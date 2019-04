World Cup Jour 16 - Journée d'ennui

Pas de matchs aujourd'hui. Vous vous êtes réveillés de bonne humeur en pensant aux matchs de la journée puis vous avez regardé sur votre portable les matchs et horaires et là surprise, aucun match de programmé. Que faire? Comment tenir une journée sans match? Je vais essayer de faire passer le temps plus vite en vous parlant des affiches des huitièmes de finale.

France - Argentine

Samedi 30 Juin - 16h00 - Kazan Arena

La France termine première de son groupe avec deux victoires et un match nul, trois buts marqués, un but encaissé. La France considéré comme favorite ou outsider se qualifie certes mais dans la douleur, comme si elle se contentait du minimum (cf match contre le Danemark). Son attaque de rêve a énormément de mal à créer du danger et devra faire mieux pour ce match importantissime. L'Argentine termine deuxième de sa poule avec une victoire, un match nul et une défaite, trois buts marqués, cinq buts encaissés. L'Argentine a comme son adversaire déçu lors de ses phases de groupe. Des choix de Sampaoli critiqués, Messi qui prend les décisions pour les changements, Dybala, Higuain, Aguero souvent remplaçant. Bref, l'Albiceleste va devoir produire beaucoup mieux pour espérer aller plus loin.

Uruguay - Portugal

Samedi 30 Juin - 20h00 - Stade Ficht

L'Uruguay a réalisé une phase de groupe parfait, trois matchs, trois victoires, cinq buts marqués, zéro encaissé. Avec un premier match où elle a du mal à marquer, l'Uruguay a su enchaîné lors des deux dernières rencontres, sa rigueur défensive peut impressionner avec l'expérimenté Godin. Le Portugal termine deuxième de son groupe, avec une victoire et deux matchs nuls, cinq buts marqués, quatre buts encaissé. Pour son premier match du mondial, le Portugal a fait forte impression et un Ronaldo de gala. Le portugais porte son équipe et devra être à 100% pour ce grand match en perspective. Quand on connaît un minimum Ronaldo, on ne se fait pas trop de soucis quand à son implication.

Espagne - Russie

Dimanche 1er Juillet - 16h00 - Stade Loujniki

L'Espagne termine première de son groupe avec une victoire et deux matchs nuls, six buts marqués, cinq buts encaissés. L'Espagne était attendu après le licenciement de son sélectionneur avant le début de la coupe du monde, la Roja a eu dû mal sur ces phases de groupe et était tout proche de finir deuxième. Heureusement pour l'Espagne, son attaquant Diego Costa dans son style atypique est en très grande forme. La Russie termine deuxième de sa poule avec deux victoires et une défaite, huit buts marqués, quatre buts encaissés. La Russie, organisatrice de ce mondial a impressionné lors de ces deux premiers matchs. Lors du match décisif face à l'Uruguay, les russes ont pris une leçon, mais avec des joueurs tels que Golovin, Fernandes, Cheryshev, la Russie a un coup à jouer.

Croatie - Danemark

Dimanche 1er Juillet - 20h00 - Stade Nijni Novgorod

La Croatie termine première de son groupe avec trois victoires, sept buts marqués, un but encaissé. Les croates ont survolé leur groupe, beaucoup de rigueur mais du jeu, des mouvements, des combinaisons, du football. La Croatie qui a mis une claque à l'Argentine, faire dorénavant peur à beaucoup d'équipes. Avec un milieu extrêmement talentueux, et une attaque plutôt réaliste, la Croatie peut aller très loin dans ce mondial. Le Danemark prend la deuxième place de sa poule avec une victoire et deux matchs nuls, deux buts marqués, un but encaissé. Le Danemark est malheureusement ultra dépendant de la performance d'un seul joueur, Erisken. Le milieu danois est l'élément déterminant de la performance du Danemark, lors de ce match toute l'équipe devra être à la hauteur.

Brésil - Mexique

Lundi 2 Juillet - 16h00 - Samara Arena

Le Brésil termine premier de son groupe avec deux victoires et un match nul, cinq buts marqués, un but encaissé. Avec une première contre performance contre la Suisse, le Brésil a eu le plus grand mal face au Costa Rica, heureusement les brésiliens peuvent compter sur une défense de fer avec un très grand Thiago Silva, devant la star Neymar a du mal et subit beaucoup de fautes, c'est donc Coutinho qui prend le relais et fait la différence. Le Mexique prend la seconde place de sa poule avec deux victoires et une défaite, trois buts marqués, quatre buts encaissés. Le Mexique crée la surprise lors de son premier match en battant l'Allemagne, les mexicains ont séduit de nombreux spectateurs avec leur jeu très rapide et redoutable en contre attaque.

Belgique - Japon

Lundi 2 Juillet - 20h00 - Rostov Arena

La Belgique termine première de son groupe avec trois victoires, neuf buts marqués, un but encaissé. Les diables rouges en gagnant ce dernier match de poule face à l'Angleterre vont dans la partie dite difficile du tableau. Mais vu le jeu produit en poule, les belges n'ont rien à envier aux équipes présentes, avec un Lukaku déjà prolifique et un Eden Hazard en grande forme, la Belgique fait office d'outsider pouvant aller très loin. Le Japon prend la deuxième place de sa poule avec une victoire, un match nul et une défaite, quatre buts marqués, quatre buts encaissés. Le Japon qualifié pour le tableau final grâce au fair play, devra faire beaucoup mieux qu'en phase de groupe pour exister face à la Belgique.

Suède - Suisse

Mardi 3 Juillet - 16h00 - Stade de Saint-Pétersbourg

La Suède termine première de son groupe avec deux victoires et une défaite, cinq buts marqués, deux buts encaissés. La Suède sans Zlatan a surpris pas mal de monde notamment lors de son dernier match et de sa démonstration face au Mexique. La Suisse prend la seconde place de son groupe avec une victoire et deux matchs nuls, cinq buts marqués, quatre buts encaissés. La Suisse avec un très gros premier match face au Brésil a su enchaîner face à la Serbie en arrachant la victoire dans les derniers instants. La Suisse avec des joueurs d'expérience comme Dzemaili, Lichsteiner ou Shaqiri combiné avec la jeunesse d'Akanji a une très bonne équipe.

Colombie - Angleterre

Mardi 3 Juillet - 20h00 - Stade du Spartak

La Colombie termine première de son groupe avec deux victoires et une défaite, cinq buts marqués, deux buts encaissés. La Colombie très attendue avec Falcao qui avait raté l'édition précédent et James qui avait brillé en 2014 a eu des problèmes lors du premier match. Les colombiens se sont bien rattrapés sur ses deux derniers match de poule mais la sortie de James lors du troisième match peut être un vrai coup dur. L'Angleterre prend la seconde place de sa poule avec deux victoires et une défaite, huit buts marqués, trois buts encaissés. Les anglais ont impressionné lors des deux premiers matchs, avec une attaque de feu, Kane en super forme, Lingard et Sterling qui font des différences et une défense rugueuse. L'Angleterre peut aller loin dans cette compétition mais tous les joueurs cités devront être à 100%.