La qualification et la première place pour la Colombie

Senegal XI: N'Diaye - Gassama, Sane, Koulibaly, Sabaly - Sarr, Kouyate, Gueye, Mane - Keita, Niang.

Colombie XI: Ospina - Arias, Sanchez, Mina, Mojica - Uribe, Sanchez - Cuadrado, Quintero, Rodriguez - Falcao.

Match décisif du groupe H pour la qualification en 1/8ème de finale, le Sénégal affronte la Colombie.

Le match démarre sur un rythme très intense, les deux équipes veulent poser le pied sur le ballon et les duels au mileu de terrain se multiplient, la puissance physique du bloc défensif sénégalais est très imprésionnante comme lors des deux premier matchs.

Les incursions sénégalaises dans le camp colombien sont de plus en plus dangereuses, et a la 17 ème minute le défenseur de Tottenham Davinson Sanchez provoque un penalty après une intervention sur Sadio Mané dans la surface. L'arbitre de la rencontre Milorad Mazic consulte son assistant vidéo, et après visionnage, décide d'annuler le penalty. La Colombie s'en sort bien.

Le score a la pause est de 0-0.

Le match reprend et le rythme a chuté, les deux équipes semblent se satisfaire du match nul qui qualifie les deux équipes et le match s'installe doucement dans un faux rythme. Les coups de pieds arrétés se multiplient mais le score ne bouge pas jusqu'à a la 74ème minute: La colombie obtient un corner, Quintero envoi le ballon dans les 6 mètres et Yeri Mina gagne son duel et ajuste N'Diaye d'une superbe tete croisée, la Colombie ouvre le score et éliminé provisoirement le Sénégal.

Le Sénégal va pousser en fin de match pour tenter d'égaliser mais la maladresse offensive des attaquants va priver le continent africain de son représentant en 1/8ème de finale. La Colombie s'impose par la plus petite des marques et valide son ticket pour la phase a élimination directe en obtenant au passage la première place du groupe avec 6 points, le Japon valide son ticket également avec la deuxième place et 4 points.