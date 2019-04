Coupe du Monde: le programme du 26 Juin

À 16h00: Danemark-France et Australie-Pérou

Après une courte victoire sur le Pérou, les Bleus valideront leur première place s'ils ne perdent pas contre le Danemark. De leur côté, les Danois se qualifieront pour les huitièmes de finale s'ils prennent un point et finiront premier en cas de victoire. Pour ce dernier match de poule, Didier Deschamps a choisi de faire tourner en sortant plusieurs cadres comme Hugo Lloris, Paul Pogba ou Kylian Mbappé.

Composition probable France:

Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Nzonzi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud

Composition probable Danemark:

Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Schöne, Delaney - Cornelius, Eriksen, Braithwaite - Jörgensen

Après deux courtes défaites sans marquer le moindre but contre le Danemark et la France, le Pérou veut débloquer son compteur pour son dernier match dans cette Coupe du Monde. En face, les Australiens ont encore un mince espoir de se qualifier pour les huitièmes en cas de défaite danoise et de victoire contre le Pérou.

Composition probable Australie:

Ryan - Behich, Miligan, Sainsbury, Risdon - Mooy, Rogic - Jedinak, Kruse, Juric - Leckie

Composition probable Pérou:

Gallese - Advincula, Ramos, Santamaria, Trauco - Tapia, Yotun - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero

À 20h00: Nigeria-Argentine et Islande-Croatie

Malgré une lourde défaite 3-0 contre la Croatie jeudi dernier, l'Albiceleste peut encore croire en une qualification pour le prochain tour. Pour cela, il faudrait battre le Nigeria qui est revenu dans la course à la deuxième place après une victoire 2-0 contre l'Islande et que cette même Islande ne l'emporte pas contre la Croatie. Côté nigérian, il suffirait d'un nul ce soir pour s'assurer la deuxième place.

Composition probable Nigeria:

Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun - Ebuehi, Ndidi, Obi Mikel, Etebo, Moses - Iheanacho, Musa

Composition probable Argentine:

Armani - Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico - Banega, Mascherano, Perez, Di Maria - Messi, Higuain

Les Croates, d'ores et déjà qualifiés et quasiment assurés de finir premiers n'ont plus rien à jouer et vont pouvoir mettre au repos certains cadres. Les islandais, eux, sont troisièmes de ce groupe avant cette dernière journée et peuvent encore espérer se qualifier en huitièmes pour la première participation du pays en Coupe du Monde s'ils battent la Croatie et si l'Argentine bat le Nigeria par un écart plus faibles que la potentielle victoire des Vikings.

Composition probable Islande:

Halldorsson - Saevarsson, Arnason, Sigurdson, Magnusson - Gunnarsson, Hallfredsson, Gudmundsson, Sigurdsson, Djarnason - Finnbogason

Composition probable Croatie:

Kalinic - Jedvaj, Corluka, Vida, Pivaric - Badelj, Kovacic, Bradaric, - Pjaca, Kramaric, Perisic

