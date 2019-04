World Cup Jour 12 - Sans faute pour l'Uruguay

Arabie Saoudite - Egypte (2-1)

Présentation: Cinquième match de la poule A, opposant deux équipes déjà éliminées qui voulaient finir ce mondial sur une bonne note. Le match a eu lieu à la Volgograd Arena.

Les compositions:

Arabie Saoudite: Al Mosailem - Al Burayk, Hawsawi, Hawsawi, Al Shahrani - Al Mogahwi, Otayf - Babhir (Asiri, 65min), Al Faraj, Al Dawsari - Al Muwallad (Al Shehri, 79min)

Egypte: El-Hadary - Abdel-Shafi, Hegazy, Gabr, Fathi - Hamed, Elneny - Trezeguet (Kahraba, 81min), Said (Warda, 45+7min), Salah - Mohsen (Sohbi, 64min)

Le match:

L'Egypte ouvre le score par l'inévitable Mohamed Salah, le pharaon inscrit son deuxième but de la compétition, lancé en profondeur, Salah contrôle avant de lober le portier saoudien (22min). Salah proche du doublé, mais manque son lob (25min). L'Arabie Saoudite va obtenir un penalty, El-Hadary détourne la frappe sur la barre transversale (41min). L'Arabie Saoudite obtient un second penalty en toute fin de mi-temps, penalty transformé par Al Faraj (45+6min). Les saoudiens arrachent la victoire au bout du temps additionnel avec une volé de Al Dawsari (90+5min). L'Arabie Saoudite remporte son premier match de la compétition mais et quand même éliminé de la compétition.

Uruguay - Russie (3-0)

Présentation: Sixième et dernier match de la poule A, opposant les deux premiers du groupe, un match donc capital pour savoir qui terminera premier de la poule. Le match a eu lieu à la Samara Arena.

Les compositions:

Uruguay: Muslera - Caceres, Godin, Coates - Torreira - Bentancur (De Arrascaeta, 63min), Vecino, Laxalt, Nandez (Rodriguez, 73min) - Cavani (Gomez, 90+3min), Suarez

Russie: Akinfeev - Kudryashov, Ignachevitch, Kutepov, Smolnikov - Gazinskiy (Kuzyayev, 46min), Zobnin - Cheryshev (Fernandes, 38min), Miranchuk (Smolov, 60min), Samedov - Dzyuba

Le match:

L'Uruguay ouvre le score sur un coup franc malicieux de Suarez, placé au abord de la surface de réparation, Suarez frappe fort côté ouvert et trompe Akinfeev (10min). L'Uruguay fait le break dans la foulée, après un corner mal dégagé par la défense russe, le ballon revient sur Laxalt qui frappe et voit son tir dévié par Cheryshev, Akinfeev est pris à contre pied et ne pourra pas sauver le but (23min). L'Uruguay enchaîne et après une superbe passe de Suarez pour Bentancur, l'uruguayen ne parvient pas à conclure suite à la bonne sortie du portier russe (28min). La Russie vit un début de match cauchemardesque et va devoir finir la rencontre à 10 après l'exclusion de Smolnikov (36min). L'Uruguay inscrit un troisième but en fin de rencontre après un corner, la tête de Godin est renvoyée par Akinfeev mais revient sur Cavani et marque (90min).

Classement du groupe A:

J V N P BM BE PTS 1er: Uruguay 3 3 0 0 5 0 9 2ème: Russie 3 2 0 1 8 4 6 3ème: Arabie Saoudite 3 1 0 2 2 7 3 4ème: Egypte 3 0 0 3 2 6 0

Iran - Portugal (1-1)

Présentation: Cinquième match du groupe B, le Portugal devait gagner pour espérer finir premier tandis que l'Iran devait battre son opposant pour se qualifier. Le match a eu lieu au stade de Mordovie.

Les compositions:

Iran: Beiranvand - Hajsafi (Mohammadi, 56min), Pouraliganji, Hosseini, Rezaeian - Amiri, Ebrahimi, Ezatolahi (Ansarifard, 76min), Jahanbakhsh (Ghoddos, 70min), Taremi - Azmoun

Portugal: Patricio - Guerreiro, Fonte, Pepe, Soares - Mario (Moutinho, 84min), Silva, Carvalho, Quaresma (Silva, 70min) - Ronaldo, Silva (Guedes, 90+6min)

Le match:

Le Portugal ouvre le score en fin de première mi-temps, après un une deux entre Quaresma et Silva, le premier réalise sa spéciale et marque de l'extérieur en pleine lucarne (45min). Le Portugal bénéficie d'un penalty après une faute sur Ronaldo dans la surface de réparation, l'arbitre va regarder la VAR et finalement désigner le point de penalty (52min). Ronaldo s'élance et voit sa frappe repoussée par le portier iranien (53min). L'Iran va à son tour se voir octroyer un penalty suite à la VAR, Ansarifard ne tremble pas et égalise (90+3min).

Esapgne - Maroc (2-2)

Présentation: Sixième et dernier match de la poule B, l'Espagne devait gagner pour finir première de sa poule, le Maroc lui voulait terminer sur une bonne note puisqu'il était déjà éliminé. Le match a eu lieu au stade de Kaliningrad.

Les compositions:

Espagne: De Gea - Alba, Ramos, Pique, Carvajal - Alcantara (Asensio, 74min), Busquets - Iniesta, Isco, Silva (Rodrigo, 84min) - Costa (Aspas, 74min)

Maroc: Munir - Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar - Boussoufa, El Ahmadi - Ziyech (Bouhaddouz, 85min), Belhanda (Fajr, 63min), Amrabat - Boutaib (En Nesyri, 72min)

Le match:

Le Maroc ouvre le score après une mésentente entre Iniesta et Ramos, l'attaquant Boutaib en profite et file au but avant de tromper De Gea (14min). L'Espagne égalise dans la foulé après un centre en retrait d'Iniesta, Isco fusille le gardien (19min). Boutaib tout proche du doublé, lancé en profondeur, le marocain se présente face à De Gea mais le portier remporte son duel (25min). Le Maroc pense reprendre l'avantage mais la frappe d'Amrabat s'écrase sur la barre transversale (55min). Le Maroc inscrit finalement un second but sur corner, En Nesyri saute plus haut que tout le monde et place parfaitement sa tête (81min). L'Espagne égalise au bout du bout sur un centre de Carvajal, Aspas marque d'une superbe madjer (90+1min).

Classement du groupe B:

J V N P BM BE PTS 1er: Espagne 3 1 2 0 6 5 5 2ème: Portugal 3 1 2 0 5 4 5 3ème: Iran 3 1 1 1 2 2 4 4ème: Maroc 3 0 1 2 2 4 1