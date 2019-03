La Colombie élimine la Pologne !

Le début de match est musclé, les polonais obtiennent rapidement deux corners ( 1' et 2'), sans danger pour Ospina. Après un choc Ospina se tient la cheville, frayeur sur le banc colombien (5'), il poursuit. Il y a beaucoup de duels dans ce début de rencontre. Les polonais jouent un jeu direct et cherhent leurs attaquants de la tête. La Colombie essaye elle de plus construire même si cela ne se ressent pas à la possesion où les colombiens sont juste devant : 51% contre 49% à la demi-heure de jeu. Il n'y a pas d'occasions franches. Au fil des minutes les coéquipiers de Falcao se libèrent Quadrado tente une percée dans la défense, sans réussite (36'). Sur un corner joué à 3 les colombiens ouvrent le score par l'intémédiaire de Yerri Mina, à la réception d'un beau mouvenent entre Quadrado, Quintero et James (39'). Les polonais abusent des longs ballons. Les colombiens tentent de mettre le pied sur la balle. A la mi-temps la Pologne est élimiée et se doit de revenir deans la partie au risque de sortir par la petite porte à la fin du temps réglementaire.

La seconde mi-temps démarre tambour battant, Quintero oriente à merveille le jeu des cafeteros, il tente sa chance par deux fois, sans succès (50', 52'). Falcao essaye lui aussi de tromper Szczesny sans réussite (50'). Nouvelle frayeur avec Ospina qui subi un nouveau choc, il se relève et poursuit (58'). Quintero, dans un grand soir délivre une superbe passe pour Falcao qui de l'extérieur du pied trompe Szczesny, El Tigre fait le break pour la Colombie (69'). Le match est haché, les polnais font beaucoup de fautes. James qui n'avait pas jouer face au Japon délivre une passe de 30m dans la profondeur pour Quadrado qui s'en va placer un plat du pied à Szczesny et ainsi entéré tout espoir de retour pour les polonais (75'). Ospina sort deux parades, l'une sur un corner, où il est encore touché à la cheville et l'autre sur une frappe lointaire de Lewandoski ( 80' et 87'). En toute fin de rencontre James fait le show au milieu du terrain.

La Pologne décevante comme contre le Sénégal incapable d'attaquer autrement qu'en envoyant des longs ballons sur ses attaquants est logiquement élimée de la compétition. C'est la première équipe européenne à y être. La Colombie elle, jouera sa finale contre le Sénégal Jeudi pour une place en huitièmes de finales. Le Sénégal et le Japon s'étant quittés un peu plus dans la journée sur un match nul (2-2).