L'Uruguay prend la première place du groupe A

Uruguay 3-0 Russie (Suarez 10', Cheryshev CSC 23', Cavani 90')

Uruguay XI : Muslera - Coates, Godin, Caceres - Nandez (Rodriguez 73'), Vecino, Torreira, Bentancur (De Arrascaeta 63'), Llaxalt - Suarez, Cavani (Gomez 90+3).

Russie XI : Akinfeev - Smolnikov (expulsé 38'), Kutepov, Ignashevich, Kudryashov - Zobnin, Gazinsky (Kuzyaev 46') - Samedov, Miranchuk (Smolov 60'), Cheryshev (38' Fernandes) - Dzyuba.



Le match pour déterminer la première place du groupe A oppose l'Uruguay au pays hôte la Russie, un véritable test pour les russes qui jusqu'alors ont du faire face a la faible oppositon de l'arabe saoudite en ouverture et la victoire convaincante contre l'Egypte. De l'autre coté on retrouve l'Uruguay qui est entrée timidement dans la compétiton avec deux victoires 1-0 face à l'Egypte puis face aux Saoudiens afin d'assurer leurs qualifications.

Coté composition, on se retrouve avec une défense a 3 pour l'Uruguay, Suarez et Cavani en pointe de l'attaque alors que coté Russe, le sélectionneur Stanislav Cherchesov décide de faire reposer son meneur Aleksandr Golovin, Smolnikov prend la place de Fernandes sur le flanc droit de la défense, et Kudryashov fait la meme chose sur le flanc gauche en lieu et place de Yuri Zhirkov.

Le match commence sur un rythme assez soutenu, les deux équipes voulant absolument s'imposer et arracher la première place du groupe, l'intensité du match provoque de nombreuses fautes et les uruguayens vont bien exploiter un coup franc intéressant puisqu'a la 10ème minute de jeu, Luis Suarez ouvre le score d'un coup franc direct a ras de terre, imparable pour Igor Akinfeev. Les russes n'abdiquent pas et se lancent a l'assaut des buts de Fernando Muslera le portier Uruguay qui s'impose dans son duel face à Cheryshev, et qui voit la tentative de Dzyuba filer au ras du poteau quelques minutes après l'ouverture du score.

Les russes pousses mais contre toute attente l'Uruguay va inscrire un deuxième but a la 23ème minute sur une frappe de Diego Laxalt détournée par Cheryshev qui trompe son propre gardien, c'est la douche froide pour la Sbornaya menée 2-0 après 25 minutes de jeu..

Et comme si le score ne suffisait pas, l'équipe de Russie se retrouve a 10 contre 11 après l'expulsion de Smolnikov, après avoir recu un deuxième carton jaune en 35 minutes.

Le score a la pause est de 2-0 pour l'Uruguay.

La deuxième mi-temps sera elle relativement calme, la Russie tentera tant bien que mal des offensives en vain, le bloc uruguay bien en place va maitriser la fin de rencontre et en toute fin de match Cavani se charge d'alourdir la marque avec un 3ème but pour la Celeste.



L'Uruguay s'impose donc 3-0 et s'empare de la première place du groupe A avec 9 points, la Russie est 2ème avec 6 points devant l'Arabie Saoudite 3 points et l'Egypte 0 points.