World Cup Jour 17 - Mbappe Show

France - Argentine (4-3)

Présentation: Première affiche des huitièmes de finale, les deux équipes n'ont pas été convaincantes en phases de poule. Le match a eu lieu à la Kazan Arena.

Les compositions:

France: Lloris - Lucas, Umtiti, Varane, Pavard - Pogba, Kante - Matuidi (Tolisso, 75min), Griezmann (Fekir, 83min), Mbappe (Thauvin, 89min) - Giroud

Argentine: Armani - Tagliafico, Rojo (Fazio, 46min), Otamendi, Mercado - Banega, Mascherano, Perez (Aguero, 66min) - Di Maria, Messi, Pavon (Meza, 75min)

Le match:

La France tout proche d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Griezmann, mais sa frappe sur coup franc s'écrase sur la transversale d'Armani (9min). Les bleus démarrent le match parfaitement puisqu'ils obtiennent un penalty après une accélération fracassante de Mbappe (11min). Antoine Griezmann s'élance et trompe Armani tranquillement (13min). Mais la France se relâche, recule, joue moins bien les coups et se fait punir. Banega côté droit trouve Di Maria complètement esseulé dans l'axe aux 30 mètres, l'argentin contrôle se décale le ballon avant de placer une frappe lumineuse en pleine lucarne (41min). L'Argentine qui va reprendre les devants dès le début de la seconde période, après un coup franc mal dégagé, le ballon revient sur Messi qui frappe mais voit son tir dévié par Mercado qui prend Lloris à contre pied (48min). La France revient au score, suite à un bon ballon en profondeur de Matuidi, le latéral Hernandez centre en première intention pour Pavard qui d'une volé absolument stratosphérique va égaliser (57min). Les français reprennent les commandes avec à nouveau un centre de Hernandez, la défense argentine n'arrive pas à dégager, Mbappe prend le ballon accélère et frappe, Armani ne peut que toucher son tir et voit le frappe faire trembler les filets (64min). Le show Mbappe se conclut en beauté au terme d'une superbe action collective, Matuidi trouve Giroud dans l'axe, l'attaquant décale en une touche Mbappe qui conclut d'un plat du pied maîtrisé (68min). L'Argentine va pousser pour espérer, et va finalement marquer après un centre de Lionel Messi pour Aguero qui tromper Lloris (90+3min). Mais c'était trop tard, la France se qualifie au terme d'un match ultra spectaculaire.

Uruguay - Portugal (2-1)

Présentation: Deuxième affiche des huitièmes de finales, l'Uruguay et le Portugal sont tous les deux invaincus dans ce mondial. Le match a eu lieu au stade Ficht.

Les compositions:

Uruguay: Muslera - Laxalt, Godin, Gimenez, Caceres - Bentancur (Rodriguez, 63min), Vecino, Torreira, Nandez (Sanchez, 81min) - Cavani (Stuani, 74min), Suarez

Portugal: Patricio - Guerreiro, Fonte, Pepe, Perreira - Mario (Fernandes, 84min), Silva (Quaresma, 65min), Carvalho, Silva - Ronaldo, Guedes (Silva, 74min)

Le match:

L'Uruguay trouve la faille très tôt dans le match au terme d'une superbe action, Cavani au départ renverse le jeu à l'opposé pour Suarez, l'uruguayen temporise avant de centre pour Cavani qui conclut d'une tête parfaite (7min). L'Uruguay tout proche de doubler la mise avec Suarez sur coup franc qui frappe fort côté ouvert comme contre la Russie mais cette fois ci le gardien repousse sa tentative (22min). Le Portugal revient au score en début de seconde période sur un corner de Guerreiro, c'est Pepe qui saute le plus haut et conclut d'une belle tête piquée (55min). Mais l'Uruguay reprend l'avantage dans la foulée, après une superbe passe de Bentancur, Cavani excentré côté gauche reprend en une touche et enroule sa frappe côté opposé et trompe Patricio (62min). Le Portugal tout proche d'égaliser mais la frappe de Bernardo Silva fuit le cadre (70min). L'Uruguay va connaître un gros coup dur puisque son double buteur, Edinson Cavani est contraint de laisser sa place pour cause de blessure (70min). L'Uruguay tient sa victoire et accède au quart de finale de la compétition et affrontera la France.