World Cup Jour 14 - L'Allemagne éliminée

Corée du Sud - Allemagne (2-0)

Présentation: Cinquième match de la poule F, l'Allemagne était dans l'obligation de gagner pour être sur d'avoir sa qualification. Le match a eu lieu à la Kazan Arena.

Les compositions:

Corée du Sud: Cho - Hong, Kim, Yun, Lee - Moon (Ju, 69min), Jang, Jung, Lee - Son, Koo (Hwang, 56min) (Ko, 79min)

Allemagne: Neuer - Hector (Brandt, 78min), Sule, Hummels, Kimmich - Kroos, Khedira (Gomez, 58min) - Reus, Ozil, Goretzka (Muller, 63min) - Werner

Le match:

La Corée du Sud tout proche de surprendre l'Allemagne sur coup franc après une faute de main de Neuer mais le gardien se rattrape bien (19min). L'Allemagne a une superbe occasion avant la mi-temps après un corner, le ballon revient sur Werner au second poteau qui remet sur Hummels qui tente de tirer mais Cho est vigilant (41min). Les allemands pensent ouvrir le score après un super centre de Kimmich pour Goretzka esseulé mais la tête de l'attaquant est déviée par Cho (48min). Seulement trois petites minutes plus tard, c'est Werner qui a une superbe possibilité mais sa volé passe juste à côté du poteau (51min). L'Allemagne donne tout pour marquer ce but, et Gomez à la réception d'un centre d'Ozil mais sa tête est hors cadre (87min). Et finalement l'Allemagne se fait piéger, après un corner mal frappé, la défense ne parvient pas à dégager et le ballon revient sur Kim tout seul à deux mètres du but qui fusille Neuer (90+3min). L'Allemagne tente re revenir et prend tous les risques, Neuer perd le ballon dans la moitié de terrain coréenne, et Jong envoie un long ballon pour Son qui marque dans les buts vides (90+6min). L'Allemagne après avoir remporté la Coupe du Monde 2014 et donc éliminé dès les phases de groupe.

Mexique - Suède (0-3)

Présentation: Sixième et dernier match de la poule F, les deux équipes étaient au duel pour la qualification. Le match a eu lieu à la Ekaterinburg Arena.

Les compositions:

Mexique: Ochoa - Gallardo (Fabian, 65min), Moreno, Salcedo, Alvarez - Herrera, Guardado (Corona, 75min) - Lozano, Vela, Layun (Peralta, 89min) - Chicharito

Suède: Olsen - Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Lustig - Forsberg, Ekdal (Hiljemark, 80min), Larsson (Svensson, 57min), Claesson - Toivonen, Berg (Thelin, 68min)

Le match:

Le Mexique obtient la première opportunité du match, après une bonne anticipation de Chicharito, Lozano décale Vela dans l'axe qui frappe mais son tir frôle le montant droit (17min). La Suède tout proche d'ouvrir le score après un corner mal dégagé par la défense mexicaine, le ballon revient sur Lustig qui centre vers Berg, l'attaquant reprend du pointu et oblige Ochoa a une superbe parade (31min). La Suède va finalement ouvrir la marque après un centre en retrait la frappe manquée de Berg revient sur Augustinsson qui conclut d'une belle volé (50min). La Suède va obtenir un penalty après une faute de Moreno sur Berg dans la surface de réparation, Granqvist s'élance et permet à la Suède de faire le break (62min). Les suédois se mettent définitivement à l'abri après une longue touche, Velazaquez va marquer contre son camp (74min). La Suède remporte sur un score fleuve et sans appel ce match et termine première de son groupe devant le Mexique.

Classement du groupe F:

J V N P BM BE PTS 1er: Suède 3 2 0 1 5 2 6 2ème: Mexique 3 2 0 1 3 4 6 3ème: Corée du Sud 3 1 0 2 3 4 3 4ème: Allemagne 3 1 0 2 2 4 3

Serbie - Brésil (0-2)

Présentation: Cinquième match de la poule E, les deux équipes devaient gagner pour espérer une qualification. Le match a eu lieu au stade du Spartak.

