooper, Gomez (Baloy, 69min), Godoy (Avila, 62min), Rodriguez - Perez

Le match:

L'Angleterre rapidement devant au score après une tête de Stones à la réception de Trippier (8min). Les anglais obtiennent un penalty après une faute sur Sterling dans la surface, Harry Kane s'élance et fusille la lucarne gauche (22min). L'Angleterre s'amuse et régale avec un superbe une deux entre Lingard et Sterling, le premier trouve la lucarne droite d'une superbe enroulée (36min). Un nouveau but sur une combinaison sur coup franc magnifiquement joué, la tête repoussé de Sterling mais Stones a bien suivi (40min). L'arbitre qui va désigner à nouveau le point de penalty, et comme pour le premier, Harry Kane ne change pas et fusille à nouveau la lucarne gauche (45+1min). Le prince Harry qui va réaliser le triplé en déviant un tir de Loftus-Cheek (62min). Le Panama va sauver l'honneur sur coup franc, Murillo se jette et trompe Pickford (66min). L'Angleterre s'impose largement et logiquement face à un Panama qui a inscrit son premier but en coupe du monde.

Classement du groupe G:

J V N P BM BE PTS 1er: Belgique 2 2 0 0 8 2 6 2ème: Angleterre 2 2 0 0 8 2 6 3ème: Tunisie 2 0 0 0 2 7 0 4ème: Panama 2 0 0 2 1 9 0

Japon - Sénégal (2-2)

Présentation: Troisième match de la poule H, opposant deux sélections qui avaient gagné leur premier match. Le match a eu lieu à la Ekateringburg Arena.

Les compositions:

Japon: Kawashima - Nagatomo, Shoji, Yoshida, Sakai - Shiabasaki, Hasebe - Inui (Usami, 87min), Kagawa (Honda, 72min), Haraguchi (Okazaki, 75min) - Osako

Sénégal: N'Diaye - Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly - Gueye, N'Diaye (Kouyate, 65min), Ndiaye (N'Doye, 81min) - Mane, Niang (Diouf, 86min), Sarr

Le match:

Le Sénégal va ouvrir le score après un centre au second poteau, le ballon revient sur ? qui frappe, son tir arrive sur Kawashima mais le portier japonais fait une énrome faute de main et pousse le ballon sur Mane qui marque involontairement (11min). Le Japon va revenir au score, après un très bon travail de Nagatomo, le japonais décale Inui qui enroule sa frappe et fini dans le petit filet (34min). Le Japon tout proche de prendre l'avantage après un centre devant le but, Osako rate complètement le ballon alors qu'il devait juste mettre son pied en opposition (60min). Le Japon enchaîne, et le premier buteur, Inui et tout proche du doublé mais sa frappe enroulée termine sur la barre transversale (65min). Mais c'est le Sénégal qui va inscrire le troisième but après un bon travail de Sabaly, le sénégalais centre et trouve Wague au second poteau qui conclut (71min). Et le Japon revient à nouveau au score après une sortie totalement manquée de N'Diaye, le ballon arrive sur Inui qui centre pour Honda qui conclut tranquillement (78min).

Pologne - Colombie (0-3)

Présentation: Quatrième match de la poule H, entre deux équipes qui ont perdu leur premier match. Les deux sélections devaient donc absolument l'emporter ce soir pour espérer une qualification. Le match a eu lieu à la Kazan Arena.

Les compositions:

Pologne: Szczesny - Piszczek, Bednarek, Pazdan (Glik, 80min) - Bereszynski (Teodorczyk, 72min), Krychowiak, Goralski, Rybus - Zielinski, Lewandowski, Kownacki (Grosicki, 57min)

Sénégal: Ospina - Mojica, Mina, Sanchez, Arias - Barrios, Aguilar (Uribe, 32min) - Rodriguez, Quintero (Lerma, 73min), Cuadrado - Falcao (Bacca, 78min)

Le match:

La première mi-temps voit très peu d'actions à noter, il faudra attendre la 40ème minute et l'ouverture du score sur la première véritable occasion. Et c'est la Colombie qui marque après un centre James, le défenseur Mina devance la sortie raté du gardien polonais et marque de la tête (40min). La Colombie va faire le break en milieu de seconde période après une superbe passe en profondeur de Quintero pour Falcao, l'attaquant marque dans le petit filet avec un extérieur tout en touché (70min). Les colombiens se mettent à l'abri seulement cinq minutes plus tard, Cuadrado lancé en profondeur, accélère, résiste au retour des défenseur avant de tromper Szczesny (75min). La Colombie s'impose largement et élimine la Pologne de la compétition.

Classement du groupe H:

J V N P BM BE PTS 1er: Japon 2 1 1 0 4 3 4 2ème: Sénégal 2 1 1 0 4 3 4 3ème: Colombie 2 1 0 1 4 2 3 4ème: Pologne 2 0 0 2 1 5 0