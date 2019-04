Le Portugal s'est fait peur

Iran 1-1 Portugal (Ansarifard 90+3 sp | Quaresma 45')

Iran XI : Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Hajsafi (Mohammadi 56') - Taremi, Jahanbakhsh (Ghoddos 70'), Ezatolahi (Ansarifard 76), Ebrahimi, Amiri - Azmoun.

Portugal XI : Patricio - Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro - Quaresma (Bernardo Silva 70'), Carvalho, Silva, Joao Mario - Silva, Ronaldo.



Match a enjeu du groupe B, L'Iran a l'occasion d'arracher une qualification en 1/8ème de finale en cas de victoire face au Portugal, qui compte bien finir leader de son groupe B et potentiel adversaire du pays organisateur lors du prochain tour.

C'est un match important pour les Portugais qui vont devoir faire le jeu dans cette rencoontre et tenir le ballon contrairement a leurs deux premiers matchs dans la compétition face a l'Espagne puis face au Maroc.

Si dans les stats il ne fait aucun doute que le Portugal domine (75% possession de balle, 9 tirs) les champions d'Europe en titre vont devoir attendre la toute fin de la première période pour ouvrir le score, quand Ricardo Quaresma va combiner sur le coté droit et va tenter une frappe de l'extérieur du pied a l'entrée de la surface qui file droit dans le but de Beiranvand impuissant. L'Iran prend un gros coup sur la tête juste avant la pause et le Portugal casse le verrou Iranien au meilleur des moments.



La deuxième période est de meme facture que la première, grosse domination Portugaise qui s'installe dans le camp iranien et qui tente de bouger un bloc défensif peu maniable et qui coulisse bien, les portugais vont cependant obtenir un penalty a la 50ème mintute après une faute sur Cristiano Ronaldo, confirmée par l'assistance vidéo. Le capitaine portugais en réussite s'avance pour le tirer et se prépare à inscrire le but du break mais sa tentative est répoussée par Beiranvand le portier Iranien, impérial devant le portugais.

En toute fin de match, dans la confusion générale, l'arbitre de la rencontre va accorder un penalty a l'Iran après visionnage de la vidéo et d'une main de Cedric Soares le latéral droit sur une tête de Sardar Azmoun.

Ansarifard se présente face a Rui Patricio et trouve la lucarne, l'Iran égalise dans les arrets de jeu et va se lancer a l'assaut des buts portugais, en quelques minutes les joueurs de Carlos Queiroz vont se creer autant d'occasions que depuis le début du match, notamment sur l'engagement avec une frappe qui va finir dans le petit filet de Rui Patricio et qui aurait pu assurer la qualification Iranienne. Les deux équipes se quittent finalement sur un match nul, l'Espagne prend la première place du groupe après son match nul 2-2 face au Maroc avec 5 points, le Portugal 5 points également devant l'Iran 4 points et le Maroc 1 point.