Les compositions:

Serbie: Stojkovic - Kolarov, Veljkovic, Milenkovic, Rukavina - Milinkovic-Savic, Matic - Kostic (Radonjic, 82min), Ljajic (Zivkovic, 75min), Tadic - Mitrovic (Jokic, 89min)

Brésil: Alisson - Marcelo (Filipe Luis, 10min), Miranda, Silva, Fagner - Casemiro, Paulinho (Fernandinho, 66min) - Neymar, Coutinho (Augusto, 80min), Willian - Jesus

Le Brésil va connaître un réel coup dur en début de match puisque Marcelo va devoir laisser sa place pour cause de blessure à Filipe Luis (10min).Le Brésil ouvre finalement le score après une superbe passe de Coutinho en profondeur, Paulinho arrive à temps pour lober Stojkovic (36min). Le Brésil proche de faire le break en fin de mi-temps mais la frappe enroulée de Neymar passe juste au dessus de la barre transversale (45+2min). Le Brésil tout proche de faire le break après une contre attaque menée par Coutinho qui envoi un long ballon pour Neymar en profondeur, le brésilien fixe avant de frapper mais son tir est dévié en corner (57min). La Serbie pense revenir au score après une parade d'Alisson, le ballon revient sur Mitrovic qui frappe mais c'est sur Thiago Silva (61min). La Serbie pousse et la tête de Mitrovic est bien captée par Alisson (65min). Et finalement c'est le Brésil qui va faire le break, suite à un corner de Neymar, c'est Thiago Silva qui coupe au premier poteau et inscrit le second but brésilien (68min). Le Brésil va gérer la fin de match et s'impose finalement sur le score de 2-0.

Suisse - Costa Rica (2-2)

Présentation: Sixième et dernier match le poule E, la Suisse devait gagner pour être sûr de se qualifier. Le match a eu lieu au stade de Nijni Novgorod.

Les compositions:

Suisse: Sommer - Rodriguez, Akanji, Schar, Lichsteiner - Xhaka, Behrami (Zakaria, 60min) - Embolo, Dzemaili, Shaqiri (Lang, 81min) - Gavranovic (Drmic, 69min)

Costa Rica: Navas - Oviedo, Waston, Gonzalez, Acosta, Gamboa (Smith, 90+3min) - Ruiz, Guzman (Azofeifa, 90+1min), Borges, Colindres (Wallace, 81min) - Campbell

Le match:

Le Costa Rica tout proche d'ouvrir le score sur une tête de Borges mais Sommer réalise une parade splendide (6min). Le Costa Rica domine ce début de rencontre et la frappe de Colindres fini sur la barre transversale (10min). Mais c'est finalement la Suisse qui va ouvrir le score après un centre vers Embolo, le suisse remet sur Dzemaili qui fusille Navas (31min). Le Costa Rica égalise, suite à un corner c'est Waston qui saute plus haut que tout le monde et trompe Sommer (56min). La Suisse pense reprendre l'avantage mais la tête de Drmic fini sur le poteau gauche (78min). La Suisse inscrit ce second but après un centre en retrait de Zakaria pour Drmic, le suisse ajuste Navas d'un plat du pied (88min). Mais le Costa Rica va revenir, après avoir obtenu un penalty, Ruiz s'élance frappe sur la barre, le ballon rebondit sur Sommer et fini dans les buts (90+3min). La Suisse est quand même qualifié pour les huitième de finales.

Classement du groupe E:

J V N P BM BE PTS 1er: Brésil 3 2 1 0 5 1 7 2ème: Suisse 3 1 2 0 5 4 5 3ème: Serbie 3 1 0 2 2 4 3 4ème: Costa Rica 3 0 1 2 2 5 1