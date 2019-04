World Cup Jour 13 - L'Argentine délivrée

Australie - Pérou (0-2)

Présentation: Cinquième match de la poule C, l'Australie devait gagner et espérer un bon résultat de la France pour entrevoir une qualification. Le match a eu lieu au stade Ficht.

Les compositions:

Australie: Ryan - Behich, Milligan, Sainsburry, Ridson - Mooy, Jedinak - Kruse (Arzani, 58min), Rogic (Irvine, 72min), Leckie - Juric (Cahill, 53min)

Pérou: Gallese - Trauco, Santamaria, Ramos, Advincula - Yotun (Aquino, 46min), Tapia (Hurtado, 63min) - Flores, Cueva, Carrillo (Cartagena, 79min) - Guerrero

Le match:

Le Pérou va ouvrir le score sur sa première occasion, sur un centre de Guerrero, c'est Carrillo qui reprend de volé et trompe Ryan (18min). L'Australie tout proche d'égaliser après un rush solitaire de Rogic, l'australien perd son duel face au portier péruvien (28min). L'Australie pousse et le centre en retrait de Kruse et envoyé en corner in extremis devant Leckie (34min). Mais c'est finalement le Pérou qui va faire le break après une accélération côté gauche de Flores qui veut décaler Carrillo sur la droite mais sa passe est déviée et revient sur Guerrero qui marque (50min). Le Pérou remporte son premier match de la compétition et sauve l'honneur.

Danemark - France (0-0)

Présentation: Sixième et dernier match de la poule C, les deux équipes se battaient pour la première place. Le match a eu lieu au stade Loujniki.

Les compositions:

Danemark: Schmeichel - Larsen, Christensen, Kjaer, Dalsgaard - Eriksen, Jorgensen, Delaney (Lerager, 90+2min) - Braithwaite, Cornelius (Dolberg, 75min), Sisto (Fisher, 60min)

France: Mandanda - Lucas (Mendy, 50min), Kimpembe, Varane, Sidibe - N'Zonzi, Kante - Lemar, Griezmann (Fekir, 68min), Dembele (Mbappe, 78min) - Giroud

Le match:

Un match d'une tristesse infinie. Voilà comment on pourrait résumer ce match, aucun jeu, aucun décalage, aucune combinaison, aucune envie, le néant. Le Danemark sûrement informé du résultat du Pérou favorable n'a absolument rien proposé dans ce match, surtout en seconde période. Quant à la France, déjà qualifiée, sachant qu'un match nul lui assurait la première place, elle s'en est contentée. Un match avec énormément d'approximations, de pertes de balles, avec trop peu de mouvements, d'appels. En bref, il faudra attendre l'entrée de Nabil Fekir et de Mbappe pour voir quelques combinaisons, Fekir tout proche d'ouvrir le score à deux reprises, mais sa première frappe termine dans le petit filet (70min), son deuxième tir est bien dévié par Schmeichel (82min).

Classement du groupe C:

J V N P BM BE PTS 1er: France 3 2 1 0 3 1 7 2ème: Danemark 3 1 2 0 2 1 5 3ème: Pérou 3 1 0 2 2 2 3 4ème: Australie 3 0 1 2 2 5 1

Islande - Croatie (1-2)

Présentation: Cinquième match de la poule D, la Croatie déjà qualifiée devait faire au minima un match nul pour terminer première de sa poule. Le match a eu lieu

Les compositions:

Islande: Halldorsson - Magnusson, Sigurdsson, Ingason, Saevarsson - Hallfredsson, Gunnarsson - Bjarnason, Sigurdsson, Gudmundsson - Finnbogason

Croatie: Kalinic - Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj - Badelj, Modric - Perisic, Kovacic, Pjaca - Kramaric

Le match:

La Croatie ouvre le score sur une superbe demi volée de Badelj après un centre en retrait de Pivaric (53min). L'Islande va revenir au score sur penalty après une faute de main de Lovren, c'est le capitaine Sigurdsson qui va tromper Kalinic (78min). Mais la Croatie veut continuer sa série de victoire et va inscrire un second but en fin de match, c'est Perisic qui va fusiller la lucarne gauche d'un superbe tir croisé (90min). La Croatie enchaîne une troisième victoire consécutive et affrontera le Danemark en huitième de finale.

Nigéria - Argentine (1-2)

Présentation: Sixième et dernier match de la poule D, l'Argentine devait absolument gagner pour espérer une qualification. Le match a eu lieu au stade de Saint-Pétersbourg.

Les compositions:

Nigéria: Uzoho - Omeruo (Iwobi, 90min), Troost-Ekong, Balogun - Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses - Ihenacho (Ighalo, 46min), Musa (Simy, 90+2min)

Argentine: Armani - Tagliafico (Aguero, 80min), Rojo, Otamendi, Mercado - Di Maria (Meza, 72min), Banega, Mascherano, Perez (Pavon, 61min) - Higuain, Messi

Le match:

L'Argentine va ouvrir le score par l'intermédiaire de son capitaine, après un long ballon en profondeur, Messi contrôle, s'emmène le ballon avant de tromper Uzoho d'une frappe croisée puissante (14min). L'argentin tout proche du doublé mais voit son coup franc finir sur le poteau gauche du portier nigérian (33min). Le Nigéria va bénéficier d'un penalty après un accrochage sur corner, Mascherano est sanctionné. Moses s'élance et transforme en toute tranquillité (51min). Le Nigéria pense avoir un second penalty mais suite à la VAR, l'arbitre demande aux joueurs de reprendre le jeu (77min). L'Argentine pousse en fin de match avec, le centre en retrait de Pavon pour Higuain mais la frappe de l'argentin fuit le cadre (81min). La fin de match est complètement folle, Ighalo perd son face à face contre Armani (83min). Le Nigéria à nouveau tout proche de prendre les devants mais le coup franc d'Etebo termine dans le petit filet extérieur (85min). Et finalement c'est l'Argentine qui inscrit un second but, sur un centre de Mercado, c'est Rojo le défenseur qui marque de volé (86min).

Classement du groupe D:

J V N P BM BE PTS 1er: Croatie 3 3 0 0 7 1 9 2ème: Argentine 3 1 1 1 3 5 4 3ème: Nigéria 3 1 0 0 3 4 3 4ème: Islande 3 0 1 0 2 5 1